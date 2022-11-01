دول الخليج العربية وروسيا..علاقة تنمو وتزدهر

تاريخ النشر:01.11.2022 | 16:16 GMT |
آخر تحديث:01.11.2022 | 16:28 GMT | أخبار العالم العربي
دول الخليح تعزز علاقاتها مع روسيا والطرفان يسعيان لتعزيز حوارهما الاستراتيجي.
بعد تسريب وسائل الإعلام الغربية لرسالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تساءلت زاخاروفا عما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل؟.
نشر صندوق النقد الدولي تقريرا تضمن آفاق الأداء الاقتصادي للعام 2023، بما في ذلك دول العالم العربي، والمفاجئ أن ليبيا ستتصدر العالم العربي العام القادم من حيث النمو الاقتصادي.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر، وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صور قيدمة مسربة تظهر رستم قاسمي، أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني ووزير الإسكان في حكومة إبراهيم رئيسي، مع امرأة دون حجاب في ماليزيا.
اتهمت السلطات الفدرالية الأمريكية، ديفيد ديبابي، بمحاولة خطف رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد اقتحامه منزلها الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو واعتدائه على زوجها بول بمطرقة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن ضربات اليوم على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا كانت في جزء منها ردا على الهجوم الإرهابي الأوكراني ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.
علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على مشاركة بريطانيا في الهجمات على أسطول البحر الأسود الروسي وأنابيب "السيل الشمالي" (أنابيب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق).
قال الرئيس فلاديمير بوتين إن قوات كييف تهدد سفننا والسفن المدنية ويجب أن نؤمنها وإن روسيا لم تعلن عن وقف المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب.
قالت قناة "إن بي سي نيوز" إن الرئيس الأمريكي استشاط غضبا خلال حديث هاتفي أجراه في يونيو الماضي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن الدعم العسكري.
انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق نيوت غينغريتش، الرئيس جو بايدن للقائه متحولا جنسيا، وإدلائه بتصريحات منافية لمبادئ الإنسانية وقناعات غالبية الأمريكيين.
توصف القرفة بأنها واحدة من أقدم التوابل المعروفة في العالم. ففي مصر القديمة، كانت قيمتها أعلى من الذهب.
قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي عن ولاية ميريلاند، جيمي راسكين، إن "روسيا دولة مسيحية أرثوذكسية ذات قيم اجتماعية تقليدية، ولهذا السبب يجب تدميرها بأي ثمن كان".
حض الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الكبرى على إعادة استثمار أرباحها في خفض أسعار الطاقة ، موضحا أنه إذا لم تفعل ذلك، فإنه سيطلب من الكونغرس فرض ضرائب على أرباحها الزائدة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على إعلان المملكة العربية السعودية عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة.
طلب رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع لحركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مهدي المشاط من القادة العرب في الجزائر العمل على "إنهاء العدوان ورفع الحصار" عن اليمن.
تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لسيل من الانتقادات بسبب استضافة ملاعبه الخاصة بالغولف بطولة "لايف غولف"، الممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ذكرت صحيفة بليد الألمانية أن أردنيا هاجم لاجئة أوكرانية بواسطة سكين في منطقة جارمش بارتنكيرشن، حيث يقع منتجع للتزلج.
شارك الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، حيث تمت مقاطعته من قبل إحدى المشاركات، متهمة إياه بـ"تنظيم انقلاب في أوكرانيا عام 2014".
أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس ميرفي أنه وجه طلبا إلى السلطات الأمريكية لتدرس عواقب امتلاك السعودية حصة في شركة "تويتر" على الأمن القومي الأمريكي.
قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، إنه يتعذر على العاهل المغربي الملك محمد السادس حضور القمة العربية التي تحتضنها الجزائر "لاعتبارات إقليمية".
كشف أندريه سلوبودتشيكوف، الخبير في أمن المعلومات، مخاطر استخدام تطبيق WhatsApp.
أوضح أخصائي عيون كيف يمكن لعادات الاستحمام السيئة أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي.
أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن أكثر من 15 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم في وحدات المتطوعين بصفوف الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
بالقمة العربية الحالية تكون الجزائر قد احتضنت 4 قمم، ثلاثة منها دورية وواحدة استثنائية، فيما كانت القمة السابقة قد عقدت بالجزائر في عام 2005 عقب حدثين مأساويين كبيرين.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن بعض الناس استنكروا توجه مصر للطاقة النووية في وقت تتخلى فيه ألمانيا عنها، وثبت أن القرار المصري لا غبار عليه إطلاقا.
أفادت لاجئة أوكرانية بأن إحدى السيدات البريطانيات مارست عليها العبودية الحديثة، حيث استقبلتها في منزلها وقدمت لها وجبة طعام، ثم طلبت منها غسل طبقها بعد الانتهاء!
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بيانا مشتركا يوم الاثنين، عقب قمة سوتشي.
تخرج الطيار فيصل موسى نزال العطوي في أكاديمية القوات الجوية التي يطلق عليها اسم البروفيسور إن إي جوكوفيسكي و يوري غاغارين بمدينة سيزران كأول طيار سعودي من روسيا.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لجندي روسي يوجه رسالة للعالم العربي باللغة العربية..
أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين، أن الجانب الروسي سيقدم ردا مناسبا على إعلان مولدوفا موظف في السفارة الروسية في كيشيناو كشخص غير مرغوب به.
نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو لمحاولة غريبة تهريب عملات أجنبية "دولار ويورو" داخل طيور مجمدة.
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
تشهد الجزائر اليوم الثلاثاء أعمال القمة العربية تحت شعار "لم الشمل" بعد انقطاع استمر 3 سنوات، وذلك بمشاركة 21 دولة من الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية.
أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض "جدري القردة" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
قال أحد الخبراء لـ Insider إن اندفاعة الحشود - هذه الظاهرة المميتة التي أودت بحياة أكثر من 150 شخصا في كوريا الجنوبية - يمكن تفسيرها من خلال فيزياء بسيطة.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح وإطلاق خدمات القمر الصناعي المصري للاتصالات "طبية 1" من أحد مركزى الإدارة والتحكم، كجزء من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة "NAS".
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر في طريقها لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود حتى "توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الأوكراني" ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.
يشارك لأول في القمة العربية بالجزائر، التي كرسها البلد المضيف لـ"لم الشمل"، رؤساء وفود عربية جدد، كما يرأس هذه الدورة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي انتخب في عام 2019.
طلبت هيلاري كلينتون من قاض فيدرالي معاقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميه بسبب دعوى قضائية سابقة زعم فيها ترامب أن هيلاري "تافهة تتهمهم بالتآمر لتقويض ولايته".
قام إيلون ماسك بحل مجلس إدارة شركة "تويتر" بعد استحواذه عليها في 27 أكتوبر، وأصبح المدير الوحيد لها.
تداولت صحف عالمية تساؤل المتحدثة باسم الخارجية الروسية، زاخاروفا، حول مغزى الرسالة التي أرسلتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تراس لنظيرها الأمريكي بلينكن وورد فيها "انتهى الأمر".
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن 87 ألف عسكري فقط من أصل 300 ألف تمت تعبئتهم في إطار عملية التعبئة الجزئية الأخيرة، تم إرسالهم إلى جبهات القتال.
تنطلق اليوم الثلاثاء القمة العربية بالجزائر تحت شعار "لم الشمل" بعد انقطاع استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وهي تتميز بمشاركة 21 دولة من الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية.
توفي رياضي الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي ألكسندر بيساريف، عن عمر يناهز 33 عاما، اليوم الثلاثاء.
يستعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة فيه لمنح مصر قرضا بقيمة ملياري دولار، لتعزيز الأمن الغذائي بمصر.
منحت السلطات المصرية مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية إذنا لإنشاء الوحدة الثانية لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة الذرية.
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حقا حلا تفاوضيا للأزمة في أوكرانيا.
أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر إصابة سائق قطار في عينه واستكماله الرحلة وهو ينزف حتى المحطة، بعدما قام عدد من الأشخاص برشق الحجارة على القطار.
بدأت الجامعة العربية مسيرتها عام 1945، بسبع دول هي مصر والعراق ولبنان وفلسطين والسعودية والأردن وسوريا واليمن، وانضمت دول أخرى حتى بلغ مجموع الدول الأعضاء 22، وهي مرشحة للزيادة.
كشفت Baidu الصينية عن سيارة كهربائية متطورة حصلت على مواصفات تجعلها من بين أفضل المركبات الكهربائية حتى الآن.
صرح رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأوكراني دانييل غتمانتسيف، بأن أوكرانيا تخسر يوميا ما يعادل 203 ملايين دولار من الناتج المحلي بسبب دوي صافرات الإنذار.
تؤكد دراسة حالة نُشرت في BMJ Case Reports، أهمية الحصول على رأي الطبيب بشأن أي أمر يبدو خارجا عن المألوف بالنسبة لك.
ابتكر علماء جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث العلمية وحصلوا على براءة اختراع رسمية عن اختراع أول جهاز في روسيا يسمح باكتشاف توقف عملية التنفس اثناء النوم.
قالت مصادر إعلامية إن الجزائر ستوقع عقدا ضخما مع روسيا لتوريد أسلحة بقيمة تتراوح مابين 12-17 مليار دولار.
نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في ضبط شخص بمطار القاهرة الجوي، يحاول تهريب مبالغ مالية أجنبية قدرت بأكثر من 143 ألف دولار أمريكي.
قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في مصر، عبد المنعم خليل، إنه تم الإفراج عن أعلاف من الموانئ تكفي لمدة شهر، وسوف يشعر المواطن بتأثيرها على انخفاض أسعار الدواجن.
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة سياسة الردع ومحاولة احتواء الصين
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى سوتشي للقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، حول طاولة المفاوضات الثلاثية.
تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى ملعب "أنفيلد" حيث يواجه ليفربول ضيفه نابولي، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول حصول رجال العصابات في أوروبا على أسلحة خطيرة من أوكرانيا.
وصف السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا بـ "خدم يهوذا" بسبب دعواتها لإجراء محادثات سلام في أوكرانيا.
علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على قيام الغرب بتجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية، واصفا هذا الإجراء بأنه "عملية سرقة دولية".
وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في البلدين وفي مختلف أنحاء العالم، بحلول عام 2035.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في منزلهما بأنه "شيء فظيع"، منتقدا الجريمة في المدن التي يقودها الحزب الديمقراطي.
كشفت شبكة "سكاي سبورتش" البريطانية، أن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، تقدم رسميا إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بطلب لاستبعاد منتخب إيران من المشاركة في مونديال "قطر 2022".
منح الرئيس السوري بشار الأسد لنائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار وسام أُمية الوطني ذا الرصيعة، وهو ما وصفته الرئاسة السورية بالمناسبة الوطنية بامتياز.
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي بإعداد مقترحات لإنشاء نظام لدخول الأجانب إلى روسيا بدون تأشيرات دون مبدأ المعاملة بالمثل.
ارتفعت حصيلة قتلى حادث انهيار جسر معلق أعلى نهر بولاية غوجارات غربي الهند إلى 132 على الأقل، في واحد من أسوأ الحوادث التي شهدتها البلاد في العقد الماضي.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور" بالمنطقة العسكرية الغربية، بينما تؤدي مهامها في سياق العملية العسكرية الخاصة.
قالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة تعمل على مفاقمة الوضع في شبه الجزيرة الكورية، واتهمتها بالتحضير لحرب نووية ضد بيونغ يانغ.
بحث رئيسا قرغيزستان والإمارات، صادر جباروف والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، آفاق التعاون بين البلدين في التجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" ومرشحه لانتخابات يوم غد، يسرائيل كاتس، إلى سجن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة.
أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي تبادلوا وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالوضع الحالي لاتفاق الحبوب.
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أن روسيا ستمنح لبنان عشرات آلاف الأطنان من الوقود والقمح.
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
تعتبر المكسرات من الأطعمة المفضلة، لذلك تستخدم عادة كوجبة خفيفة. فما هي خصائصها المفيدة؟ وهل تحتوي فعلا على سعرات حرارية كثيرة؟
اخترق هاكر من جمهورية دونيتسك الشعبية نظام القيادة والسيطرة الأوكرانية للجيش الأوكراني المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بمعايير "الناتو" والمسمى "DELTA".
قالت آنا ميكونن، الإستونية، وصيفة ملكة جمال أوروبا 2022، إنها أجرت اختبار الحمض النووي لتثبت أنها ليست روسية.
تلقى منتخب الأرجنتين خبرا سيئا جديدا يتعلق بلاعبيه قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، بعد إصابة جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط نادي فياريال الإسباني.
حصلت RT على تصوير جوي لأكبر عرس جماعي شهدته العاصمة اليمنية صنعاء لأكثر من عشرة آلاف من العرسان.
أعلن رئيس الوزراء النرويجي، جوناس جار ستور، أنه بداية من 1 نوفمبر، سيزيد الجيش النرويجي من مستوى استعداد القوات المسلحة وذلك على خلفية الصراع في أوكرانيا.
أظهر باحثو جامعة غريفيث أن البكتيريا يمكن أن تنتقل عبر العصب الشمي في الأنف لدى الفئران وإلى دماغها، حيث تخلق علامات تدل على مرض ألزهايمر.
يمكن أن تساعد الضمادة التي "تطبخ" الخلايا السرطانية في محاربة أكثر أشكال سرطان الجلد فتكا.
نشر النجم المصري جناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورة لابنتيه كيان ومكة أثناء احتفالهما بمناسبة "الهالوين".
عندما يفكر الناس في طول العمر، فإنهم في الغالب يعتقدون أن الأمر يتعلق بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية.
أعلنت وسائل إعلام تركية عن بدء عملية إنتاج سيارة TOGG الكهربائية التي طورت محليا لمنافسة المركبات الشبيهة من الشركات العالمية الكبرى.
نفى المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، ما يجري تداوله من قيل وقال عن حيازته مادة الماريجوانا وزيت الحشيش وضبطها معه من قبل أجهزة الجمارك في الجزائر.
أفادت تقارير إعلامية بأن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، استأجر قلعة دراكولا في رومانيا مقابل 75 ألف يورو، للاحتقال بعيد الهالويين، بحضور عشرات المليارديرات والمشاهير.
صرح نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جيفري دي لورينتيس، أن واشنطن ترحب بنقل روسيا الموعود لنحو 500 ألف طن من الحبوب إلى البلدان المحتاجة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انتهاء جميع الأنشطة في إطار التعبئة الجزئية، وإيقاف الأنشطة بما في ذلك إعداد وتسليم مذكرات الالتحاق.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية اوكرانية باتجاه كوبيانسك، وكراسني ليمان ونيكولايف-كريفوي روغ، وتمت تصفية نحو 300 عسكري أوكراني.
قالت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل قصف القيادة العسكرية ومنشآت أنظمة الطاقة في أوكرانيا، وأكدت على إصابة جميع الأهداف.
توصلت دراسة كبيرة إلى أن مدخني السجائر الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35، لديهم معدلات وفاة مماثلة خلال فترة زمنية معينة لأولئك الذين لم يدخنوا على الإطلاق.
من المقرر أن يتوجّه البابا فرنسيس بعد غد الخميس إلى البحرين في زيارة هي الأولى لحبر أعظم إلى تلك المملكة ، تتسم بتعزيز الحوار مع الإسلام.
أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بدء اجتماع رئيسي روسيا وأذربيجان، فلاديمير بوتين وإلهام علييف، وكذلك رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا