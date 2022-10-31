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بوتين بشأن تصدير الحبوب: يهددون سفننا والسفن المدنية ويجب تأمينها

أردوغان: عوائق حالت دون تصدير حبوب روسيا

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أردوغان: روسيا لم تحصل على تسهيلات حبوبها وأسمدتها وفق اتفاق تصدير الحبوب.

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