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الرئيس التونسي يدعو لتوحيد المواقف العربية بشأن الأزمات وقيادة الأمة لقضاياها

دول الخليج العربية وروسيا..علاقة تنمو وتزدهر

أخبار العالم العربي

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دول الخليح تعزز علاقاتها مع روسيا والطرفان يسعيان لتعزيز حوارهما الاستراتيجي.

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