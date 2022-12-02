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ما الذي يميز السلاح الروسي عن نظيره الغربي في أوكرانيا؟

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لقاء RT مع رئيس مجموعة المستشارين العسكريين "الذئاب القيصرية" دميتري روغوزين.

مونديال قطر

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