تاريخ النشر:13.12.2022 | 16:01 GMT |
آخر تحديث:13.12.2022 | 16:35 GMT | أخبار العالم العربي
روسيا تقدم أكثر من 700 طن من زيت الطهي للبنان وتعلن عن مساعدات إضافية طارئة.
وصفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، هبة عبوك بأنها من أجمل ممثلات العالم.
شهد المتحف المصري بالتحرير في مصر، الاحتفال بمراسم تسليم 176 عملة أثرية لأربع دول هي السعودية، والأردن، والعراق، والصين.
ترك سام برينتون، نائب مساعد رئيس مكتب إدارة الوقود المستنفد والنفايات بوزارة الطاقة الأمريكية، منصبه بعد اتهامه بسرقة أمتعة نسائية في حادثتين منفصلتين.
علق نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان ستراش على تصريحات المستشارة الألمانية السابقة بشأن اتفاقيات مينسك وقولها إن الهدف منها كان لمنح كييف الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية.
يعيش البرلمان الأوروبي تحت وقع الصدمة اليوم الاثنين بعد سجن نائبة رئيسته اليونانية إيفا كايلي بشبهات فساد مرتبطة بقطر تهدد بتشويه صورة المؤسسة، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على بنك المصرف المتحد بقيمة تقدر بنحو600 مليون دولار وفقا لمصادر مطلعة بعد إتمام إجراء الفحص النافي للجهالة.
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعا موسعا، بشأن ضبط أسعار السلع بحضور مسؤولي الجهات المعنية في مصر.
تلقى وزير القوى العاملة في مصر حسن شحاتة، تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية لدى أ بو ظبي حنان شاهين، إرشادات عامة للمصريين حتى لا يتعرضوا لعملية النصب.
تتواصل أعمال العنف في إفريقيا الوسطى، الجمهورية الواقعة في قلب القارة السمراء، ما تسبب في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليون شخص منذ بداية الأزمة أواخر عام 2013.
أعلنت القوات المسلحة المصرية تولي قيادة قوة المهام المشتركة (153) والتي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة.
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء الاثنين، اجتماعا لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر في ظل أزمة الدولار.
يستضيف ملعب "لوسيل" مساء اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أشاد أسطورة الكرة البرازيلية، رونالدو "الظاهرة"، بما يقدمه المنتخب المغربي خلال النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.
يجري الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.
انتشر على مواقع التواصل فيديو قديم للنجمين المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي خلال زيارتهما لقطر في يناير الماضي، حيث توقع مبابي مواجهة بين فرنسا والمغرب في مونديال قطر.
كشف مدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، عن آخر برقية سرية تلقاها الجهاز من عميله السري في سوريا الجاسوس إيلي كوهين، قبل القبض عليه.
يتطلع المنتخب المغربي إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، عندما يواجه فرنسا، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال قطر.
أعلن الدكتور أيدار شارافييف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أنه يجب التعامل مع مسألة تخفيض مستوى ضغط الدم في كل حالة على حدة.
كشف مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي ماجد موسى، عن كمية الذهب والدولارات المسموح بدخولها عبر المطارات حتى لا يقع الراكب تحت طائلة القانون.
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات التركية والسورية تجري محادثات من أجل عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.
أكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن مصر تولي اهتماما كبيرا على أعلى المستويات لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن "الديموقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم"،معربة عن "غضبها وحزنها" لفضيحة الفساد المرتبطة بقطر والتي اتهمت على إثرها نائبتها إيفا كايلي.
يواجه منتخب كرواتيا نظيره الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.
دافعت الملاكمة الأسترالية إيباني بريدجز عن لقب بطلة العالم بنجاح، إثر فوزها على مواطنتها شانون أوكونيل بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما في مدينة ليدز بإنجلترا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
تحدثت والدة البلوغر المصرية هدير عاطف عقب القبض عليها، لاتهامها بالنصب على عدد من المواطنين في مصر.
ذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أوكرانيا بمساهمتها وكونها من بين الأوائل الذين دعموا المغامرة الأمريكية بشأن الغزو غير المشروع للعراق.
كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن محاولات لإغراء وجذب متصفحين إسرائيليين من خلال انتحال شخصيات لنساء إسرائيليات على الإنترنت.
يتواجد في قائمة مجلة فوربس 6 مصريين، خمسة منهم من عائلتي ساويرس ومنصور، حيث يتصدر القائمة لعام 2022 رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس.
أكد الكاتب الأمريكي، والتر راسل ميد، أن الأزمة الأوكرانية يجب أن تنتهي بسلام دائم بمشاركة الولايات المتحدة.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، تحرير أكثر من 50% من أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية.
أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، بالملك المغربي محمد السادس، هنأه بفوز "أسود الأطلس".
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولة صحية مغربية بوفاة سائحة فرنسية مساء اليوم الاثنين، إثر تعرضها لهجوم بالحجارة على يد رجل "تظهر عليه علامات الخلل العقلي" قرب الرباط.
كشفت صحيفة فرنسية تفاصيل المكافآت التي سيحصل عليها نجوم "الديوك" في حالة التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
ينصح الخبراء الصحيون بشكل واسع، بشرب معظم أنواع الشاي، من أجل تعزيز الصحة العامة، إلا أن لبعض الأنواع في الواقع، تأثيراً معاكساً.
أعلنت شرطة جزر البهاما، أنها اعتقلت سام بانكمان-فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.
أعلنت قناة "آي تي في سبورت" عن وفاة صحفي لديها كان مشاركا في تغطية منافسات كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022.
تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن أزمة جديدة تواجه السياح الروس المتجهين لقضاء عطلاتهم في مصر، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص الرحلات السياحية للمنتجعات المصرية.
كتب الصحفي الأمريكي الشهير فريد زكريا في "واشنطن بوست" أن السياسات الاقتصادية الحمائية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدمر وحدة الغرب.
كشفت تقارير أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية على وشك التوصل إلى اتفاق مع الصين لإدخال صواريخ جو – جو PL-15 الصينية، خلف مدى الرؤية BVR ، لتجهيز مقاتلات "رافال" بها.
أثار تجاهل النجم المصري، محمد صلاح، تهنئة المنتخب المغربي بتأهله التاريخي للدور نصف النهائي بكأس العالم، ضجة واسعة وحالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمغرب.
تحدث المراسل الذي أجرى اللقاء التلفزيوني مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب مباراة الأرجنتين ضد هولندا، في ربع نهائي مونديال قطر، عن تفاصيل ما حدث بين ميسي ونجم هولندا فوتر فيخورست.
صدمت امرأة من خيرسون، مراسلة قناة "سكاي نيوز" البريطانية، بإجابتها على سؤال كيف أصبحت الحياة بعد سيطرة نظام كييف على المدينة بقولها: "أسوأ".
تواصل ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، المثيرة للجدل، بإطلالاتها بملابس فاضحة كعادتها في أماكن مختلفة من قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
كشفت مصادر إعلامية، الاثنين، عن عزم الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استبعاد الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز، من مباراتي نصف النهائي لكأس العالم "قطر 2022".
تستعد شركة "بايكال" الروسية لمد السوق المصري بأجود أنواع المياه على الإطلاق، والتي تستخرج من أنقى بحيرة في العالم في روسيا.
وجه المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر، حسام عبدالغفار، رسالة عاجلة للمواطنين في البلاد بعد اكتشاف حالة جديدة مصابة بجدري القردة.
لفتت زوجة نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، الممثلة الإسبانية التونسية هبة عبوك، الأنظار إليها إثر انتهاء مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.
حذر رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش من وضعية "الإجهاد المائي" الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية.
ظهر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في حوار طريف مع فتاة محجبة، خلال فترة توقف الدوريات بسبب كأس العالم 2022، في قطر.
رد قائد منتخب المغرب، رومان سايس، على شكوى نجم خط وسط البرتغال برونو فيرنانديز من الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو الذي أدار لقاء البرتغال و"أسود الأطلس" 0-1 في ربع نهائي مونديال قطر.
يعيش منتخب المغرب لكرة القدم فترة ذهبية، حيث يواصل إنجازاته التاريخية غير المسبوقة عربيا وإفريقيا.
تصدر النجم الكاميروني، صامويل إيتو، عناوين الصحف في الأسابيع الماضية، بسبب توقعه طرفي نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.
في موقف لا يخلو من الطرافة، لفت المشجع العماني محمد الحجري وهو أحد مشاهير وسائل التواصل في السلطنة، الأنظار في مونديال قطر، حيث لاحظ متابعوه أنه كلما شجع منتخبا فإنه يخسر.
وقعت مصر واليونان اتفاقية بين "المصرية للاتصالات" و"جريد تيليكوم" اليونانية لإنشاء كابل بحري يربط بين مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن الرئيس جو بايدن يؤيد منح العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي لدولة إفريقية أثناء إصلاح المجلس.
أحالت جهات التحقيق في مصر، 18 متهما بينهم مسؤولون بارزون بوزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية.
نشر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في مصر، إعلانا في عدد من الصحف الحكومية عن طرح للمزاد قطع أراض مميزة على ضفاف النيل.
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط.
تتجه الأنظار إلى استاد "لوسيل " غدا الثلاثاء، عندما يلتقي منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، بنظيره منتخب كرواتيا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.
كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، عن الأسباب التي تدفع السعودية والصين إلى التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية بينهما.
قال كريس بيك، المتقاعد في البحرية الأمريكية، إنه "دمر حياته" بقراره تغيير جنسه، وحث الأمريكيين الآن على "الصحوة"، حسب صحيفة نيويورك بوست.
رصدت خدمة Flightradar24، طائرة استطلاع الأمريكية من طراز RQ-4B Global Hawk، تحمل علامة نداء FORTE10، تحلق فوق المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
نشر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق الأولي حول ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية زكارنة في جنين، خلال اقتحام قواته للمدينة مساء أمس الأحد.
أكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية بمصر، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري، أن تولي مصر قيادة مهام القوة المشتركة 153 يؤكد أنها القوة الأكبر، بعد أمريكا، في البحر الأحمر.
أصبح مؤسس تطبيق "تلغرام" الشهير بافيل دوروف أغنى رجل في الإمارات العربية المتحدة، فيما احتل المركز الـ123 في القائمة العامة للمليارديرات، وفقا لتصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية.
حذر الخبراء من مرض "قاتل صامت" قد يظهر على أنه ألم في الجزء العلوي من الظهر.
صرح وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، بأن كييف في اجتماع لخبراء أوكرانيين وإيرانيين بشأن مسألة الطائرات المسيّرة، لم تقدم أدلة على استخدام روسيا لمسيّرات إيرانية في أوكرانيا.
أكد مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، أن طموحه ولاعبيه هو بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم "قطر 2022"، وجاء ذلك قبل مواجهة فرنسا غدا الأربعاء في نصف النهائي.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
استفز زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، لاعبي الأرجنتين قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تصدر الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بسعر لا يقل عن ثلاثة أضعاف السعر الذي تدفعه لإسرائيل، منتقدة ما تربحه مصر من هذه الصفقة.
حقق منتخب المغرب إنجازا غير مسبوق عبر التأهل لنصف نهائي مونديال قطر، وذلك بفضل عمل مجموعة من اللاعبين النجوم، الذين تخرجوا من المغرب وعدد من المحترفين.
انتشر في السنوات الأخيرة على نطاق واسع مصطلح "الأطعمة الفائقة" في إشارة إلى أنها أطعمة غنية من الناحية التغذوية، وبالتالي فهي جيدة لصحة الفرد.
دان البيت الأبيض تصريحات مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك بشأن الخبير البارز في علم الأوبئة أنتوني فاوتشي الذي كان يقود جهود الإدارة الأمريكية لمحاربة وباء "كوفيد-19".
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، في "تيليغرام"، أن أحد الجسور في قرية كونستانتينوفكا، في ضواحي ميليتوبول تضرر جراء تفجير إرهابي.
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن سعي مصر لـ"كهربة" وسائل النقل، وتحويلها لمواصلات كهربائية بدلا من الغاز والبنزين، لتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.
سجلت ميزانية دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 فائضا بقيمة 30.1 مليار ريال، مقابل فائض قدره 0.9 مليار ريال قطري في الفترة المقابلة من عام 2021.
من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خطط لتسريع عملية إبعاد المهاجرين حيث يواجه ضغوطا لإنهاء تراكم طلبات اللجوء.
رأى وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، أن التقارب السعودي الصيني الحالي هو نتيجة مباشرة لـ"سياسة أمريكية سيئة"، منتقدا تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع حلفاء بلاده.
اندلعت النيران في إحدى نقاط التدفئة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما ذكره موقع Klymenko Time.
وجهت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء يوم الأحد، رسالة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا بعد الخسارة أمام المغرب.
كشفت عدة مصادر، أن شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، ستبث جميع المباريات المتبقية في مونديال 2022 مجانا على قنواتها المفتوحة.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف حقل نفطي شرقي البلاد، يعد واحدا من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022.
احتدم الصراع على جائزة "الحذاء الذهبي" لهداف كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، بين الثنائي الفرنسي، كيليان مبابي وأوليفييه جيرو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
تشهد اسعار الشاي الفترة الحالية قفزات كبيرة في مصر، ويتساءل المواطنون حول الأسباب، ومتى تنتهي ارتفاعات أسعار السلع التي وصفها معظم المواطنين بالمبالغ فيها.
أكد تقرير طبي صدر اليوم الاثنين، تحسن صحة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، لكن من دون توقع بتوقيت خروجه من المستشفى بعد دخوله نهاية شهر نوفمبر الماضي.
أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دول الاتحاد استنفدت مخزوناتها العسكرية بسبب ما وفرته من أسلحة لدعم أوكرانيا.
تخفى مستر أليكس، أكبر تاجر معروف في أوساط تجار الذهب لمدة 10 سنوات في مصر، زاعما أنه لبناني الجنسية، متقنا اللهجة والطريقة اللبنانية.
كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن موعد ومكان توزيع التذاكر الخاصة بالجماهير المتواجدة بقطر، وذلك لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022، التي ستجمع بين "أسود الأطلس" وفرنسا.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مؤثر وجميل جدا"، ظهر فيه العشرات من عناصر الأمن في مونديال قطر وهم يؤدون صلاة جماعية.
توفي صحفي ثان أثناء تغطية أحداث مونديال قطر 2022، عقب يوم واحد فقط من وفاة صحفي أمريكي كان يغطي منافسات البطولة أيضا.
أعلن البنك المركزي العراقي عن تسلّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت.
تعرض وزير المالية السودان،ي جبريل إبراهيم، أمس الاثنين، إلى موقف محرج، عقب انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمته أمام تجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مكاسب ممالك الخليج العربية من لعب دور الوسيط بين موسكو وواشنطن.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" تابعة لقوات الأسطول الشمالي، حلقت لتحديد هوية طائرة استطلاع تبين أنها R-3C Orion النرويجية، ورافقتها فوق بحر بارنتس.
قال فلاديمير روغوف، رئيس "حركة نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، إن الجيش الروسي يدمر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه بوتيرة قياسية.
زعمت صحف محلية كويتية بأن لجنة تحقيق في مجلس الأمة الكويتي كشفت أن 142 شخصا لديهم شهادات جامعية مزورة صادرة عن جامعات مصرية.
وصفت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، انتقادات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لبلغراد بأنها "مستوى مذهل من العبثية"، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244.
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