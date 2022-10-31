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قتيلان بقصف أوكراني على مناطق سكنية بلوغانسك

أخبار روسيا

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قتيلان بقصف أوكراني على مناطق سكنية في لوغانسك باستخدام صواريخ هايمرز الأمريكية.

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