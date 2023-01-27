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ما الذي كشفه فيكتور ميدفيدتشوك لـRT عن صراع الغرب بأوكرانيا؟

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مقابلة RT مع السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك.

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