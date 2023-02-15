ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 41 ألف وفاة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى أكثر من واحد وأربعين ألف وفاة ومئة وعشرين ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى خمسة وثلاثين ألفا وأربعمئة شخص، هذا وأكد وزير الداخلية التركي /سليمان صويلو/ أن عشر ولايات تضررت بشكل كبير من الزلزال، فيما تضررت خمسون في المئة من المباني في هاتاي، إلى ذلك نجحت فرق الإغاثة التركية في إنقاذ سيدة وطفلين من تحت الأنقاض بمدينة قهرمان مرعش، بعد مرور عشرة أيام على وقوع الزلزال.