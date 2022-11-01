 
مباشر
عاجل
إعلام عبري: تقدم تحالف أقصى اليمين بقيادة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

رسالة تراس المشبوهة "ITS DONE"

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3b6

"ITS DONE" رسالة تراس إلى بلينكن تثيرشبهات بالتورط في تفجير خط السيل الشمالي.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا