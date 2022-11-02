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سيؤول: سقوط صاروخ كوري شمالي قرب حدودنا

أخبار العالم

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كوريا الجنوبية تعلن إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية وتحذر من رد صارم.

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