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الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات إلى الخليل

أخبار العالم العربي

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الأحزاب السياسية في إسرائيل تحاول استغلال الأوضاع الأمنية لتحقيق مكاسب قبل الانتخابات.

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