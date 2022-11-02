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اشتيه: صعود اليمين نتيجة لتنامي التطرف

أخبار العالم العربي

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صعود اليمين نتيجة طبيعية لتنامي التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي.

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