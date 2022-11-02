قمة الجزائر..آمال الفلسطينيين بالحل تتجدد

تاريخ النشر:02.11.2022 | 11:10 GMT |
آخر تحديث:02.11.2022 | 14:17 GMT | أخبار العالم العربي
الشارع الفلسطيني يأمل بعودة قضيته إلى صدارة العمل العربي بعد قمة الجزائر.
أعلن وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، أن كندا ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، معربا عن أمله باستقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد.
أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض "جدري القردة" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس تقريبا في الجمهورية.
بعد تقارير عن "هجوم وشيك من إيران على السعودية"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده "لن تتردد" في الدفاع عن مصالحها وشركائها في الشرق الأوسط.
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل" في دورتها (31)، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
هدد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، بتعليق إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا تم فرض سقف على أسعار الطاقة الروسية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لعلم أحمر يرفرف فوق قبة مسجد جمكران في مدينة قم، وقبة مسجد في شيراز بإيران، ويعرف هذا العلم بـ"راية القصاص الحمراء".
قال رئيس مجلس إدارة شركة "عبور لاند" بمصر، محمد حامد، إن الشركة توقفت عن الإنتاج لمدة 7 أيام، من الأربعاء الماضي حتى اليوم، بسبب نقص زيت النخيل، أحد المكونات الرئيسية لإنتاج الجبن.
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين أن المملكة العربية السعودية نقلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة بشأن "هجوم إيراني وشيك" على أهداف في المملكة.
انسحب السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، من لقاء مع عشائر بلدة الفاعور في منطقة البقاع، اثر اشكالات أمنية بين العشائر، فما كان منهم إلا أن طالبوا الرياض بإعادته من لبنان.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لجندي روسي يوجه رسالة للعالم العربي باللغة العربية..
أعلنت روسيا وتركيا اليوم الأربعاء استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية عبر الممر الآمن في البحر الأسود.
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حقا حلا تفاوضيا للأزمة في أوكرانيا.
بعد تسريب وسائل الإعلام الغربية لرسالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تساءلت زاخاروفا عما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل؟.
كشف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن لدى المملكة المتحدة طائرات سريعة من طراز F-35 أكثر من الطيارين بسبب مشاكل التدريب على الطيران.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر، وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بشراء خريطة وكتاب تاريخ مدرسي بعد دعوتها لمنع صعود روسيا والصين في آسيا الوسطى.
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي بإعداد مقترحات لإنشاء نظام لدخول الأجانب إلى روسيا بدون تأشيرات دون مبدأ المعاملة بالمثل.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار.
مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام الماضية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال "لدي سلع قديمة وسعرها ارتفع..هل أبيعها بالسعر الجديد؟"، الدار ترد.
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن قوات الناتو بالقرب من حدود روسيا تضاعفت مرتين ونصف المرة منذ فبراير، متجاوزة 30 ألف شخص.
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على إعلان المملكة العربية السعودية عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة.
انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لورقة انتخابية أدلى فيها أحد المقترعين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، كتب عليها "عرين الأسود..مخيم جنين مر من هنا".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
أطلقت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 10 صواريخ من أنواع مختلفة، اليوم الأربعاء، سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، التي بدورها ردت بإطلاق صاروخ من نوع أرض - جو.
أفادت وكالة "نوفوستي" بأن القوات الروسية استخدمت القاذفات بعيدة المدى لتوجيه ضربات عالية الدقة في إطار العملية العسكرية الخاصة، واستهداف منشآت عسكرية أوكرانية.
توعدت "عرين الأسود" إسرائيل بمفاجآت ستقف أمامها "مذهولة"، وقالت في بيان إن محمد الجعبري منفذ عملية كريات أربع قبل أيام "خط أول بيانات العرين بعمليته الجبارة".
أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول الفرقاطة (العزيز) من طراز (MEKO-A200 ) إلى قاعدة الإسكندرية، إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية.
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن قطر ستسمح برفع أعلام قوس القزح لمجتمع "الميم" وتظاهراتهم السلمية، بالإضافة إلى التقبيل في الأماكن العامة، وذلك خلال الفترة التي تستضيف فيها مونديال 2022.
أفاد الإعلام العبري مساء اليوم الثلاثاء بتقدم تحالف أقصى اليمين بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، فيما بلغت نسبة التصويت النهائية 71.3%.
خاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن جمهور الديمقراطيين قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي بكلمات بدت وكأنها "المثليين والسادة" Gays and gentlemen.
دعت صحيفة "سترانا"، سكان المدن الأوكرانية، بالانتقال من المدن إلى المنازل الريفية التي تحتوي على مواقد للتدفئة، من أجل البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في منزلهما بأنه "شيء فظيع"، منتقدا الجريمة في المدن التي يقودها الحزب الديمقراطي.
أظهر باحثو جامعة غريفيث أن البكتيريا يمكن أن تنتقل عبر العصب الشمي في الأنف لدى الفئران وإلى دماغها، حيث تخلق علامات تدل على مرض ألزهايمر.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صور قيدمة مسربة تظهر رستم قاسمي، أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني ووزير الإسكان في حكومة إبراهيم رئيسي، مع امرأة دون حجاب في ماليزيا.
كشف أندريه سلوبودتشيكوف، الخبير في أمن المعلومات، مخاطر استخدام تطبيق WhatsApp.
تعتبر المكسرات من الأطعمة المفضلة، لذلك تستخدم عادة كوجبة خفيفة. فما هي خصائصها المفيدة؟ وهل تحتوي فعلا على سعرات حرارية كثيرة؟
اتهمت السلطات الفدرالية الأمريكية، ديفيد ديبابي، بمحاولة خطف رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد اقتحامه منزلها الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو واعتدائه على زوجها بول بمطرقة.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الضربات الصاروخية الروسية، تسببت بتعطيل 40% من البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.
حسم بورتو البرتغالي صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، حارما أتلتيكو مدريد من مواصلة مشواره القاري في "يوروبا ليغ" بالفوز عليه 2-1 الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة.
أثارت تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان الانتقادات، بعدما وصفت عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي في قوارب صغيرة بأنه "غزو".
كتب بريندان كول في مقال له بمجلة "نيوزويك" أن الغرب اعتقد أنه حقق "نصرا عظيما" على روسيا في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي، لكنه كان مخطئا.
كشف رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية، عمرو ممدوح، تفاصيل اجتماعه مع رابطة رجال الأعمال القطريين.
قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه نابولي 2-0 مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأنه من الممكن إعادة النظر في الوقف الاختياري لحكم الإعدام في روسيا، إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.
أعلنت الدكتورة روكسانا باكير، خبيرة التغذية الأمريكية، أن تناول القهوة مع الطعام، يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر الحديد في الدم.
علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على مشاركة بريطانيا في الهجمات على أسطول البحر الأسود الروسي وأنابيب "السيل الشمالي" (أنابيب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق).
بغض النظر عن موارد الطاقة، تعد روسيا أيضا مصدرا رئيسيا لسلع أساسية مختلفة، انطلاقا من الأسمدة والأسبستوس والمفاعلات النووية إلى القمح.
صرحت عضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نكث بوعده الانتخابي وأطلق العنان لنزاع مسلح مع روسيا.
كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول مستقبل المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب بسبب تراجع نتائج "الريدز" بشكل كبير هذا الموسم وتذبذب مستوى الفريق بشكل عام.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن بعض الناس استنكروا توجه مصر للطاقة النووية في وقت تتخلى فيه ألمانيا عنها، وثبت أن القرار المصري لا غبار عليه إطلاقا.
قضت محكمة أمريكية بالسجن 20 عاما، على مواطنة من كانساس، كانت تقود كتيبة جميع عناصرها من الإناث في تنظيم "داعش" عندما كانت تقيم في سوريا.
أعلنت القوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي تنظيم اتفاقية أولية لمشروع الأمن السيبراني الوطني في المرحلة الثانية، مع شركة ماندينت Mandiant.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الانتصار الكامل لروسيا في أوكرانيا هو الضامن الوحيد لمنع اندلاع الصراع العالمي الذي يدفع الغرب العالم إليه.
احتفل مؤيدو حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بحصول حزبهم على المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الثلاثاء.
أعلن البنتاغون أنه لا يوجد لديه أي دليل على توريدات الأسلحة من الصين إلى روسيا، أو على عزم الصين القيام بذلك.
أظهر فيديو مشاركة الرؤساء والزعماء العرب في التقاط صورة جماعية قبيل انطلاق القمة العربية في دورتها الـ31 في الجزائر.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن انعقاد القمة العربية هو في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود للحفاظ على هويتنا الوطنية، والدفاع عن حقوق شعوبنا.
أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي تبادلوا وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالوضع الحالي لاتفاق الحبوب.
توفي رياضي الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي ألكسندر بيساريف، عن عمر يناهز 33 عاما، اليوم الثلاثاء.
من المقرر أن يتوجّه البابا فرنسيس بعد غد الخميس إلى البحرين في زيارة هي الأولى لحبر أعظم إلى تلك المملكة ، تتسم بتعزيز الحوار مع الإسلام.
أفادت تقارير إعلامية بأن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، استأجر قلعة دراكولا في رومانيا مقابل 75 ألف يورو، للاحتقال بعيد الهالويين، بحضور عشرات المليارديرات والمشاهير.
اخترق هاكر من جمهورية دونيتسك الشعبية نظام القيادة والسيطرة الأوكرانية للجيش الأوكراني المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بمعايير "الناتو" والمسمى "DELTA".
حذرت كوريا الشمالية من أنه إذا حاولت واشنطن وسيئول استخدام القوات المسلحة ضدها دون أي تردد، فإن الوسائل الخاصة لقواتها المسلحة، ستنفذ مهمتها الإستراتيجية دون تأخير.
وصف السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا بـ "خدم يهوذا" بسبب دعواتها لإجراء محادثات سلام في أوكرانيا.
نشر صندوق النقد الدولي تقريرا تضمن آفاق الأداء الاقتصادي للعام 2023، بما في ذلك دول العالم العربي، والمفاجئ أن ليبيا ستتصدر العالم العربي العام القادم من حيث النمو الاقتصادي.
بالقمة العربية الحالية تكون الجزائر قد احتضنت 4 قمم، ثلاثة منها دورية وواحدة استثنائية، فيما كانت القمة السابقة قد عقدت بالجزائر في عام 2005 عقب حدثين مأساويين كبيرين.
ابتكر علماء جامعة نانجينغ الطبية، دواء يخفف أعراض الاكتئاب خلال ساعتين فقط. وقد اختبر هذا الدواء على الفئران المخبرية بنجاح.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور" بالمنطقة العسكرية الغربية، بينما تؤدي مهامها في سياق العملية العسكرية الخاصة.
أوضح أخصائي عيون كيف يمكن لعادات الاستحمام السيئة أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي.
توصف القرفة بأنها واحدة من أقدم التوابل المعروفة في العالم. ففي مصر القديمة، كانت قيمتها أعلى من الذهب.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لجديدة في مصر، خالد عباس، إنه لم يتم التأخر في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن المشروع يعمل وفق منظومة متكاملة.
للمرة الثانية خلال أسبوع، إدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعلومات خاطئة خلال خطاب له، حيث زعم أن نجله الراحل "بو" فقد حياته أثناء خدمته في العراق، وهذا غير صحيح.
تشهد الجزائر اليوم الثلاثاء أعمال القمة العربية تحت شعار "لم الشمل" بعد انقطاع استمر 3 سنوات، وذلك بمشاركة 21 دولة من الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية.
أصدرت كوريا الجنوبية الأربعاء، تحذير إخلاء على التلفزيون الوطني لسكان جزيرة أولونغدو قبالة ساحلها الشرقي بعد إطلاق كوريا الشمالية ما وصفه الجيش بأنه "صاروخ باليستي مجهول الهوية".
انفرد المصري محمد صلاح، بصدارة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه نابولي 2-0، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.
عبر نجم ليفربول محمد صلاح عن سعادته، مؤكدا أهمية الفوز الذي حققه فريقه "ريدز" 2-0 على نابولي، الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مقتنعة بأنه في ظل الوضع المضطرب الحالي، فإن الأولوية هي منع أي صدام عسكري للقوى النووية.
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع "تويتر" عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
جدد مرشد الثورة الإيرانية ،علي خامنئي، اليوم الأربعاء، وعده بالانتقام لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
ذكرت صحيفة بليد الألمانية أن أردنيا هاجم لاجئة أوكرانية بواسطة سكين في منطقة جارمش بارتنكيرشن، حيث يقع منتجع للتزلج.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، في الانتخابات.
يشارك لأول في القمة العربية بالجزائر، التي كرسها البلد المضيف لـ"لم الشمل"، رؤساء وفود عربية جدد، كما يرأس هذه الدورة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي انتخب في عام 2019.
وجدت أبحاث أجرتها جامعة كوينزلاند أن "كوفيد-19" ينشّط الاستجابة الالتهابية نفسها التي لمرض باركنسون في الدماغ.
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه نابولي بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وصف الصحفي في مجلة "نيوزويك" دانييل ديبيتريس، أوروبا بأنها "ملحق" يمنع الولايات المتحدة من مساعدة أوكرانيا، مؤكدا أن الأمر لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة.
في عام 1937، تخلى المصور ورسام الخرائط برادفورد واشبورن، عن معدات الكاميرا ومعدات المسح والإمدادات عندما واجه طقسا سيئا أثناء استكشاف منطقة يوكون المتجمدة في كندا.
نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية عن القوات المسلحة لكوريا الجنوبية قولها، إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا من نوع مجهول باتجاه بحر اليابان.
تعرض لاعب وسط ليفربول، جيمس ميلنر، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام نابولي المقامة الآن ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعدد الأجندات بتعدد الدول في قمة الجامعة العربية.
قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا إنه من الضروري توفير عقوبة بديلة للأجانب الذين لديهم أسر في روسيا ويرتكبون مخالفات إدارية، بدل تعرضهم للترحيل.
قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، التي فازت بفارق ضئيل في الانتخابات العامة التي أجريت أمس الثلاثاء، إنها قدمت استقالتها إلى الملكة مارغريت الثانية، اليوم الأربعاء.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو، لهدف سجل بطريقة غريبة وبمحض الصدفة في إحدى دوريات الفئات الصغرى لكرة القدم للهواة في إنجلترا.
قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في مصر، عبد المنعم خليل، إنه تم الإفراج عن أعلاف من الموانئ تكفي لمدة شهر، وسوف يشعر المواطن بتأثيرها على انخفاض أسعار الدواجن.
أفادت مراسلتنا في فلسطين أن مجموعات كبيرة من المستوطنين هاجمت حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ بمصر، وسط نتائج فرز الأصوات في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، التي أظهرت خسارة الائتلاف الذي يتزعمه.
أكد وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أن جيش بلاده لا يخطط لمهاجمة أحد. وأشار إلى أن المجموعة الإقليمية المشتركة من القوات الروسية والبيلاروسية دفاعية بحتة.
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