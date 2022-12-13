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روسيا تقدم أكثر من 700 طن من زيت الطهي للبنان

أخبار العالم العربي

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روسيا تقدم أكثر من 700 طن من زيت الطهي للبنان وتعلن عن مساعدات إضافية طارئة.

مونديال قطر

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