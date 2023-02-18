بوتين لقمة الاتحاد الإفريقي: تجمعنا الرغبة بنظام عالمي جديد

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الدول الإفريقية كانت وما زالت شريكا مهما وموثوقا لروسيا.

وشدّد في برقية للقمة الإفريقية الـ36 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على أن ما يجمع روسيا والدول الإفريقية هي الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وبحث قادةُ الاتحادِ الإفريقي، تسريع إنشاء منطقة للتجارةِ الحرة، ومنعَ التحكّم الغربي بالقرار الإفريقِي.

فيما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى منح إفريقيا مَقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي..