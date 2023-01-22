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طهران: الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وارد

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لوّح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بامكانية انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إذا لم يصحِّح الاتحاد الأوروبي موقفه تجاه قراره ضد الحرس الثوري.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وصف قرار البرلمان الأوروبي، بتصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابيةً، بالمؤامرة، قائلا إنها ستنتهي بالفشل.

كما أكد البرلمان الإيراني أن طهران سترد بالمثل على كل إجراء يصنِّفُ حرسَ الثورةِ على قائمة الإرهاب.

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