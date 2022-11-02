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قمة الجزائر.. أمال الفلسطينيين بالحل تتجدد

أخبار العالم العربي

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الشارع الفلسطيني يأمل بعودة قضيته إلى صدارة العمل العربي بعد قمة الجزائر.

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