ما الذي كشفه فيكتور ميدفيدتشوك لـRT عن صراع الغرب بأوكرانيا؟

تاريخ النشر:27.01.2023 | 19:30 GMT |
آخر تحديث:27.01.2023 | 19:30 GMT | أخبار العالم
مقابلة RT مع السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك.
قدم رجل من أصول عربية يبلغ من العمر 36 عاما طلبا للشرطة للحصول على ترخيص لتجمع يحرق فيه التوراة وسط العاصمة ستوكهولم.
هدد السياسي اليميني الدنماركي المتطرفن راسموس بالودان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه سيحرق نسخة من القرآن كل يوم جمعة ما دامت تركيا تعرقل انضمام السويد للناتو.
نشر مستخدمو شبكة الإنترنت يوم 26 يناير مقطع فيديو مذهلا أظهر صاروخا روسيا ينزل بمظلة ليصيب لاحقا منشأة للبنية التحتية الأوكرانية.
كشف تحليل رسمي صغير أن الحصول على جرعة معززة ثنائية التكافؤ لفيروس كوفيد ولقاح الإنفلونزا في اليوم نفسه قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.
شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل فلسطينية قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان ومستوطنات "الغلاف".
نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر لها أن الأجهزة الحكومية الكويتية ستحدد مزيدا من الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المتخصصة من بلدانها، لا سيما من مصر والهند.
أثار كريستيانو رونالدو قلق جماهير فريقه النصر، وذلك بعد مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي وانتهت بخسارة رفاق النجم البرتغالي بنتيجة 1-3.
تعليقا على صورة التقطتها مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـ "ناسا"، ونشرتها الوكالة، تساءلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول السر وراء ذلك!
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن الغرب طالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتشديد الرقابة على التدفقات النقدية والبدء في مكافحة الفساد.
رد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون على صحفية أوكرانية شبّهت الروس بالنازيين، وذكّرها بأن شعب روسيا بذل خسائر فادحة في مكافحة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يمكن تسوية الصراع في أوكرانيا "باتفاق" وليس "بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف".
أكدت كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، أن روسيا ستحرق الأسلحة التي تفاخر بها واشنطن والغرب عن بكرة أبيها، وشددت على أن بلادها ستبقى دوما مع روسيا في خندق واحد.
تناقلت المواقع الإخبارية مؤخرا خبرا يفيد بأن المغرب أرسل حوالي 20 دبابة T-72 إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، في إطار دعم كييف في الحرب ضد روسيا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل.
هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي بليلة الرغائب، التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب من كل عام على التقويم الهجري.
قبلت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، مشروع قانون تعديل دستوري، يحدد شروط صحة الزواج، بما يمنع زواج المثليين.
وصف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، حكومة كييف بأنها من أسوأ الحكومات في العالم بسبب الفساد الشديد المتفشي بين موظفيها.
فر ضباط وجنود اللواء رقم 72 الآلي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية بعد أن سرقوا مركبات MaxxPro وVAB المدرعة التي بقيت في المدينة وتخلوا عن مرؤوسيهم واختفوا في اتجاه غير معلوم.
أعلن أحد المكاتب العقارية في مصر عن مزاد علني لبيع أرض ملاهي السندباد البالغة مساحتها 6011.85 مترا مربعا، في شارع جوزيف تيتو بحي النزهة بالقاهرة.
قطع الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة المعتزل، الشك باليقين وأكد علاقته العاطفية الجديدة، التي تلت انفصاله عن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.
صرح العقيد بالجيش البريطاني ريتشارد كيمب بأن روسيا ستنتصر في شرق أوكرانيا على الرغم من تقارير وسائل الإعلام الغربية حول الصراع.
حذرت السفارة الروسية في مصر من تحركات الناتو في أوكرانيا، بعدما تحركت مرة أخرى، كما كان قبل 80 عاما.
أعلنت مصر أنها ستفتتح قريبا بشكل رسمي أكبر مدينة خاصة بالسيارات بالشرق الأوسط والعالم، في خطوة اعتبرتها أوساط اقتصادية محلية نقلة كبيرة في سوق السيارات في هذا البلد
أوضحت الخارجية الألمانية تصريحات وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، مؤكدة أن الدعم الألماني لأوكرانيا لا يجعل ألمانيا طرفا في النزاع.
اعتذرت وزارة الخارجية الألمانية للسكرتير الصحفي للاتحاد الإفريقي، إيبي كالاندو، بعد تغريدة غير لائقة حول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنوب إفريقيا.
كشفت مديرة البرنامج الإفريقي في مركز السياسات الاستراتيجية بالأهرام أماني الطويل، السر وراء لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مع رئيس وزراء إثيوبيا.
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح، سيتوجه إلى أذربيجان اليوم الجمعة، في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية.
صعد نادي اتحاد جدة لنهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم بفوزه على النصر بثلاثة أهداف لواحد في مباراة جمتهما اليوم الخميس، في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الدور نصف النهائي.
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن دبابات "أبرامز" التي ستوردها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قد تتحول لمشكلة كبيرة وجدية بالنسبة لسلطات كييف.
أفادت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" بأن زعيمة حزب "باتكيفشينا" (حزب كل الأوكرانيين) وعضوة البرلمان الأوكراني، يوليا تيموشينكو قضت بداية العام الجديد في دبي.
قامت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، بتجميع دفعة جديدة من جثث قتلى الجيش الأوكراني الذين سقطوا على جبهات القتال مؤخرا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربة ناجحة لمنشآت الطاقة التي كانت تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل الأوكراني، وتم إصابة جميع الأهداف.
رصدت كاميرا مراقبة لحظة شن رجل مسلح ببندقية كلاشنيكوف هجوما على سفارة أذربيجان في طهران صباح اليوم الجمعة، قتل فيه رئيس جهاز أمن السفارة وأصيب اثنان من الحراس قبل اعتقال المهاجم.
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن خالص تعازيها للجانب الأذربيجاني فيما يتعلق بالهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران.
يمتلك الجيش الروسي شتى الوسائل للتصدي الفعال لأحدث الدبابات الغربية التي بينها أحدث نماذج دباباتي "ليوبارد 2 آ 6" الألمانية و"أبرامز" الأمريكية.
أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن، قد يزور بولندا في جولة لم تتأكد بعد إلى أوروبا في فبراير المقبل.
وجهت وزارة الخارجية المصرية رسالة تضامن كامل مع أذربيجان بعد الهجوم على سفارتها في إيران بالعاصمة طهران.
قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا وإريتريا تخططان لدراسة مفصلة لإمكانية استخدام الإمكانات اللوجستية لميناء مصوع، والترانزيت عبر مطار هذه المدينة.
هاجت مدرجات ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، قبيل انطلاق مواجهة اتحاد جدة والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.
أعلن سيرغي تشيميزيف، مدير عام مؤسسة "روستيخ" عن تصميم طائرات مسيرة للعملية العسكرية الخاصة، قادرة مهاجمة أهدافها على شكل سرب
تعد الدبابة السوفيتية "تي – 34" الأعظم في التاريخ لعدة اعتبارات. وعلاوة على أنها الأولى الأكثر تصنيعا في العالم، فقد أسهمت في الانتصار على المانيا النازية ووقف زحفها نحو الشرق.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها ناقشت موضوع العقوبات ضد روسيا الاتحادية، مع جميع الدول التي زارتها خلال جولتها الإفريقية وحثتها على الالتزام بهذه العقوبات.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خبراءها رصدوا انفجارات قوية بالقرب من محطة زابوروجيه الكهرذرية.
أعرب المئات من المتطوعين عن رغبتهم في الانضمام إلى مجموعة "الذئاب القيصرية" من الخبراء العسكريين التقنيين العاملين في دونباس.
أصدرت وزارة الخارجية السورية، مساء يوم الخميس، بيانا ردت فيه على البيان المشترك لممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بجنيف.
أفرجت مصر لأول مرة خلال أسبوع واحد فقط،عن نحو 135 مليون دولار لتخليص 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا من الموانئ بعد أزمة حادة سببها نقص الدولار.
بعد إعلان الدول الغربية تزويد أوكرانيا بدبابات حديثة من طرازي "أبرامز" الأمريكي و"ليوبارد" الألماني تساءل كثيرون عن مدى قدرة هذه الأسحلة في قلب موازين المواجهة العسكرية.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية تعليق العمل القنصلي لسفارتها في أوكرانيا على خلفية التصعيد العسكري هناك.
أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، عن سعادتها بتفجير أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".
أكدت الخارجية الأذربيجانية مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارة البلاد في طهران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح صباح اليوم الجمعة.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه يجب على سفير ألمانيا توضيح الالتباس الظاهر في موقف وزارة الخارجية الألمانية بخصوص صفة ألمانيا في النزاع في أوكرانيا.
قامت روسيا بتوسيع قائمة العملات الأجنبية المدرجة في بورصة العملات الروسية منذ وقت ليس ببعيد، وكان من بينها الجنيه المصري والريال القطري والدرهم الإماراتي.
استغرب الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش من تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال اجتماع في ستراسبورغ، حيث قالت بالإنجليزية: "نحن في حرب مع روسيا".
تختلف أعراض السكتة الدماغية حسب قاعدة: أي جزء من الدماغ يُحرم من الدم. فحين ينقطع تدفق الدم عن الدماغ فجأة أو تنفجر الأوعية الدموية داخله، يمكن أن تتلف الخلايا بشكل كبير أو تموت.
قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة، إن 7 إسرائيليين على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بحي النبي يعقوب بالقدس.
أفادت مراسلة RT فجر الجمعة بأن صفارات الإنذار تدوي جنوب عسقلان جنوب إسرائيل.
قال تاكر كارلسون، مذيع قناة "فوكس نيوز" الشهير، إن الولايات المتحدة وأوكرانيا قد لا تنجوان من محاولات مهاجمة شبه جزيرة القرم واستعادتها من روسيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول اندفاع الصين ودول أخرى إلى شراء الذهب.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض يوم الأربعاء، معارضة الدول الغربية لـ "العدوان الأوكراني الوحشي"، في حلقة جديدة من مسلسل زلات بايدن.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مسيرة "انتحارية" روسية من طراز "لانتسيت" بتدمير مدفع هاوتزر أمريكي M-777 تابع للقوات الأوكرانية قرب مدينة كريمينايا في لوغانسك.
أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، فجر يوم الجمعة أوامره للجيش لاستهداف قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ على عسقلان جنوب إسرائيل.
تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، حول موقف طهران المحسوب بدقة في الصراع الأوكراني.
أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أنه سيكون من الصعب على الأوكرانيين استخدام وصيانة دبابات "أبرامز" الأمريكية، نظرا للبنية التحتية التي تتطلبها.
اعتبر الباحث والناشط المصري، محمد صلاح، أن العالم يستعد حاليا لموجة ثانية من الحرب الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه الجولة يبدو أنها ستكون حاسمة.
حمل رودي غارسيا مدرب النصر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، جزءا من المسؤولية بعد خسارة "العالمي" أمام الاتحاد (1-3) أمس الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
ردت الحكومة المصرية على قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B".
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول التصديق على اتفاقية حكومية مع بيلاروس بشأن الاعتراف المتبادل بالتأشيرات، وتم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي للكرملين.
عبر الملياردير الهندي وصاحب مجموعة "أداني" الهندية العالمية، غوتام أداني، عن سعادته بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للهند.
استدعت الخارجية الأذربيجانية سفير إيران السيد عباس موسوي على خلفية الهجوم المسلح الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في طهران اليوم الجمعة والذي أدى إلى مقتل موظف وإصابة اثنين آخرين.
ظهرت وسط برلين لوحة إعلانية ضخمة لدبابات ألمانية دمرها الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، ودبابات "ليوبارد" التي تعتزم ألمانيا إرسالها لأوكرانيا وحذرت من أن تلقى نفس المصير.
طالب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بإجراء تحقيق عاجل في الهجوم الذي تعرضت له سفارة بلاده في طهران اليوم الجمعة، فيما أعلنت خارجية أذربيجان نيتها إجلاء موظفي السفارة في أسرع وقت.
أعلنت الخارجية الروسية استدعاء القائمة بالأعمال اللاتفية، أتاتسيا روتكا، وتسليمها مذكرة احتجاج على قرار ريغا تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وإبلاغها بطرد سفيرة لاتفيا من روسيا.
شكك الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، في جدوى إمداد الغرب أوكرانيا بالدبابات وأكد أنها لن تغير شيئا على الأرض، وستحترق كما احترقت في العراق وغيره من مناطق العالم.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن وسائل الإعلام الغربية حاولت تشويه زيارة الوفد الروسي للدول الإفريقية مستشهدا بمادة لقناة "يورونيوز".
حذر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من فوات الأوان إن تأخر وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا حتى أغسطس المقبل.
حذر خبير المياه المصري عباس شراقي من خطر كبير يهدد سد النهضة، عقب ضرب زلزالين شمالي إثيوبيا وشرق جيبوتي بعد شهر من زلزالي ديسمبر 2022.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وصول مسلح في سيارته إلى سفارة أذربيجان في طهران، حيث هرع إلى المدخل دون أن يبدي الشرطي الإيراني الموجود في المكان رد فعل يذكر.
قال المعارض الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك إن الغرب جعل من أوكرانيا ساحة تدريب ونقطة انطلاق للمواجهة مع روسيا، وإن الصراع لا يدور "من أجل أوكرانيا" وإنما "من أجل مصالح الغرب".
نشرت الخبيرة لطيفة الدلهان، لائحة الوظائف التعليمية وإطار العمل التي أصدرتها وزارة التعليم في السعودية.
قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن دبابة M1 Abrams الأمريكية تعاني من مجموعة من المشاكل.
طالب رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعارض، تينو كروبالا، باستقالة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك بعد أن صرحت بأن دول أوروبا "تخوض حربا ضد روسيا".
حصدت صورة متداولة للأميرة لؤلؤة آل سعود، برفقة عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغز، صديقة اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في التاريخ مقابل 2.063 مليار دولار عام 2021.
سيتمكن روبوت "ماركر"، الذي سيدخل منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا في فبراير، من اكتشاف وضرب المعدات الأوكرانية تلقائيا، بما في ذلك دبابات أبرامز الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية.
كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية يوم الجمعة، أن إدارة نادي النصر السعودي، تحركت بصورة عاجلة لإبرام صفقة كبيرة جديدة، بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي كأس السوبر.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار الهجوم المسلح الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في طهران صباح الجمعة والذي أدى لمقتل رئيس جهاز أمن السفارة وإصابة اثنين من الحراس.
تنتج الصناعة العسكرية الروسية منظومات ومجامع حربية قادرة على تدمير أية دبابة غربية حديثة.
تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ظاهرة فرار الجنود الأوكرانيين من الجبهة.
قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة استهانت كثيرا بقدرات روسيا في النزاع مع أوكرانيا.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عددا من الملفات الداخلية، إضافة إلى قضايا الحدود الخارجية للجرف القاري للبلاد في المحيط المتجمد الشمالي.
أعلنت الدكتورة آنا دغيبوادزي، أخصائية طب وجراحة العيون، أن أوضح علامة على اعتام عدسة العين هي عدم وضوع الرؤية.
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه لا يوجد ما يدعو للسرور في إمداد أوكرانيا بالدبابات، وبأنه لا يفهم أولئك الذين مستعدين للصراخ ابتهاجا بحقيقة إرسال الدبابات الآن.
عندما نشأت جزيرة جديدة في جنوب المحيط الهادئ في عام 2015، أوجدت فرصة غير مسبوقة ليس فقط للجيولوجيين وعلماء البراكين، ولكن لعلماء الأحياء وعلماء البيئة أيضا.
كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المواجهة المرتقبة في ساحات المعارك مع دبابات ليوبارد الألمانية.
نشر التلفزيون الإيراني مساء يوم الجمعة، مقابلة مع منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران وابنته.
ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي بساعة جديدة باهظة الثمن، بعد أيام قليلة من انتقاله إلى "العالمي".
توفي صباح الجمعة، الداعية السعودي عبد الله بانعمة بعد سنوات من المعاناة مع المرض.
حقّق العالم الروسي، مكسيم نيكيتين اختراقة ، في دراسة الحمض النووي البشري. ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على عملية تقدمنا في العمر ويكشف عن أسرار ذاكرتنا.
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