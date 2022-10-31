الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات إلى الخليل

تاريخ النشر:31.10.2022 | 14:06 GMT |
آخر تحديث:31.10.2022 | 15:13 GMT | أخبار العالم العربي
الأحزاب السياسية في إسرائيل تحاول استغلال الأوضاع الأمنية لتحقيق مكاسب قبل الانتخابات.
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، قرارا أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة.
قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي عن ولاية ميريلاند، جيمي راسكين، إن "روسيا دولة مسيحية أرثوذكسية ذات قيم اجتماعية تقليدية، ولهذا السبب يجب تدميرها بأي ثمن كان".
تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لسيل من الانتقادات بسبب استضافة ملاعبه الخاصة بالغولف بطولة "لايف غولف"، الممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
فند المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، ما تم تداوله بشأن حدوث مشادة بين وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في الجزائر.
بدأت الجامعة العربية مسيرتها عام 1945، بسبع دول هي مصر والعراق ولبنان وفلسطين والسعودية والأردن وسوريا واليمن، وانضمت دول أخرى حتى بلغ مجموع الدول الأعضاء 22، وهي مرشحة للزيادة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن المختصين عثروا على شظايا المسيرات البحرية التي هاجمت سفن تابعة لأسطول البحر الأسود وسفن مدنية بالقرب من مدينة سيفاستوبول.
كشفت صحيفة "The National Interest"، أن واشنطن ستجري مفاوضات مع موسكو في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس الأمريكي.
أفادت لاجئة أوكرانية بأن إحدى السيدات البريطانيات مارست عليها العبودية الحديثة، حيث استقبلتها في منزلها وقدمت لها وجبة طعام، ثم طلبت منها غسل طبقها بعد الانتهاء!
كشف ضابط الناتو المتقاعد ستافروس أتلامازوغلو، أن القوات الأوكرانية تواجه "كابوسا لوجيستيا" بسبب الاستهلاك المكثف للقذائف وتنوع أنظمة المدفعية المستوردة من دول مختلفة.
شهدت كوريا الجنوبية أمس السبت تدافعا مميتا خلال الاحتفال بالهالوين، يعد الأكثر دموية بتاريخ البلاد، راح ضحيته أكثر من 150 شخصا، فما هي حوادث التدافع الأكثر دموية خلال العقد الأخير؟
ارتفعت حصيلة قتلى حادث انهيار جسر معلق أعلى نهر بولاية غوجارات غربي الهند إلى 132 على الأقل، في واحد من أسوأ الحوادث التي شهدتها البلاد في العقد الماضي.
فازت النجمة السعودية الصاعدة يارا الحقباني على الإسرائيلية إيزابيل بيلوس، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"
لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم وأصيب 82 آخرون في الحادث الذي وقع مساء أمس السبت في شارع حفلات الهالوين في منطقة "إيتايون" الشهيرة بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.
نشرت وسائل إعلام هندية مساء يوم الأحد مقطع فيديو وثق اللحظات التي سبقت كارثة انهيار الجسر المعلق في موربي بولاية غوجارات غربي الهند.
فاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاما) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، على منافسه جايير بولسونارو بفارق تجاوز مليوني صوت.
شارك الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، حيث تمت مقاطعته من قبل إحدى المشاركات، متهمة إياه بـ"تنظيم انقلاب في أوكرانيا عام 2014".
نقلت وكالة "فرانس برس" عن ضابط في الشرطة الهندية قوله أن عدد قتلى حادثة انهيار الجسر في ولاية غوجارات ارتفع إلى ما لا يقل عن 120 شخصا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
صرح مصدر روسي، بأن قرارات كييف وأنقرة والأمم المتحدة بشأن حركة السفن بموجب اتفاق الحبوب الاثنين 31 أكتوبر، لا تلزم موسكو بأي شيء، مؤكدا تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق.
قالت قناة "إن بي سي نيوز" إن الرئيس الأمريكي استشاط غضبا خلال حديث هاتفي أجراه في يونيو الماضي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن الدعم العسكري.
صدر عدد من ردود الأفعال على فوز اليساري لولا دا سيلفا بانتخابات الرئاسة في البرازيل.
توصلت دراسة كبيرة إلى أن مدخني السجائر الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35، لديهم معدلات وفاة مماثلة خلال فترة زمنية معينة لأولئك الذين لم يدخنوا على الإطلاق.
صرح رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يمكن أن يمتثل إلى طاولة المفاوضات، لو أن الغرب أوقف إمداد نظامه بالأسلحة.
صرح نائب وزير الخارجية أندريه رودنكو، أن الحديث عن شروط واحتمال عودة روسيا إلى "اتفاق الحبوب" ممكن فقط بعد معرفة كل ملابسات الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود في مياه سيفاستوبول.
أعطى إيلون ماسك موظفي شركة "تويتر" التي أضحى مالكها، إنذارا نهائيا يلزمهم بالوفاء بالموعد النهائي لتشغيل خدمة التوثيق المدفوع على الشبكة، أو حزم الأمتعة ومغادرة الشركة.
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للسخرية بسبب خطاب ذكر فيه أن هناك "54 ولاية" في الولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من 50 ولاية موجودة بالفعل، وفقا لتقارير قناة "فوكس نيوز".
أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء يوم الأحد، مقتل منفذ عملية الدهس في أريحا.
اتخذت الحكومة الألمانية قرارا استثنائيا بسبب مواعيد مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح وإطلاق خدمات القمر الصناعي المصري للاتصالات "طبية 1" من أحد مركزى الإدارة والتحكم، كجزء من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة "NAS".
أظهرت دراسة جديدة أن تناول حفنة من اللوز يوميا قد يعزز بشكل كبير من صحة الأمعاء.
قالت مصادر إعلامية إن الجزائر ستوقع عقدا ضخما مع روسيا لتوريد أسلحة بقيمة تتراوح مابين 12-17 مليار دولار.
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، بأن رجلا مجهولا ألقى عدة زجاجات حارقة على مبنى حرس الحدود البريطاني في مدينة دوفر.
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد توازنه بجدية، حيث توالت مؤخرا الحركات غير المتوقعة منه والمثيرة للدهشة، وآخرها ما حصل له خلال مناسبة للحزب الديمقراطي.
اعتبر وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن المقترحات الأوروبية بوضع سقف لسعر الغاز بـ"النفاق"، وأفاد بأن سياسة السوق الحرة هي الحل الأمثل دائما.
يشارك لأول في القمة العربية بالجزائر، التي كرسها البلد المضيف لـ"لم الشمل"، رؤساء وفود عربية جدد، كما يرأس هذه الدورة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي انتخب في عام 2019.
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول نفذته القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة من صناعة غربية.
تم الكشف عن حصيلة وجنسيات الأجانب القتلى في حادث التدافع بحي إيتايوان ليلة السبت الماضي وسط سيئول في كوريا الجنوبية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المسلحة أحبطت عدة هجمات للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور، وتم القضاء على المئات من المسلحين والجنود الأوكرانيين.
كتبت وكالة "بلومبرغ" أن سكان فنلندا مضطرون إلى الاختيار بين "الخيارات السيئة" قبل انقطاع التيار الكهربائي المخطط له في الشتاء القادم بسبب وقف إمدادات الطاقة الكهربائية من روسيا.
حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" نظيره التونسي من أن مشاركة البلاد في كأس العالم "قطر 2022" ربما تتعرض للتهديد، إذا تبين وجود أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد المحلي.
أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ، خبير التغذية الروسي، أن الألم في مؤخرة الرأس بعد تناول القهوة أو الشاي، يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.
قالت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل قصف القيادة العسكرية ومنشآت أنظمة الطاقة في أوكرانيا، وأكدت على إصابة جميع الأهداف.
كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد" حول خطر لجوء روسيا، إذا ما اضطرت، إلى استهداف أقمار صناعية أمريكية في الفضاء.
نقلت صحيفة ديلي تلغراف عن المارشال البريطاني المتقاعد إدوارد سترينجر أن المملكة المتحدة معرضة لضربة صاروخية روسية بعيدة المدى.
ناقشت الإدارة الأمريكية إبطاء المساعدات العسكرية المقدمة للسعودية بما في ذلك تأخير تسليم شحنات من صواريخ باتريوت، كجزء من إجراءات عقابية ضد المملكة ردا على قرار خفض إنتاج النفط.
كشفت وسائل إعلام أسترالية أن الولايات المتحدة تستعد لنشر نحو 6 قاذفات من طراز B-52 قادرة على حمل أسلحة نووية في شمال أستراليا.
أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية، بأن بلاده استطاعت توفير مختلف الترتيبات الضرورية لانعقاد القمة العربية من دون ورق، فيما اعتبره "سابقة في تاريخ القمم العربية".
انتشرت على شبكة الإنترنت لقطات قال المستخدمون إنها بالقرب من محطة "دنيستر" للطاقة الكهرومائية في تشيرنيفتسي بمنطقة زابوروجيه، وكان شهود عيان سبق وأفادوا بحدوث انفجارات.
من المقرر أن يتخطى كويكب مكتشف حديثا "يحتمل أن يكون خطيرا" بحجم أطول ناطحة سحاب في العالم تقريبا، الأرض في عيد الهالوين، وفقا لوكالة ناسا.
توجت النجمة السعودية الصاعدة يارا الحقباني بلقب بطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"، على حساب الروسية تامارا يارماكوفا.
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، كانت تدرس بجدية في الأيام الأخيرة لها في منصبها، إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية.
هدد زعيم المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي.
أعلنت مؤسسة "YLE" للإذاعة والتلفزيون أنه توجد لدى الشرطة الجنائية المركزية في فنلندا بيانات تدل على أن الأسلحة الموردة إلى كييف وقعت في أيدي المجرمين داخل أراضي البلاد.
قالت آنا ميكونن، الإستونية، وصيفة ملكة جمال أوروبا 2022، إنها أجرت اختبار الحمض النووي لتثبت أنها ليست روسية.
دافعت السعودية والإمارات اليوم الاثنين عن قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط انطلاقا من الشهر المقبل، وأكدت المجموعة على أن قرارها جاء من مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، يخطط لحضور قمة المناخ المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ المصرية، الأسبوع المقبل.
يستعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة فيه لمنح مصر قرضا بقيمة ملياري دولار، لتعزيز الأمن الغذائي بمصر.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مودعا اقتحم، اليوم الاثنين، مصرفا في شارع الحمرا وسط العاصمة بيروت، مطالبا باسترداد وديعته المالية من المصرف.
مقطع فيديو يظهر تصدي القوات الروسية لقوارب سريعة أوكرانية حاولت الوصول الى محطة زاباروجيه الكهروذرية، وأسفر الهجوم عن تدمير قارب سريع معاد، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
رد قراء صحيفة "ديلي ميل" من الولايات المتحدة بسخرية بسبب خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن أن أمريكا لديها 54 ولاية وقالوا إن بايدن فقد عقله بعد زلة غبية.
عقد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، جلسات عمل مع نظرائه العرب لتعزيز التنسيق بين الوفود لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أعلنت النيابة العامة السعودية، يوم الأحد، عن توقيف عصابة قامت بجرائم احتيال مالي بقيادة سعودي ومقيمين متعاونين معه.
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، عن قلق موسكو من رغبة وارسو في نشر قنابل نووية أمريكية على الأراضي البولندية.
علقت وزارة الخارجية الروسية على البيان الأمريكي بشأن عمل مجلس القطب الشمالي بدون روسيا.
تحدث شاهد على حادث التدافع الذي وقع العاصمة الكورية الجنوبية سيئول وأسفر عن مقتل 154 شخصا، مشاركا تجربته في حمل أجساد الموتى ومشاهدة الكثير من الأشخاص يختنقون حتى الموت.
أكد الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أول تعليق له بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية أن البلاد بحاجة إلى السلام والوحدة.
أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية عن حظر حركة 218 سفينة مشاركة في صفقة الحبوب.
نشر شاب مصري فيديو أثناء أداء بعض التمارين الرياضية، موضحا أنه لاعب كمال أجسام، وحصل على عضلاته بالتمرين والعمل الجاد.
نحن الآن في موسم البرد. وبالطبع المتضرر الرئيسي من البرد هي الاعضاء الثلاثة المرتبطة فيما بينها وهي الأذن والأنف والحنجرة، لذلك أي خطا في علاج أحدها سوف يلحق الضرر بالعضو الآخر.
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
قال ستيوارت فارني ، الصحفي في قناة فوكس نيوز، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رئيس نشط ويقظ، بدلا من الرئيس "المنهك" للبيت الأبيض، جو بايدن.
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى سوتشي للقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، حول طاولة المفاوضات الثلاثية.
أفاد الكاتب الفرنسي أدريان جولمز، بأن الولايات المتحدة قد توقف إمداد نظام كييف بالمعدات العسكرية، لارتفاع أعداد المناهضين لهذه الامدادات في الأوساط الأمريكية.
أفادت قناة "ABC News" بأنه تم في الولايات المتحدة إطلاق سراح رجل بعد أن أمضى أكثر من 30 عاما في السجن بتهمتي الاغتصاب والقتل، اللتين لم يرتكبهما.
أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بإصابة جنود ومستوطنين إسرائيليين في عملية دهس قرب أريحا.
شهدت مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أسدل الستار عليها يوم الأحد، نتائج مثيرة، أبرزها هزيمة فريقي ليفربول وتشيلسي، وفوز قطبي مدينة مانشستر الكروي.
ألغت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية، الأحد، زيارة لقطر مع تصاعد التوتر بين برلين والدوحة بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم.
كشفت السلطات الكورية المحلية وشهود عيان، عن السبب الرئيسي لحادث التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رغبة واشنطن للإصغاء لمخاوف روسيا، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، قد تصبح أساسا للحوار بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.
حذر مسؤولون عدة من أن التغير المناخي قد يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة، واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.
أعلن مكتب الأمم المتحدة في "مركز التنسيق المشترك"، أن وفودا منها ومن تركيا ستقوم الاثنين 31 أكتوبر بتوفير موظفين من أجل القيام بعمليات التفتيش على 40 سفينة قادمة من البحر الأسود.
كشفت الصحيفة البريطانية "ديفينس جورنال" أن مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات النووية "يو إس إس جيرالد فورد"، ستصل إلى أوروبا في منتصف نوفمبر المقبل.
دفع الهجوم الإرهابي الأخير الذي حاولت كييف تنفيذه على الأسطول الروسي والسفن المدنية في البحر الأسود، موسكو إلى إعلان تعليق مشاركتها في صفقة نقل الحبوب الأوكرانية، إلى أجل غير مسمى.
أعلن رئيس الوزراء النرويجي، جوناس جار ستور، أنه بداية من 1 نوفمبر، سيزيد الجيش النرويجي من مستوى استعداد القوات المسلحة وذلك على خلفية الصراع في أوكرانيا.
أفادت مصادر لـ RT يوم الأحد، بأن الجامعة العربية نجحت في احتواء الخلاف الجزائري - المغربي خلال إعداد جدول أعمال القمة على مستوى وزراء الخارجية.
كتب كيريل سينين، في "إزفيستيا"، حول عوامل جديدة تُلبّد أجواء العلاقات بين الرياض وواشنطن.
تتميز الحموضة المعوية بشعور حارق شديد في الصدر، وهي إحساس غير مريح ناتج عن انتقال حمض المعدة إلى الحلق.
هدمت شركة ناسا مبنى المقر الرئيسي لمركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لها في هنتسفيل بولاية ألاباما أثناء التفجير المتحكم به يوم السبت.
ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، بعد استقرارها لمدة يومين تقريبا، عقب ارتفاعها بشكل غير مسبوق.
وافقت مدينة نيويورك على دفع 36 مليون دولار مقابل إدانات خاطئة أدت إلى قضاء رجلين عقودا خلف القضبان وتمت تبرئتهما العام الماضي في جريمة اغتيال مالكولم إكس عام 1965.
قدمت دراسة حللت قطعا من أقدم الصخور على كوكبنا، أقوى الأدلة، حتى الآن، على أن قشرة الأرض كانت تُدفع وتٌسحب بطريقة مشابهة لتكتونية الصفائح الحديثة، منذ 3.25 مليارات سنة على الأقل.
كشفت Baidu الصينية عن سيارة كهربائية متطورة حصلت على مواصفات تجعلها من بين أفضل المركبات الكهربائية حتى الآن.
أكد النائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيرينكو، أن الحرب التي تشن ضد روسيا هي على جبهة واسعة جدا، مشيرا إلى أن المواجهة في منطقة العملية العسكرية ليست سوى جزء من هذه الحرب.
نفذت مقاتلة سو-57 المطورة من الجيل الخامس أول رحلتها التجريبية الناجحة التي استمرت 56 دقيقة.
قالت وسائل إعلام برازيلية إن الرئيس الحالي للبرازيل، جايير بولسونارو، لم يدل بأي تعليقات بعد خسارته في الانتخابات، وهو موجود في مقر إقامته ويرفض التواصل مع الوزراء.
علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على قيام الغرب بتجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية، واصفا هذا الإجراء بأنه "عملية سرقة دولية".
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا بشق الأنفس على ضيفه نادي وست هام يونايتد (1-0)، في مباراة جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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