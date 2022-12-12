إسرائيل.. اتهامات لنتنياهو بالضعف والخضوع لليمين المتطرف

تاريخ النشر:12.12.2022 | 19:32 GMT |
آخر تحديث:12.12.2022 | 19:51 GMT | أخبار العالم
تواصل الخلاف السياسي داخل إسرائيل مع اقتراب انتهاء مهلة تشكيل الحكومة.
زعمت صحف محلية كويتية بأن لجنة تحقيق في مجلس الأمة الكويتي كشفت أن 142 شخصا لديهم شهادات جامعية مزورة صادرة عن جامعات مصرية.
ذكرت خدمة تقصي الحقائق في وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن واقعة رفض حارس مرمى المغرب ياسين بونو الحديث بغير اللغة العربية خلال مؤتمر صحفي نظم خلال كأس العالم في قطر غير صحيحة.
يجري الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.
كشفت عدة مصادر، أن شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، ستبث جميع المباريات المتبقية في مونديال 2022 مجانا على قنواتها المفتوحة.
تتواصل أعمال العنف في إفريقيا الوسطى، الجمهورية الواقعة في قلب القارة السمراء، ما تسبب في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليون شخص منذ بداية الأزمة أواخر عام 2013.
انتشر على مواقع التواصل فيديو قديم للنجمين المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي خلال زيارتهما لقطر في يناير الماضي، حيث توقع مبابي مواجهة بين فرنسا والمغرب في مونديال قطر.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إنه إذا لم تهدأ اليونان (تتوقف عن الاستفزازات)، فإن الطائرات الحربية والمسيرات التركية المسلحة ستضرب أثينا".
يتطلع المنتخب المغربي إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، عندما يواجه فرنسا، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال قطر.
أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات المتحالفة تتقدّم على كامل طول خط التماس.
توفي صحفي ثان أثناء تغطية أحداث مونديال قطر 2022، عقب يوم واحد فقط من وفاة صحفي أمريكي كان يغطي منافسات البطولة أيضا.
في موقف لا يخلو من الطرافة، لفت المشجع العماني محمد الحجري وهو أحد مشاهير وسائل التواصل في السلطنة، الأنظار في مونديال قطر، حيث لاحظ متابعوه أنه كلما شجع منتخبا فإنه يخسر.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تصدر الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بسعر لا يقل عن ثلاثة أضعاف السعر الذي تدفعه لإسرائيل، منتقدة ما تربحه مصر من هذه الصفقة.
كشف مدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، عن آخر برقية سرية تلقاها الجهاز من عميله السري في سوريا الجاسوس إيلي كوهين، قبل القبض عليه.
وصفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، هبة عبوك بأنها من أجمل ممثلات العالم.
أعلن مجلس الوزراء المصري أن مصر تشيد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، بتكلفة قدرها 11 مليار دولار.
كتب الصحفي الأمريكي الشهير فريد زكريا في "واشنطن بوست" أن السياسات الاقتصادية الحمائية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدمر وحدة الغرب.
تعادل المقاتل الروسي ماغوميد أنكالايف مع متحديه البولندي يان بلاخوفيتش في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 282" للفنون القتالية المختلطة (MMA).
استنكرت السفارة الروسية لدى لندن، تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي اتهم إيران بتزويد روسيا بمعدات عسكرية، واصفة إياها "بالتصريحات غير المقبولة".
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رسالة غير عادية وقاسية وصلت مؤخرا من الخارجية المصرية تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن الرسالة جاءت في وقت تستعد فيه الحكومة اليمينية لتولى مهامها الجديدة.
غادرت بعثة المنتخب البرتغالي العاصمة القطرية الدوحة صباح يوم الأحد، غداة خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على يد نظيره المغربي، من دون عدد من اللاعبين.
لفتت زوجة نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، الممثلة الإسبانية التونسية هبة عبوك، الأنظار إليها إثر انتهاء مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.
أعلنت واشنطن أنها ستعمل على "محاسبة" المواطن الروسي فيكتور بوت، في حال واصل الأخير، بحسب رأيهم، "خط العمل" الذي سلكه في السابق.
أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد استنفدت مخزوناتها العسكرية بسبب توفير الأسلحة لدعم أوكرانيا.
أطلق جنود في الجيش الأوكراني سيقانهم للريح، عند لمح الدبابات الروسية الداعمة للمركبات القتالية "Terminator" "المدمّر"، بحسبما أكده قائد طاقم الفيلق الثالث بالمنطقة العسكرية الغربية
تلقى وزير القوى العاملة في مصر حسن شحاتة، تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية لدى أ بو ظبي حنان شاهين، إرشادات عامة للمصريين حتى لا يتعرضوا لعملية النصب.
أكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن مصر تولي اهتماما كبيرا على أعلى المستويات لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
أعلن الدكتور أيدار شارافييف، أخصائي أمراض القلب، أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يسبب تناولهم الكافيين نوبة قلبية حادة وأحيانا مميتة.
وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب إقصاء البرتغال من نهائيات مونديال قطر 2022 ، على إثر الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
وجهت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء يوم الأحد، رسالة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا بعد الخسارة أمام المغرب.
أثار تصرف حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في مباراة "أسود الأطلس" والبرتغال، في ربع نهائي مونديال 2022، إعجاب الشيخة القطرية، مريم آل ثاني.
خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صمته بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لمونديال قطر على يد المغرب بعد خسارته بهدف دون رد أمس.
أثارت العرافة اللبنانية، ليلي عبد اللطيف، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فور فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي 1-0 وتأهله لنصف نهائي مونديال قطر، في أكبر مفاجآت البطولة.
وقع الجانبان الكويتي والسعودي مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.
قال كريس بيك، المتقاعد في البحرية الأمريكية، إنه "دمر حياته" بقراره تغيير جنسه، وحث الأمريكيين الآن على "الصحوة"، حسب صحيفة نيويورك بوست.
ردّ السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف على تصريحات الجنرال الفرنسي المتقاعد ميشيل ياكوفليف، وتصريحه بأن أوكرانيا قد تضرب مواكب ومسيرات في روسيا، بالتزامن مع يوم "عيد النصر" 9 مايو.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة لتهريب 75 كيلوغراما من المخدرات تقدر قيمتها بـ 3 ملايين شيكل، واعتقال 3 مشتبهين بهم، جميعهم من البدو.
أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية الروسي، أن البصل الأحمر أكثر فائدة للصحة من البصل العادي لأنه يحتوي على نسبة عالية من مركبات الأنثوسيانين التي لها خصائص مضادة للأكسدة.
أشاد أسطورة الكرة البرازيلية، رونالدو "الظاهرة"، بما يقدمه المنتخب المغربي خلال النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.
تم عرض الكرة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني في متحف الأولمبياد والرياضة بالعاصمة القطرية الدوحة.
نشر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق الأولي حول ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية زكارنة في جنين، خلال اقتحام قواته للمدينة مساء أمس الأحد.
وعد رجل الأعمال الإسرائيلي، يوسي دهان، صاحب نادي "Alden"، بمنح هدية للاعبي المنتخب المغربي قيمتها 10 آلاف دولار لكل فرد منهم، نظرا للمجهود الكبير الذي قاموا به خلال مونديال قطر.
في تقرير مصور لها، كشفت قناة "I24NEWS" العبرية عن دخولها محفل الماسونية الأكبر في إسرائيل، بمحاولة لكشف الغموض حول ما تتهم الماسونية بإخفائه لقرون زمنية.
تألق المغربي يوسف النصيري خلال المواجهة التاريخية بين "أسود الأطلس" والبرتغال، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، ليمنح منتخب بلاده إنجازا غير مسبوق في كأس العالم.
أعلن الأكاديمي يوري بيلينكوف، عضو أكاديمية العلوم الروسية، نائب رئيس الجمعية الروسية لأمراض القلب، أنه يجب اتباع بعض القواعد البسيطة لكي نتخلص من دهون البطن نهائيا.
أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، والشرطة الإيطالية عن مقتل ثلاث نساء برصاص أحد الجيران، بمن فيهن صديقة ميلوني في منطقة شمال العاصمة روما.
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن القوات الروسية والقوى المتحالفة باتت تسيطر على 70% من مدينة مارينكا في دونيتسك.
تشتري ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال من روسيا سرا عبر دول وسيطة، للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
أعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه في الخريف يجب الاستعداد لمواجهة الأمراض الموسمية بمساعدة بعض المنتجات الطبيعية لتنشيط منظومة المناعة.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين، واعتقلت 3 شبان فلسطينيين.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الطاقم التحكيمي الذي سيدير لقاء نصف النهائي لكأس العالم 2022 والذي يجمع الأرجنتين وكرواتيا، على استاد "لوسيل" بقطر.
قامت كاتيا أفييرو، شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمواساة شقيقها، عقب إقصاء منتخب البرتغال من الدور ربع النهائي لمونديال قطر، بعد خسارته أمام المغرب 0-1، يوم أمس السبت.
وثقت عدسات الكاميرا في ملعب الثمامة في الدوحة، ردات فعل جورجينا، شريكة كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي خسرها منتخب بلاده البرتغال أمام المغرب 0-1، في ربع نهائي مونديال قطر.
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تواصل إقناع أنقرة بعدم بدء عملية برية في سوريا، مضيفا أن هناك نجاحات في هذا الاتجاه.
اعترف سلاح الجو بالقوات المسلحة الأوكرانية بعجز دفاعاته الجوية عن إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر بيانا توضح فيه ظاهرة خطيرة تؤثر على حركة السير في الطريق.
كشف خبير تصدير البطاطس والخضروات في مصر بلال ياسين، عن تفاصيل إنشاء أول مصنع في مصر لتصدير بودرة البطاطس، بطاقة 30 ألف طن.
ذكر مقال لــ جاك دويتش، في مجلة Foreign Policy استند لإفادات عسكريين أميركيين أن ضعف الولايات المتحدة وحلف الناتو في ممر سوالكي يمنع واشنطن من زيادة إمدادتها للجيش الأوكراني.
التقطت الكاميرات رد الفعل الساخر لكيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، بعد إهدار هاري كين، ضربة الجزاء التي كانت ستمنح إنجلترا التعادل أمام "الديوك" في مواجهة ربع نهائي مونديال قطر.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "إذا لم تستجب واشنطن لتحذيرات أنقرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا، فإننا سنقضي على التهديدات التي تواجهنا بأيدينا".
رد النجم الفرنسي، كيليان مبابي على تدوينة نشرها زميله في باريس سان جيرمان، الدولي المغربي، أشرف حكيمي، وذلك قبل مواجهة منتخبي بلديهما يوم الأربعاء في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.
حذر الخبراء من مرض "قاتل صامت" قد يظهر على أنه ألم في الجزء العلوي من الظهر.
تخفى مستر أليكس، أكبر تاجر معروف في أوساط تجار الذهب لمدة 10 سنوات في مصر، زاعما أنه لبناني الجنسية، متقنا اللهجة والطريقة اللبنانية.
تفاضل شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة بين منطقتي العاشر من رمضان والمدينة الصناعية في السادس من أكتوبر لإنشاء مصنعها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
أعلنت وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للسلطة القضائية في إيران، عن إعدام مجيد رضا رهنورد، اليوم الاثنين، وهو متظاهر متهم بقتل عنصرين من "الباسيج" في مشهد.
نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا لأطقم أنظمة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر"، أثناء تنفيذها مهاما قتالية لاستهداف البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية.
تستمر الإثارة في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بعد صعود منتخبات الأرجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا إلى الدور نصف النهائي.
أعلن البنك المركزي العراقي عن تسلّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت.
تحولت الأمطار التي زادت حدتها مساء أمس الأحد في منطقتي كوملوكا وفينيك في أنطاليا إلى فيضانات لم تشهدها المدينة التركية منذ 50 عاما.
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات التركية والسورية تجري محادثات من أجل عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
لا تعرف إلا قلة من الأجيال الجديدة جيدا من يكون أحمد بن بلة، لأسباب عديدة، ليس أقلها أنه لم يكن نجما سينمائيا ولم يكن لاعبا رياضيا شهيرا.
كشفت مصادر إعلامية، الاثنين، عن عزم الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استبعاد الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز، من مباراتي نصف النهائي لكأس العالم "قطر 2022".
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن تم سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي إثر شبهات فساد مرتبطة بقطر.
تتجه الأنظار إلى استاد "لوسيل " غدا الثلاثاء، عندما يلتقي منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، بنظيره منتخب كرواتيا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.
كشف مستشار وزير التموين لشؤون الذهب ناجي فرج، عن إدراج المعدن الأصفر، خلال ديسمبر الحالي، في البورصة السلعية.
انتقد قلب الدفاع البرتغالي المخضرم، بيبي، اختيار حكم أرجنتيني لقيادة المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام نظيره المغربي 0-1 أمس السبت، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر.
تترقب أوروبا، وخاصة العاصمة الفرنسية باريس، مواجهة نصف نهائي مونديال قطر 2022 بين منتخب "الديوك" ونظيره المغربي، صاحب الإنجاز الفريد على المستوى العربي والإفريقي.
حاول 70 شخصا تعطيل أحد الصلوات في إحدى الكنائس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية اعتراضا على شخص الأسقف الجديد لإيفانو فرانكوفسك وكولوميا نيكيتا "ستوروجوك".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" تابعة لقوات الأسطول الشمالي، حلقت لتحديد هوية طائرة استطلاع تبين أنها R-3C Orion النرويجية، ورافقتها فوق بحر بارنتس.
رد قائد منتخب المغرب، رومان سايس، على شكوى نجم خط وسط البرتغال برونو فيرنانديز من الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو الذي أدار لقاء البرتغال و"أسود الأطلس" 0-1 في ربع نهائي مونديال قطر.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، تطور قيمة الاستثمارات العربية في مصر في الفترة الأخيرة.
أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب، أنه سيستعد بكل جدية لمباراته أمام نظيره المغربي، يوم الأربعاء المقبل، في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.
تعرض مشجع مغربي لحملة تنمر كبيرة، بسبب مشكلة في أسنانه، أثناء إلتقاط صورة له وهو يساند منتخب بلاده الوطني في مونديال قطر 2022.
تزود صناعة الدفاع في روسيا القوات المسلحة بأحدث الأسلحة، حيث يتم إنتاج غواصات نووية وطائرات مروحية قتالية وطائرات حربية مقاتلة ومدرعات وأسلحة فردية صغيرة.
أعرب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال، بيترو بارولين، عن استعداد الفاتيكان لتسهيل الحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية دون شروط مسبقة.
يشهد العالم مؤخرا طفرة في الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبينها تطبيق تحرير الصور الروسي "لينزا أي آي Lensa AI" الذي شهد إقبالا هائلا بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية.
صادرت السلطات اليونانية ممتلكات نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد تتعلق بقطر، ويجري التحقيق في حيثياتها في بلجيكا.
تصدرت تركيا والإمارات وجورجيا تصنيف الدول الأكثر شعبية بالنسبة للمستثمرين الروس في العقارات الأجنبية، وفقا لبيانات نشرتها الشركة العقارية "ترانيو".
تغنى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بصلابة الدفاع المغربي في نهائيات كأس العالم الحالية في قطر، من خلال نشر صورة حارس المرمى المغربي ياسين بونو مع ابنه أمام شباك "أسود الأطلس".
استعملت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، جملة كان يرددها والدها، لتهنئة المنتخب المغربي بعد فوزه المستحق على المنتخب البرتغالي في قطر.
أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مصر، أيمن حمزة، إن مصر لديها استقرار كبير فيما يخص موضوع الطاقة، وهي تصدر للخارج من خلال الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتعديل قدرات صواريخ "أونيكس" الأسرع من الصوت.
حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز على توجيه رسالة إلى شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية فيكتور غوليفيتش، بأن حادث سقوط صاروخ في بولندا كان متعمدا، بهدف إطلاق العنان لمواجهة أكبر بين الغرب وروسيا.
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية عن محادثات بين مصر وزامبيا، حول التصنيع العسكري، ودور وزارة الإنتاج الحربي في تلبية حاجة الجيش المصري من الذخائر والأسلحة والمعدات المختلفة.
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء مصافحته لأحد الضباط في الجيش الروسي الذي ارتبك أثناء إلقائه كلمة، إنه هو(بوتين) بدوره لا يزال يشعر بالقلق خلال إلقائه الخطب العامة.
اندلعت أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمشجعين المغاربة على خلفية الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي.
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، بأن واشنطن تعتقد أن القيادة الروسية تعتزم مواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا.
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