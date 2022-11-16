سياسيون فرنسيون يهاجمون زيلينسكي

نفى الأمين العام لحلف الناتو /يانس ستولتنبرغ/ وجود أي دلائل على أن إطلاق الصاروخ الذي سقط في بولندا كان متعمدا أو أن روسيا تخطط لشن هجوم على الحلف

وأوضح ستولتنبرغ أن المعلومات تشير إلى أن الصاروخ أُطلق من الدفاعات الجوية الأوكرانية.. إلى ذلك أعلنت الحكومة الألمانية أن برلين وشركاءها في الناتو لا يفكرون في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لتجنب الصراع المباشر بين الحلف وروسيا.. مشيرة إلى أن ألمانيا ستعرض على بولندا مساعدتها في حماية مجالها الجوي.. في عضون ذلك انتقدت أوساط سياسية فرنسية تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن حادث بولندا، واتهمه البعض بالكذب، ومحاولة جر الغرب إلى حرب شاملة ضد روسيا.