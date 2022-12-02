ما الذي يميز السلاح الروسي عن نظيره الغربي في أوكرانيا؟

تاريخ النشر:02.12.2022 | 17:39 GMT |
آخر تحديث:02.12.2022 | 17:51 GMT | أخبار العالم
لقاء RT مع رئيس مجموعة المستشارين العسكريين "الذئاب القيصرية" دميتري روغوزين.
سخرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم فوزه على كوستاريكا (4-2) مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.
قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن مصر تتجه خلال الفترة المقبلة نحو تعويم كامل للجنيه، وطالب بإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
شهدت الجولة الثانية من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تأهل ثلاثة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.
ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على أحد المسؤولين بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، وإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة مع مصدرها غير المشروع.
نشر لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل صورة له من ملعب في قطر عقب أيام على التفاعل الواسع على رفع صور له من قبل جماهير مونديال قطر ردا على تكميم لاعبي "المانشافت" لأفواههم.
بكلمات واضحة وجريئة أعلنت كلير دالي، العضو في البرلمان الأوروبي من إيرلندا أنها صوتت ضد القرار بشأن الاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب"، وكشفت السبب بالتفصيل.
نجح منتخب اليابان بتحقيق فوز تاريخي بنتيجة 2-1 ضد إسبانيا، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر 2022.
استحوذ الصندوق السيادي السعودي على عدد من الشركات المصرية في صفقات إجمالية بلغت 27.9 مليار جنيه.
دافع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في بيان رسمي له اليوم الخميس، عن العلاقات الإسرائيلية مع مصر بعد أن وصف رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف آفي ماعوز مصر بأنها "دولة معادية".
تحول المنتخب الألماني إلى مادة للسخرية عقب خروجه من دور المجموعات لمونديال قطر وذلك رغم فوزه على كوستاريكا 4-2، بينما فازت اليابان على إسبانيا 2-1 وتأهلت لدور الـ16.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة.
أكدت رئيسة رابطة الدوري الألماني دوناتا هوبفن أن كأس العالم في قطر سيؤدي إلى تغيير أمور كثيرة وسيلفت الأنظار إلى موضوعات مهمة.
خرج منتخب ألمانيا مبكرا من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم فوزه على نظيره الكوستاريكي (4-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.
صب مهاجم المنتخب البلجيكي، روميلو لوكاكو، جام غضبه على زجاج مقاعد البدلاء، بعد خروج منتخب بلاده مبكرا من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، من دور المجموعات.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة.
علق قائد منتخب إسبانيا، سيرجيو بوسكيتس، على خسارة منتخب "لاروخا" المفاجئة أمام اليابان بنتيجة 1-2، أمس الخميس، في ختام مباريات المجموعة الخامسة في مونديال "قطر 2022".
قلب المنتخب الياباني تخلفه بهدف أمام نظيره الإسباني إلى فوز بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم الخميس لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال قطر.
أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن".
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه "نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، القمح الذي كنا نتحدث عنه بـ 280 و 300، نتكلف أكثر من ذلك بكثير وكذلك الزيت".
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس بمبادرة من الجانب الألماني، حيث لفت بوتين الانتباه إلى الخط المدمر الذي تنتهجه الدول الغربية.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول سبل إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "في حال قرر بوتين ذلك".
أجرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقابلة حصرية مع عمر نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والتي كسف من خلالها تفاصيل جديدة صادمة عن والده وعن حياته في تلك الفترة.
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوات تظاهر 11 نوفمبر التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين ولم يستجب إليها الشعب المصري.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
رد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي كشفت عن مقتل 100 عسكري أوكراني منذ فبراير، وقال إن حصيلة القتلى 13 ألفا فقط.
أعلنت إثيوبيا أنها اتفقت مع السودان على تسوية قضايا سد النهضة والحدود بالطرق السلمية، ووفقا للآليات المشتركة بين البلدين.
أفاد مراسلنا اليوم الجمعة بوقوع انفجار واندلاع حريق في ميناء سامسون في شمال تركيا، وأشار إلى أن الحريق اندلع بعد انفجار غير معلوم الأسباب بعد في الميناء.
أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت أن المفوضية لا تنوي الاعتذار لكييف بعد نشر معلومات عن مقتل 100 ألف جندي أوكراني خلال النزاع الأخير.
قال أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إن عدد الفارين من صفوف الجيش الأوكراني ازداد بعد تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خسائر هذا الجيش.
قررت جهات التحقيق في مصر حبس سيد التونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق بتهمة استغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تعتبر المجموعة الخامسة الأكثر إثارة في مونديال "قطر 2022" حيث تتواجد إسبانيا وألمانيا المرشحتان للقب إضافة إلى اليابان وكوستاريكا.
قال الخبير المصري بشؤون الجماعات الإرهابية، أحمد الديسطي، إن المخابرات التركية وعددا من الأجهزة الأمنية التركية تجري تحقيقات موسعة مع عناصر مصريين في جماعة الإخوان مقيمين في تركيا.
أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، بدء اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار تأشيرات "العمرة" إلكترونيا للقادمين إلى مكة المكرمة من بريطانيا وتونس والكويت وبنغلاديش وماليزيا.
وضعت الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلات جوية وتسهيلات على تدبير التذاكر، لتمكن المشجعين المغاربة من مساندة "أسود الأطلس" خلال مباراتهم أمام إسبانيا، يوم الثلاثاء المقبل.
يمتلك المنتخب المغربي حظوظا كبيرة لبلوغ ثمن نهائي مونديال "قطر 2022" وتجاوز دور المجموعات في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1986.
كشفت شبكة "سي إن إن" أن البيت الأبيض أنفق 500 ألف دولار على حفل عشاء رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس.
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "جينار" التركية لأبحاث الرأي تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسيه في نسبة تأييد المواطنين.
قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي إنه بتأكيد مقتل زعيم داعش أبو الحسن القرشي فإن هناك علامات استفهام كثيرة عن الخليفة المحتمل له لقيادة التنظيم.
بعد أن أثارت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول الجدل بظهورها في لباس فاضح بمبارايات كأس العالم في قطر، جذبت كرواتية أخرى أنظار جمهور المونديال وهي الموديل ماغدالينا كيسكتش.
أكدت الخارجية المصرية ثبات موقف القاهرة حيال الأزمة في سوريا، والمتمثل في الدفع بالحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق تقدم العملية السياسية، ورفع المعاناة عن السوريين.
تعرض صحفي مصري لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الحسم بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي.
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنها فقدت الثقة كقاعدة أمنية وجسر للتواصل بين روسيا والغرب وباتت خاضعة بشكل كامل لواشنطن وبروكسل
سخر جيسي ووترز مقدم البرامج بقناة Fox News الأمريكية، من المصافحة الطويلة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي وإيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير لواشنطن.
تقدم النائب عيد حماد عضو مجلس النواب المصري بالاعتذار إلى وزارة الداخلية عما بدر من أحد العاملين لديه من تصرفات تجاه كمين للشرطة، بعد إدانته بجريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
تحدث الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، الجنرال ديفيد بتريوس، عن خطط الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، والتي تشمل إجراء مفاوضات مع روسيا.
شكر الأسطورة البرازيلي بيليه، قطر لدعمه معنويا بعد مرضه خلال الساعات الماضية، ونقله إلى المستشفى في مدينة ساوبالو.
أعلنت الدكتورة أنجيليكا دوفال، خبيرة التغذية الروسية، أن لحم الأرانب والديك الرومي هو أفضل أنواع اللحوم لكبار السن.
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه بعد 45 عاما من زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات "الصادمة" إلى القدس، يجب على إسرائيل أن تجد طريقة لاتفاقية سلام مع الشعب المصري.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يظهر كيف غمرت المياه مدينة جدة السعودية في أقل من ثلاث ساعات يوم الخميس الماضي نتيجة تعرض المنطقة لأمطار غزيرة.
قال أسير أوكراني، إن عناصر جيش بلاده يستخدمون شبكة Starlink التابعة لشركة "سبيس إكس"، ليس فقط للأغراض العسكرية، بل وللمكالمات الشخصية والتواصل على الشبكات الاجتماعية.
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف بأن موسكو تعمل الآن على تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
حجزت 10 منتخبات حتى الآن، مقاعد لها في دور الـ16 من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.
فجرت شبكة "راديو مونت كارلو"، مفاجأة تهدد بضياع الانتصار التاريخي لمنتخب تونس أمام المنتخب الفرنسي، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة لكأس العالم "قطر 2022".
وافقت إدارة الرقابة الصحية الأمريكية على تقديم لحم الدجاج المزروع في المختبر للبيع العام.
يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، لافتتاح عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة" التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في رسالة مفتوحة إلى عمداء بلديات المدن الإسرائيلية الكبرى لعدم التعاون مع الحكومة الجديدة التي يترأسها بنيامين نتنياهو.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن وزارة المالية الألمانية رفضت طلبا تقدمت به وزارة الدفاع للحصول على دعم مالي عاجل لشراء ذخائر.
أشار المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارغيلي إلى أن على بلغراد أن تكون إلى جانب الاتحاد الأوروبي وتفرض عقوبات ضد روسيا.
أثارت رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش الاهتمام، خلال حضورها مباراة منتخب بلادها ضد بلجيكا في مونديال قطر 2022.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، باعتقال الإمارات ضابطا مصريا سابقا يحمل الجنسية الأمريكية، ورجحت تسليمه للسلطات المصرية.
أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن رفض روسيا شروط الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض حول التسوية في أوكرانيا، وأكد استمرار العملية العسكرية الروسية حتى تحقيق أهدافها.
تحولت صورة الرئيسين الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون التي تم التقاطها أثناء تناولهما الآيس كريم، إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي.
قررت محكمة النقض المصرية تأجيل النظر في طعن رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، يوسف بطرس غالي، في قضية تهريب آثار إلى أوروبا.
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع الحكومة السورية"، مضيفا أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".
طالب الصحفي الأوكراني دميتري غوردون، المصنف في روسيا كعميل أجنبي ومتطرف وإرهابي، حكومة مولدوفا منح الجيش الأوكراني الإذن بدخول بريدنيستروفيه حتى "يطرد الجيش الـ 14 الروسي من هناك".
تختم اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر، لكن قبل الحديث عن الدور المقبل ومواجهاته، كانت هناك أهداف خطفت الأنظار لهذه المرحلة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازية،التي تعرف باسم "السوق السوداء".
اعترف جيمس كاردين المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، في مناقشة للوضع حول أوكرانيا، بأن جيش بلاده قصف منشآت البنية التحتية للطاقة خلال النزاعات في يوغوسلافيا والعراق.
أظهر حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، ردا على كلام البابا فرنسيس، كيف يعامل الشيشان أسرى القوات المسلحة الأوكرانية.
فاجأ حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجماهير المغربية قبل مواجهة "أسود الأطلس" وكندا أمس الخميس، في دور المجموعات لمونديال قطر، بصورة مثيرة للمدرب المغربي وليد الركراكي.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أعلنت الخارجية السعودية عن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية" التي تمكن من دخول أراضي المملكة، وزيارة الأصدقاء من المواطنين السعوديين.
أسدل الستار على مباريات 6 مجموعات نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من أصل المجموعات الثمانية للبطولة المقامة حاليا في قطر، والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.
نشرت وكالة "الأناضول" التركية يوم الجمعة، فيديو للعملية التي قتل فيها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو الحسن الهاشمي القرشي في محافظة درعا جنوبي سوريا.
اعتذر الدولي الفرنسي السابق فرانك لوبوف، عن الإساءة للمغاربة، عندما تحدث عن أن المغرب بلد صغير وفقير ولاعبوه يحملون الجنسية المزدوجة، وذلك قبيل مواجهة "الأسود" ضد كندا اليوم.
يسدل الستار مساء اليوم الجمعة على دور المجموعات في مونديال "قطر 2022" بإجراء آخر أربع مواجهات.
علق الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، على المصير المتوقع للجنيه المصري أمام الدولار مع اقتراب حصول مصر على أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي.
أصبح شبيه نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، أحد أبرز نجوم كأس العالم المقامة حاليا في قطر.
أثار قرار البيت الأبيض تقديم طبق من جراد البحر في حفل عشاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات من السياسيين ونشطاء البيئة وحتى خبراء الطهي.
أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن المرحلة الحالية تتميز بتلاشي الثقة في المؤسسات الأمريكية، بما فيها جيش البلاد.
تختتم اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بأربع مباريات مثيرة.
كشف هانز ليفونغ، الأستاذ المساعد في معهد أبحاث الدفاع السويدي أن المتفجرات المستخدمة في تخريب خطي أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي1-2" ربما تم إنزالها بواسطة سفينة.
أكد مصدر أمني بدرعا أن الإرهابي "أبو الحسن الهاشمي القرشي" الذي أعلن تنظيم "داعش" مقتله منذ أيام هو عبد الرحمن العراقي "سيف بغداد" وقد قتل على يد الجيش العربي السوري أكتوبر الماضي.
أصيب علماء الفلك في مرفق زويكي العابر في كاليفورنيا، بالحيرة عندما اكتشفوا وميضا أطلق ضوءا أكثر من ضوء تريليون شمس في فبراير.
كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عبر قناة أبو ظبي عن نيته إقامة مشروع كبير جدا في الإمارات قريبا.
أصيب شاب سليم بسعال مقلق استمر لمدة ثلاثة أسابيع دون أي أعراض أخرى. واتضح أن السعال كان ناتجا عن كتلة طولها 7 بوصات (17.2 سم) قرب رئته اليمنى.
عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا طارئا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، بحث فيه جملة من القضايا الملحة، تصدّرها تطوير كفاءات الكوادر اللازمة لتعزيز الأمن المعلوماتي في روسيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول الأسباب التي تجعل الغرب يسعى بكل السبل لهزيمة روسيا في أوكرانيا.
أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين يبحثون عن ملاذ آمن لهم في إفريقيا، ولاسيما بعد التقارب الملحوظ بين القاهرة وأنقرة.
حصلت وكالة "نوفوستي" على لقطات لهجوم نفذته وحدات الجيش الروسي على مواقع للقوات الأوكرانية في قرية فوديانويه في اتجاه أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
توصف الجلطات الدموية بأنها كتل صغيرة من الدم تشبه الهلام. وعلى الرغم من أن القدرة على تكوين الجلطات ضرورية لأنها توقف النزيف المفرط، إلا أنها يمكن أن تصبح مشكلة.
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن سر الرماية الدقيقة للمدفعية والصواريخ الروسية باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. وبينها منظومة "زووبارك" ("حديقة الحيوان") للاستطلاع ومراقبة الرماية.
توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظام "البحر الأبيض المتوسط الأخضر" يحرقون نوعا خطيرا من دهون الجسم بمعدل أربعة أضعاف معدل معظم الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا عاديا.
صرح قائد الجيش الليتواني فالديماراس روبشيس بأن الوحدات المتناوبة للجيش الأمريكي المتمركزة في ليتوانيا تعمل على تغيير مستوى تأهبها من الردع إلى الجهوزية للقتال.
أعرب وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عن سعادته بتأهل "أسود الأطلس" لثمن نهائي مونديال قطر بعد تغلبهم اليوم الخميس على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.
استقبل مدرب المنتخب البرازيلي "تيتي" المشجع العربي الذي ساعد ابنته على حمل حفيده في مترو الدوحة، قبل مباراة البرازيل وصربيا التي أقيمت الاثنين الفائت.
أعلنت شركة JAC الصينية عن نيتها طرح سيارة " JS6" في روسيا وبعض الأسواق العالمية الكبرى.
وصلت جورجينا رودريغيز، شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قطر، لدعم "الدون" الذي يخوض حاليا منافسات كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده.
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