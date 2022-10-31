أردوغان: عوائق حالت دون تصدير حبوب روسيا

تاريخ النشر:31.10.2022 | 19:58 GMT |
آخر تحديث:31.10.2022 | 20:04 GMT | أخبار العالم
أردوغان: روسيا لم تحصل على تسهيلات حبوبها وأسمدتها وفق اتفاق تصدير الحبوب.
قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي عن ولاية ميريلاند، جيمي راسكين، إن "روسيا دولة مسيحية أرثوذكسية ذات قيم اجتماعية تقليدية، ولهذا السبب يجب تدميرها بأي ثمن كان".
تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لسيل من الانتقادات بسبب استضافة ملاعبه الخاصة بالغولف بطولة "لايف غولف"، الممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
قالت قناة "إن بي سي نيوز" إن الرئيس الأمريكي استشاط غضبا خلال حديث هاتفي أجراه في يونيو الماضي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن الدعم العسكري.
نشر صندوق النقد الدولي تقريرا تضمن آفاق الأداء الاقتصادي للعام 2023، بما في ذلك دول العالم العربي، والمفاجئ أن ليبيا ستتصدر العالم العربي العام القادم من حيث النمو الاقتصادي.
فند المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، ما تم تداوله بشأن حدوث مشادة بين وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في الجزائر.
أفادت لاجئة أوكرانية بأن إحدى السيدات البريطانيات مارست عليها العبودية الحديثة، حيث استقبلتها في منزلها وقدمت لها وجبة طعام، ثم طلبت منها غسل طبقها بعد الانتهاء!
بدأت الجامعة العربية مسيرتها عام 1945، بسبع دول هي مصر والعراق ولبنان وفلسطين والسعودية والأردن وسوريا واليمن، وانضمت دول أخرى حتى بلغ مجموع الدول الأعضاء 22، وهي مرشحة للزيادة.
شارك الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، حيث تمت مقاطعته من قبل إحدى المشاركات، متهمة إياه بـ"تنظيم انقلاب في أوكرانيا عام 2014".
ارتفعت حصيلة قتلى حادث انهيار جسر معلق أعلى نهر بولاية غوجارات غربي الهند إلى 132 على الأقل، في واحد من أسوأ الحوادث التي شهدتها البلاد في العقد الماضي.
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، قرارا أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
يستعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة فيه لمنح مصر قرضا بقيمة ملياري دولار، لتعزيز الأمن الغذائي بمصر.
فاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاما) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، على منافسه جايير بولسونارو بفارق تجاوز مليوني صوت.
توصلت دراسة كبيرة إلى أن مدخني السجائر الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35، لديهم معدلات وفاة مماثلة خلال فترة زمنية معينة لأولئك الذين لم يدخنوا على الإطلاق.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح وإطلاق خدمات القمر الصناعي المصري للاتصالات "طبية 1" من أحد مركزى الإدارة والتحكم، كجزء من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة "NAS".
صرح مصدر روسي، بأن قرارات كييف وأنقرة والأمم المتحدة بشأن حركة السفن بموجب اتفاق الحبوب الاثنين 31 أكتوبر، لا تلزم موسكو بأي شيء، مؤكدا تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق.
كشف ضابط الناتو المتقاعد ستافروس أتلامازوغلو، أن القوات الأوكرانية تواجه "كابوسا لوجيستيا" بسبب الاستهلاك المكثف للقذائف وتنوع أنظمة المدفعية المستوردة من دول مختلفة.
دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" ومرشحه لانتخابات يوم غد، يسرائيل كاتس، إلى سجن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة.
صدر عدد من ردود الأفعال على فوز اليساري لولا دا سيلفا بانتخابات الرئاسة في البرازيل.
قالت مصادر إعلامية إن الجزائر ستوقع عقدا ضخما مع روسيا لتوريد أسلحة بقيمة تتراوح مابين 12-17 مليار دولار.
نشرت وسائل إعلام هندية مساء يوم الأحد مقطع فيديو وثق اللحظات التي سبقت كارثة انهيار الجسر المعلق في موربي بولاية غوجارات غربي الهند.
كشفت صحيفة "The National Interest"، أن واشنطن ستجري مفاوضات مع موسكو في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس الأمريكي.
لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم وأصيب 82 آخرون في الحادث الذي وقع مساء أمس السبت في شارع حفلات الهالوين في منطقة "إيتايون" الشهيرة بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.
أعلن رئيس الوزراء النرويجي، جوناس جار ستور، أنه بداية من 1 نوفمبر، سيزيد الجيش النرويجي من مستوى استعداد القوات المسلحة وذلك على خلفية الصراع في أوكرانيا.
أعطى إيلون ماسك موظفي شركة "تويتر" التي أضحى مالكها، إنذارا نهائيا يلزمهم بالوفاء بالموعد النهائي لتشغيل خدمة التوثيق المدفوع على الشبكة، أو حزم الأمتعة ومغادرة الشركة.
صرح رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يمكن أن يمتثل إلى طاولة المفاوضات، لو أن الغرب أوقف إمداد نظامه بالأسلحة.
يشارك لأول في القمة العربية بالجزائر، التي كرسها البلد المضيف لـ"لم الشمل"، رؤساء وفود عربية جدد، كما يرأس هذه الدورة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي انتخب في عام 2019.
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى سوتشي للقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، حول طاولة المفاوضات الثلاثية.
قالت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل قصف القيادة العسكرية ومنشآت أنظمة الطاقة في أوكرانيا، وأكدت على إصابة جميع الأهداف.
أظهرت دراسة جديدة أن تناول حفنة من اللوز يوميا قد يعزز بشكل كبير من صحة الأمعاء.
قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، إنه يتعذر على العاهل المغربي الملك محمد السادس حضور القمة العربية التي تحتضنها الجزائر "لاعتبارات إقليمية".
فازت النجمة السعودية الصاعدة يارا الحقباني على الإسرائيلية إيزابيل بيلوس، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"
اعتبر وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن المقترحات الأوروبية بوضع سقف لسعر الغاز بـ"النفاق"، وأفاد بأن سياسة السوق الحرة هي الحل الأمثل دائما.
نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو لمحاولة غريبة تهريب عملات أجنبية "دولار ويورو" داخل طيور مجمدة.
أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ، خبير التغذية الروسي، أن الألم في مؤخرة الرأس بعد تناول القهوة أو الشاي، يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول نفذته القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة من صناعة غربية.
هدد زعيم المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي.
تم الكشف عن حصيلة وجنسيات الأجانب القتلى في حادث التدافع بحي إيتايوان ليلة السبت الماضي وسط سيئول في كوريا الجنوبية.
علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على قيام الغرب بتجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية، واصفا هذا الإجراء بأنه "عملية سرقة دولية".
نقلت وكالة "فرانس برس" عن ضابط في الشرطة الهندية قوله أن عدد قتلى حادثة انهيار الجسر في ولاية غوجارات ارتفع إلى ما لا يقل عن 120 شخصا.
قالت آنا ميكونن، الإستونية، وصيفة ملكة جمال أوروبا 2022، إنها أجرت اختبار الحمض النووي لتثبت أنها ليست روسية.
نشر شاب مصري فيديو أثناء أداء بعض التمارين الرياضية، موضحا أنه لاعب كمال أجسام، وحصل على عضلاته بالتمرين والعمل الجاد.
انتشرت على شبكة الإنترنت لقطات قال المستخدمون إنها بالقرب من محطة "دنيستر" للطاقة الكهرومائية في تشيرنيفتسي بمنطقة زابوروجيه، وكان شهود عيان سبق وأفادوا بحدوث انفجارات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود حتى "توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الأوكراني" ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.
أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية، بأن بلاده استطاعت توفير مختلف الترتيبات الضرورية لانعقاد القمة العربية من دون ورق، فيما اعتبره "سابقة في تاريخ القمم العربية".
كشفت وسائل إعلام أسترالية أن الولايات المتحدة تستعد لنشر نحو 6 قاذفات من طراز B-52 قادرة على حمل أسلحة نووية في شمال أستراليا.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن المختصين عثروا على شظايا المسيرات البحرية التي هاجمت سفن تابعة لأسطول البحر الأسود وسفن مدنية بالقرب من مدينة سيفاستوبول.
من المقرر أن يتخطى كويكب مكتشف حديثا "يحتمل أن يكون خطيرا" بحجم أطول ناطحة سحاب في العالم تقريبا، الأرض في عيد الهالوين، وفقا لوكالة ناسا.
توجت النجمة السعودية الصاعدة يارا الحقباني بلقب بطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"، على حساب الروسية تامارا يارماكوفا.
دافعت السعودية والإمارات اليوم الاثنين عن قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط انطلاقا من الشهر المقبل، وأكدت المجموعة على أن قرارها جاء من مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بيانا مشتركا يوم الاثنين، عقب قمة سوتشي.
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، يخطط لحضور قمة المناخ المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ المصرية، الأسبوع المقبل.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انتهاء جميع الأنشطة في إطار التعبئة الجزئية، وإيقاف الأنشطة بما في ذلك إعداد وتسليم مذكرات الالتحاق.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مودعا اقتحم، اليوم الاثنين، مصرفا في شارع الحمرا وسط العاصمة بيروت، مطالبا باسترداد وديعته المالية من المصرف.
نحن الآن في موسم البرد. وبالطبع المتضرر الرئيسي من البرد هي الاعضاء الثلاثة المرتبطة فيما بينها وهي الأذن والأنف والحنجرة، لذلك أي خطا في علاج أحدها سوف يلحق الضرر بالعضو الآخر.
ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، بعد استقرارها لمدة يومين تقريبا، عقب ارتفاعها بشكل غير مسبوق.
ناقشت الإدارة الأمريكية إبطاء المساعدات العسكرية المقدمة للسعودية بما في ذلك تأخير تسليم شحنات من صواريخ باتريوت، كجزء من إجراءات عقابية ضد المملكة ردا على قرار خفض إنتاج النفط.
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للسخرية بسبب خطاب ذكر فيه أن هناك "54 ولاية" في الولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من 50 ولاية موجودة بالفعل، وفقا لتقارير قناة "فوكس نيوز".
علقت وزارة الخارجية الروسية على البيان الأمريكي بشأن عمل مجلس القطب الشمالي بدون روسيا.
نقلت صحيفة ديلي تلغراف عن المارشال البريطاني المتقاعد إدوارد سترينجر أن المملكة المتحدة معرضة لضربة صاروخية روسية بعيدة المدى.
منح الرئيس السوري بشار الأسد لنائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار وسام أُمية الوطني ذا الرصيعة، وهو ما وصفته الرئاسة السورية بالمناسبة الوطنية بامتياز.
كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد" حول خطر لجوء روسيا، إذا ما اضطرت، إلى استهداف أقمار صناعية أمريكية في الفضاء.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين، أن الجانب الروسي سيقدم ردا مناسبا على إعلان مولدوفا موظف في السفارة الروسية في كيشيناو كشخص غير مرغوب به.
تحدث شاهد على حادث التدافع الذي وقع العاصمة الكورية الجنوبية سيئول وأسفر عن مقتل 154 شخصا، مشاركا تجربته في حمل أجساد الموتى ومشاهدة الكثير من الأشخاص يختنقون حتى الموت.
كتبت وكالة "بلومبرغ" أن سكان فنلندا مضطرون إلى الاختيار بين "الخيارات السيئة" قبل انقطاع التيار الكهربائي المخطط له في الشتاء القادم بسبب وقف إمدادات الطاقة الكهربائية من روسيا.
كتب كيريل سينين، في "إزفيستيا"، حول عوامل جديدة تُلبّد أجواء العلاقات بين الرياض وواشنطن.
قال ستيوارت فارني ، الصحفي في قناة فوكس نيوز، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رئيس نشط ويقظ، بدلا من الرئيس "المنهك" للبيت الأبيض، جو بايدن.
أكد الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أول تعليق له بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية أن البلاد بحاجة إلى السلام والوحدة.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه تمكن من احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج، على متنها 11 مليون لتر من الوقود المهرب.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق نيوت غينغريتش، الرئيس جو بايدن للقائه متحولا جنسيا، وإدلائه بتصريحات منافية لمبادئ الإنسانية وقناعات غالبية الأمريكيين.
كشفت الصحيفة البريطانية "ديفينس جورنال" أن مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات النووية "يو إس إس جيرالد فورد"، ستصل إلى أوروبا في منتصف نوفمبر المقبل.
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
شهدت كوريا الجنوبية أمس السبت تدافعا مميتا خلال الاحتفال بالهالوين، يعد الأكثر دموية بتاريخ البلاد، راح ضحيته أكثر من 150 شخصا، فما هي حوادث التدافع الأكثر دموية خلال العقد الأخير؟
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لن تسمح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون أن يتم تفتيشها.
اتخذت الحكومة الألمانية قرارا استثنائيا بسبب مواعيد مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022.
نفذت مقاتلة سو-57 المطورة من الجيل الخامس أول رحلتها التجريبية الناجحة التي استمرت 56 دقيقة.
كشفت Baidu الصينية عن سيارة كهربائية متطورة حصلت على مواصفات تجعلها من بين أفضل المركبات الكهربائية حتى الآن.
ألغت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية، الأحد، زيارة لقطر مع تصاعد التوتر بين برلين والدوحة بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم.
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن حكومة البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي وسلسلة من التكتيكات الأخرى لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة.
ارتفعت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، خاصة الدينار الكويتي، بعد آخر ارتفاع شهده الدولار مقابل الجنيه اليوم.
أعلن بوثلجة علال، نائب رئيس المجلس الشعبي الجزائري، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيكون أول الواصلين إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، وعدّ ذلك فخرا لبلاده.
وافقت مدينة نيويورك على دفع 36 مليون دولار مقابل إدانات خاطئة أدت إلى قضاء رجلين عقودا خلف القضبان وتمت تبرئتهما العام الماضي في جريمة اغتيال مالكولم إكس عام 1965.
شهدت مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أسدل الستار عليها يوم الأحد، نتائج مثيرة، أبرزها هزيمة فريقي ليفربول وتشيلسي، وفوز قطبي مدينة مانشستر الكروي.
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول عبدالله، اليوم الاثنين، عن القبض على الإرهابي "أبو حمزة المتويتي" في كركوك.
أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بدء اجتماع رئيسي روسيا وأذربيجان، فلاديمير بوتين وإلهام علييف، وكذلك رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
أفاد الكاتب الفرنسي أدريان جولمز، بأن الولايات المتحدة قد توقف إمداد نظام كييف بالمعدات العسكرية، لارتفاع أعداد المناهضين لهذه الامدادات في الأوساط الأمريكية.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول قلق مصري من زيادة النشاط التركي في ليبيا، وإعادة تأكيد القاهرة على خطوطها الحمراء.
قدمت دراسة حللت قطعا من أقدم الصخور على كوكبنا، أقوى الأدلة، حتى الآن، على أن قشرة الأرض كانت تُدفع وتٌسحب بطريقة مشابهة لتكتونية الصفائح الحديثة، منذ 3.25 مليارات سنة على الأقل.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول إصرار كييف على الاستمرار بتنفيذ عمليات إرهابية ترتد عليها سلبا.
قالت وسائل إعلام برازيلية إن الرئيس الحالي للبرازيل، جايير بولسونارو، لم يدل بأي تعليقات بعد خسارته في الانتخابات، وهو موجود في مقر إقامته ويرفض التواصل مع الوزراء.
أفاد موقع The Athletic أن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.
أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية عن حظر حركة 218 سفينة مشاركة في صفقة الحبوب.
أعلنت النيابة العامة السعودية، يوم الأحد، عن توقيف عصابة قامت بجرائم احتيال مالي بقيادة سعودي ومقيمين متعاونين معه.
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد توازنه بجدية، حيث توالت مؤخرا الحركات غير المتوقعة منه والمثيرة للدهشة، وآخرها ما حصل له خلال مناسبة للحزب الديمقراطي.
أعلن مكتب الأمم المتحدة في "مركز التنسيق المشترك"، أن وفودا منها ومن تركيا ستقوم الاثنين 31 أكتوبر بتوفير موظفين من أجل القيام بعمليات التفتيش على 40 سفينة قادمة من البحر الأسود.
هدمت شركة ناسا مبنى المقر الرئيسي لمركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لها في هنتسفيل بولاية ألاباما أثناء التفجير المتحكم به يوم السبت.
علق النجم البرازيلي نيمار على نتيجة الانتخابات الرئاسية في بلاده عقب فوز مرشح اليسار، لولا دا سيلفا، على مرشح اليمين جايير بولسونارو، الذي حظي بـتأييد ودعم نجم السامبا، نيمار.
حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" نظيره التونسي من أن مشاركة البلاد في كأس العالم "قطر 2022" ربما تتعرض للتهديد، إذا تبين وجود أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد المحلي.
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