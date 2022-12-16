لوغانسك: مقتل 11 مدنيا وفقدان 20 في قصف أوكراني

أعلنت سلطات لوغانسك ارتفاع عدد القتلى في بلدة /لانتراتوفكا/ إلى أحد عشر مدنيا وفقدان عشرين آخـرين جراء القصف الأوكراني..

وأشارت السلطات إلى تضرر اثنين وسبعين مبنى سكنيا وثلاث رياض أطفال ومدرسة ومعبد وعشرات المرافق الإدارية والتجارية. من جانبها، أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك وضواحيها بمئتين واثنين وعشرين صاروخ غراد، مخلفة قتيلين وثلاثة عشر جريحا، بينهم طفل واحد، وأضرارا مادية بثلاثين مبنى سكنيا وثمانية عشر مرفقا للبنى التحتية.