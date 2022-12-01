ما مصير المباحثات الاستراتيجية الروسية الأمريكية؟

تاريخ النشر:01.12.2022 | 17:49 GMT | أخبار العالم
مقابلة مع نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف.
شهدت الجولة الثانية من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تأهل ثلاثة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا حول حادث وفاة شاب في أحد أشهر شوارع منطقة المعادي تسبب فيه نجل دبلوماسي كبير.
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء، صوب استاد لوسيل بقطر، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والمكسيكي، ضمن الجولة الثالثة الختامية لمجموعات كأس العالم 2022.
أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الأربعاء، بيانا بشأن "مجتمع الميم" (المثليون).
أخفق المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر خسارته أما نظيره المكسيكي (1-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في قطر.
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه بعد 45 عاما من زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات "الصادمة" إلى القدس، يجب على إسرائيل أن تجد طريقة لاتفاقية سلام مع الشعب المصري.
يخوض المنتخب السعودي اليوم الأربعاء مباراة مصيرية ضد نظيره المكسيكي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة الختامية من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن".
ستكون الأنظار شاخصة مساء اليوم الأربعاء نحو قطر، حيث ستقام مباراتان مصيريتان لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2022.
يحتفظ المنتخب السعودي بفرص التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم خسارته أمام بولندا (0-2) اليوم السبت، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.
ما زالت المواقف الطريفة بين مشجعي بطولة كأس العالم في قطر تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو موقفا جديدا للمشجعة الأرجنتينية التي استهانت بالمنتخب السعودي سابقا.
يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، لافتتاح عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة" التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.
ستكون الأنظار شاخصة مساء اليوم الخميس نحو قطر، حيث ستقام مباراتان مصيريتان لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لمونديال 2022.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، بيانا أكد فيه السماح للمشجعين بإدخال شعار ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية" وأغراض أخرى إلى ملاعب مونديال قطر.
تحدثت الحكومة المصرية عن أزمة كبرى ستتعرض لها التجارة العالمية، ستؤدي إلى تراجعها بشكل كبير.
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة خلال مواجهة تونس عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة.
تعرض صحفي مصري لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الحسم بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي.
غرد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عقب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره المكسيكي وتوديعه لمونديال قطر 2022.
تأهل المنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال قطر بفوزه على نظيره الكندي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازية،التي تعرف باسم "السوق السوداء".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل شابين، فجر اليوم الخميس، برصاص القوات الاسرائيلية، في مخيم جنين.
أعرب المهاجم التونسي وهبي الخزري، عن خيبة أمله بعد فشل "نسور قرطاج" في التأهل للدور ثمن النهائي لمونديال قطر رغم فوزهم على فرنسا حاملة اللقب بهدف دون رد في دور المجموعات.
يتم حث مستخدمي "واتس آب" في جميع أنحاء العالم على الانتباه من الرسائل المزيفة بعد أن حذر المتسللون من أن لديهم إمكانية الوصول إلى ملايين أرقام الهاتف.
أقر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بأن الأخضر لم يكن يستحق الفوز في لقاء المكسيك، الذي جمعهما مساء الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.
لقي 10 عمال زراعيين مصرعهم، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي السريع بعد اصطدامها بجرار زراعي في نطاق محافظة البحيرة في مصر.
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار أن غارات أنقرة الأخيرة في سوريا تهدد القوات الأمريكية.
أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت أن المفوضية لا تنوي الاعتذار لكييف بعد نشر معلومات عن مقتل 100 ألف جندي أوكراني خلال النزاع الأخير.
جدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس اعتماد قرار بالأغلبيةـ يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل حتى خط 4 حزيران 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كشفت دراسة سنوية نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست" عن قائمة أغلى المدن في العالم، وأظهرت أن مدينتين في الشرق الأوسط إحداهما تصدرت الترتيب كأغلى مدينة والأخرى كأرخص مدينة في العالم.
رد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي على الانتقادات الألمانية لتعامل بلاده مع المثليين جنسيا والحديث عن "الفساد" في حصول قطر على حق استضافة المونديال.
يمتلك المنتخب المغربي حظوظا كبيرة لبلوغ ثمن نهائي مونديال "قطر 2022" وتجاوز دور المجموعات في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1986.
اتخذت اليابان قرارا وصفته وسائل إعلام بغير المسبوق تمثل في تخليها عن إنتاج مقاتلة جديدة مع الولايات المتحدة بسبب عدم رغبة شركة "لوكهيد مارتن" في تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة.
شهدت الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، انهيارا تاريخيا جديدا في قيمتها أمام الدولار، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد.
أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن مخاوفة على قوة وصلابة الجيش الإسرائيلي خلال الفترة القادمة.
صرح الرئيس النيجيري، محمد بخاري، بأن الأسلحة المستخدمة في الصراع الأوكراني يجري تهريبها إلى الإرهابيين في منطقة بحيرة تشاد.
أكد البنتاغون مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القريشي في سوريا.
أصدر مكتب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، توجيها بإجراء حملة جمع تواقيع مليونية لمناهضة المجتمع الميمي (المثلية الجنسية).
أثارت تصريحات لاعب المنتخب الألماني السابق، ساندرو فاغنر، التي تضمنت إساءة للجماهير العربية في كأس العالم 2022 بقطر، موجة من الانتقادات اللاذعة ضده، ما أجبره لاحقا على الاعتذار.
اقتحم مشجع أرضية استاد المدينة التعليمية بالريان، حيث تجري المباراة بين المنتخبين التونسي والفرنسي اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.
توالت الانتقادات للفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عقب خسارته أمام المكسيك، وخروجه من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
حققت الأرجنتين الأهم بفوزها على بولندا 2-0 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال "قطر 2022" وبلغتا ثمن النهائي معا.
صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، تعليقا على كلام البابا فرانسيس، بأن رئيس الفاتيكان كان ضحية دعاية ومثابرة وسائل الإعلام الأجنبية، و"جاهل" بمبادئ الإسلام.
فوتت السعودية فرصة حسم تأهلها لثمن نهائي مونديال قطر بسقوطها أمام بولندا بهدفين دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم الخميس، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين "أسود الأطلس ومنتخب كندا، في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022.
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قرر اتخاذ خطوة جديدة بمسيرته في الدوري السعودي لكرة القدم.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن طائرة إسرائيلية يملكها مسؤول سابق في جهاز الموساد، هبطت في مطار الخرطوم لمدة 45 دقيقة في شهر مايو.
اعتبر مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف أن الصين وإيران وروسيا باتت تشكل "مثلثا جديدا" في الدبلوماسية الدولية.
فجرت شبكة "راديو مونت كارلو"، مفاجأة تهدد بضياع الانتصار التاريخي لمنتخب تونس أمام المنتخب الفرنسي، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة لكأس العالم "قطر 2022".
اغتصب متحول جنسيا فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في الولايات المتحدة، بعد أن تقرب منها بصفته امرأة.
وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في موقف لا يحسد عليه خلال مباراة منتخبي بلديهما أمس الأربعاء، في دور المجموعات لمونديال قطر.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل نجم المنتخب التونسي علي معلول على المشجع الذي اقتحم ملعب مواجهة "نسور قرطاج" أمام المنتخب الفرنسي.
أكد مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أنه التقى بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، مؤخرا، وناقش الطرفان قضايا الأمن النووي والوضع حول أوكرانيا.
تراجعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة تخطت 60% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة غلق باب استيراد السيارات وتناقص المعروض.
أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء خلال مباراة منتخب بلاده الحاسمة ضد نظيره البولندي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.
طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة وحلف الناتو، بالكف عن دعم وتمويل ما وصفه بالتنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا في سوريا..
بطريقة لاذعة، سخرت صحيفة "شارل إيبدو" المتخصصة في هذا النوع من فنون الصحافة، من بابا الفاتكان فرنسيس، على خلفية تصريحه الغريب عن "قسوة البورياتيين" الروس في الحرب بأوكرانيا.
حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من خطورة تحول أي صراع بين الدول النووية إلى حرب نووية.
طالب الصحفي الأوكراني دميتري غوردون، المصنف في روسيا كعميل أجنبي ومتطرف وإرهابي، حكومة مولدوفا منح الجيش الأوكراني الإذن بدخول بريدنيستروفيه حتى "يطرد الجيش الـ 14 الروسي من هناك".
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة، وأنهم يريدون "إبقاء الروس خارج أوروبا".
كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية التابعة لصحيفة "هآرتس" عن أرقام صادمة فيما يتعلق بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
تعد الفلافونويد مجموعة من المركبات الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة والخضروات - بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات النباتية الأخرى.
قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن في مصر مهددة بسبب عدم الإفراج عن الأعلاف من الموانئ نتيجة نقص الدولار والعملة الصعبة.
أفادت جمعية صرخة المودعين في لبنان بأن المودع وليد حجار اقتحم بنك "الاعتماد اللبناني" فرع شحيم، واحتجز الموظفين وسكب البنزين وهدد بحرق البنك.
اعتذر الدولي الفرنسي السابق فرانك لوبوف، عن الإساءة للمغاربة، عندما تحدث عن أن المغرب بلد صغير وفقير ولاعبوه يحملون الجنسية المزدوجة، وذلك قبيل مواجهة "الأسود" ضد كندا اليوم.
أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر، عن عقد اتفاقية مع شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية لتصنيع طائرة حربية جديدة.
أصبحت مشاركة المنتخبات العربية في مونديال "قطر 2022" الأفضل في التاريخ من حيث عدد الانتصارات في نسخة واحدة، بعد تغلب تونس على فرنسا الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
أعرب أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون، عن رغبته في العودة إلى حلبات الملاكمة، للدفاع عن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بعد تلقيه تهديدات من الملاكم المكسيكي ساؤل ألفاريز.
يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لافتتاح عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة" التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.
أثار "مسافر عبر الزمن" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا على موقع "تيك توك" الشهير، وذلك بسبب توقعه للفائز بلقب كأس العالم 2022 في قطر.
تمتلك عدة دول خليجية مجموعة من الودائع الضخمة في البنك المركزي المصري، حيث رصد تقرير للبنك تفاصيل ودائع دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، بالإضافة إلى وديعة لقطر.
حقق المنتخب الأسترالي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر فوزه على نظيره الدنماركي (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.
كشف خبير المياه المصري بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن أسباب قصر العمر الافتراضي لسد النهضة الإثيوبي.
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الهجمات على البنية التحتية الحيوية في أوروبا لن تمر دون رد، مشيرا إلى كونها "شريان الحياة للدول" ويجب حمايتها بشكل خاص.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أصابت راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" بذخيرتها وطاقمها في منطقة بلدة أوريخوفاتكا بجمهورية دونيتسك.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "النمو السكاني خطر كبير على البلاد بسبب عدم قدرتنا على توفير احتياجاتنا من المياه".
خسر المنتخب البرتغالي جهود ظهيره الشاب نونو منديش لما تبقى من نهائيات مونديال "قطر 2022"، وذلك وفق ما أفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات "تاريخية" لهبوط قاذفة تو-95 الاستراتيجية الروسية في أحد مطارات الصين خلال دورية جوية مشتركة للقوات الجوية الروسية والصينية.
يوصف الخرف على أنه مجموعة معقدة من أمراض تتعلق بتدهور الدماغ، ولم يتوصل العلم إلى علاج لها حتى الآن.
قال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري، إنه تم إقرار وثيقة ملكية الدولة لتصبح مصر أول دولة تصدرها.
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أنّه لا يريد من إسرائيل البحث عن تفاهمات بين موسكو وكييف وأن تقوم تل أبيب وبدون تردد بتوفير أنظمة الدفاع الجوي لكييف.
انتخب ممثل ولاية نيويورك حكيم جيفريز، رئيسا للحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، ليخلف الرئيسة الحالية نانسي بيلوسي البالغة من العمر 82 عاما، في هذا المنصب.
أظهرت بيانات تعداد نشرت يوم أمس الثلاثاء أن أقل من نصف الأشخاص في إنكلترا وويلز يقدمون أنفسهم على أنهم مسيحيون، في إشارة إلى تحول بارز نحو العلمانية في بريطانيا.
أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن كل شخص يتناول يوميا 5 غرامات من البلاستيك، وهذا يعادل وزن البطاقة المصرفية. فكيف تدخل دقائق البلاستيك إلى الجسم وما خطورتها.
قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن مصر تلقت وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي في مارس الماضي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
انتقدت رئيسة تحرير شبكة RT ، مارغريتا سيمونيان من يشككون في ضرورة شن مزيد من الضربات على البنى التحتية العسكرية وقطاع الطاقة في أوكرانيا، بحجة تأثيرها على حياة السكان في المدن.
بلغ الدين العام الخارجي لروسيا بتاريخ 1 أكتوبر 2022 مستوى 56.59 مليار دولار، وفقا لتقرير عن أداء الميزانية الروسية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
تحدث الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، الجنرال ديفيد بتريوس، عن خطط الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، والتي تشمل إجراء مفاوضات مع روسيا.
أعلنت موسكو أن نشر السويد وفنلندا قوات للناتو على أراضيهما سيؤدي لتدهور أمن الحلف نفسه ويخلق مخاطر إضافية وستكون هذه ضربة أخرى للأمن الأوروبي والأمن الإقليمي في الشمال.
في ظل الأصوات التي انتقدت قطر، البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2022 ، بسبب قوانينها المناهضة للمثلية الجنسية وشرب الكحول في الملاعب، خرج كاتب بريطاني ليقول رأيا معاكسا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة تمكنت من تحرير مدينة أندرييفكا بالكامل من القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية.
صرح الأمين العام لحلف"الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأنه على سلطات كييف عدم التفكير في الانضمام للحلف، والأحرى بهم الحفاظ على دولتهم.
أعلن تنظيم "داعش" يوم الأربعاء، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه.
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا "إعادة تقييم خططها" لعملية برية في شمال سوريا، وأن أنقرة طلبت في المقابل الوفاء بالتعهدات المقدمة لها.
باتت الجزائر ثالث منتخب عربي يبلغ الدور الثاني في بطولات كأس العالم، وذلك بعد تأهله لدور الـ 16 لمونديال البرازيل 2014.
مسألة التساوي بالنقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات لمونديال قطر، فكيف إذن سيتم تحديد المتأهل إلى الدور ثمن النهائي في حال تساوى منتخبان أو أكثر في نفس المجموعة بعدد النقاط.
خرج ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن صمته لأول مرة بعد واقعة "دوس النجم الأرجنتيني على قميص منتخب المكسيك"، في غرفة الملابس.
أعلنت السلطات الإسبانية، اعتبار الانفجار الذي وقع في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد، بأنه "هجوم إرهابي"، وفقا لما نقلته وكالة Europa Press اليوم الأربعاء.
أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، تشكيلة "أسود الأطلس" التي ستخوض مواجهة كندا، اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال "قطر 2022".
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