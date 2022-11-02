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تبون يدعو لبناء نظام اقتصادي عربي منيع

أخبار العالم العربي

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تبون يدعو لبناء تكتل اقتصادي عربي والعمل على نيل فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

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