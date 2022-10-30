القاهرة تستضيف فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعـة

تاريخ النشر:30.10.2022 | 23:20 GMT | أخبار العالم العربي
الشارع المصري يطالب بحلول لأزمة الاقتصاد والتضخم وارتفاع الاسعار.
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للسخرية بسبب خطاب ذكر فيه أن هناك "54 ولاية" في الولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من 50 ولاية موجودة بالفعل، وفقا لتقارير قناة "فوكس نيوز".
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، قرارا أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة.
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد توازنه بجدية، حيث توالت مؤخرا الحركات غير المتوقعة منه والمثيرة للدهشة، وآخرها ما حصل له خلال مناسبة للحزب الديمقراطي.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن المختصين عثروا على شظايا المسيرات البحرية التي هاجمت سفن تابعة لأسطول البحر الأسود وسفن مدنية بالقرب من مدينة سيفاستوبول.
ناقشت الإدارة الأمريكية إبطاء المساعدات العسكرية المقدمة للسعودية بما في ذلك تأخير تسليم شحنات من صواريخ باتريوت، كجزء من إجراءات عقابية ضد المملكة ردا على قرار خفض إنتاج النفط.
عقد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، جلسات عمل مع نظرائه العرب لتعزيز التنسيق بين الوفود لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
تتميز الحموضة المعوية بشعور حارق شديد في الصدر، وهي إحساس غير مريح ناتج عن انتقال حمض المعدة إلى الحلق.
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رغبة واشنطن للإصغاء لمخاوف روسيا، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، قد تصبح أساسا للحوار بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.
شهدت كوريا الجنوبية أمس السبت تدافعا مميتا خلال الاحتفال بالهالوين، يعد الأكثر دموية بتاريخ البلاد، راح ضحيته أكثر من 150 شخصا، فما هي حوادث التدافع الأكثر دموية خلال العقد الأخير؟
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، عن قلق موسكو من رغبة وارسو في نشر قنابل نووية أمريكية على الأراضي البولندية.
كتبت وكالة "بلومبرغ" أن سكان فنلندا مضطرون إلى الاختيار بين "الخيارات السيئة" قبل انقطاع التيار الكهربائي المخطط له في الشتاء القادم بسبب وقف إمدادات الطاقة الكهربائية من روسيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المسلحة أحبطت عدة هجمات للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور، وتم القضاء على المئات من المسلحين والجنود الأوكرانيين.
لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم وأصيب 82 آخرون في الحادث الذي وقع مساء أمس السبت في شارع حفلات الهالوين في منطقة "إيتايون" الشهيرة بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.
اتخذت الحكومة الألمانية قرارا استثنائيا بسبب مواعيد مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022.
نقلت صحيفة ديلي تلغراف عن المارشال البريطاني المتقاعد إدوارد سترينجر أن المملكة المتحدة معرضة لضربة صاروخية روسية بعيدة المدى.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر.
كشفت السلطات الكورية المحلية وشهود عيان، عن السبب الرئيسي لحادث التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".
دفع الهجوم الإرهابي الأخير الذي حاولت كييف تنفيذه على الأسطول الروسي والسفن المدنية في البحر الأسود، موسكو إلى إعلان تعليق مشاركتها في صفقة نقل الحبوب الأوكرانية، إلى أجل غير مسمى.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال كالسابق مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا.
أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت فوق دولة الإمارات، نظامين إسرائيليين هناك من أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باراك" يستخدمان للدفاع ضد مجموعة من التهديدات الجوية.
فند المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، ما تم تداوله بشأن حدوث مشادة بين وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في الجزائر.
كشفت صحيفة "The National Interest"، أن واشنطن ستجري مفاوضات مع موسكو في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس الأمريكي.
كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد" حول خطر لجوء روسيا، إذا ما اضطرت، إلى استهداف أقمار صناعية أمريكية في الفضاء.
فازت النجمة السعودية الصاعدة يارا الحقباني على الإسرائيلية إيزابيل بيلوس، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"
أعلن الأمن السعودي، أمس السبت، القبض على 3 أشخاص بتهمة التحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة.
تميزت الحياة السياسية العربية في العقود الماضية بزعماء لافتين بعضهم دار الكثير من الجدل حوله، إلا أن تلك الشخصيات "المغامرة" لا يزال الكثيرون يذكرونها وبعضهم بحنين.
كشف ضابط الناتو المتقاعد ستافروس أتلامازوغلو، أن القوات الأوكرانية تواجه "كابوسا لوجيستيا" بسبب الاستهلاك المكثف للقذائف وتنوع أنظمة المدفعية المستوردة من دول مختلفة.
مني فريق ليفربول بهزيمة مفاجئة ومؤثرة في عقر داره أمام ضيفه ليدز يونايتد (1-2) في اللقاء الذي جمهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، بأن رجلا مجهولا ألقى عدة زجاجات حارقة على مبنى حرس الحدود البريطاني في مدينة دوفر.
أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بإصابة جنود ومستوطنين إسرائيليين في عملية دهس قرب أريحا.
نشرت وسائل إعلام هندية مساء يوم الأحد مقطع فيديو وثق اللحظات التي سبقت كارثة انهيار الجسر المعلق في موربي بولاية غوجارات غربي الهند.
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مساء الجمعة، في فعالية لحملة الديمقراطيين الانتخابية في مركز فيلادلفيا للمؤتمرات بولاية بنسلفانيا.
قالت وسائل إعلام هندية مساء الأحد إن 91 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي البلاد.
صرح نائب وزير الخارجية أندريه رودنكو، أن الحديث عن شروط واحتمال عودة روسيا إلى "اتفاق الحبوب" ممكن فقط بعد معرفة كل ملابسات الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود في مياه سيفاستوبول.
يغادر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد منصبه، إيذانا بانتهاء ولايته التي امتدت 6 سنوات يوم غد، وسط أزمة اقتصادية خانقة تسببت بها سياسات ماضية متراكمة بالبلاد، على مدى سنوات.
أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء يوم الأحد، مقتل منفذ عملية الدهس في أريحا.
أصدرت الخارجية التركية مساء يوم السبت بيانا حول القمة العربية في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا مستعدة للدخول في حوار مع روسيا والصين عبر منصات مختلفة، وإلا سوف تفقد الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية نفوذها في العالم.
حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" نظيره التونسي من أن مشاركة البلاد في كأس العالم "قطر 2022" ربما تتعرض للتهديد، إذا تبين وجود أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد المحلي.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلين عن البحرية البريطانية شاركوا في التخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر الماضي لتخريب أنابيب السيل الشمالي 1 و2 لنقل الغاز.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مخاوف من هجمات سيبرانية على إسرائيل تضر بانتخابات الكنيست التي ستجري بعد أيام قليلة.
في آخر يوم له ضمن ولايته الرئاسية، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي.
وثقت كاميرا مراقبة عملية إطلاق النار التي وقعت في كريات أربع بالخليل مساء يوم السبت.
نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تعقد بالجزائر.
دعا الرئيس السابق للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، بيير لولوش، لعدم الارتهان لأوكرانيا في تحديد موعد إنهاء الصراع، وبالتالي اتخاذ قرار نيابة عن العالم كله.
دعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة المواطنين الأمريكيين لالتزام الحذر على خلفية توقعاتها بشأن الاحتجاجات في المدينة.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط بلوغه رقما قياسيا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.
فشل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في التعامل مع جهاز التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، واضطر إلى طلب المساعدة من أحد المتطوعين في المركز الانتخابي.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية، أن مدير جامعة الملك عبد العزيز الذي صدر أمر ملكي بإعفائه، اختلس نحو نصف مليار ريال.
دعا وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.
أفادت قناة "ABC News" بأنه تم في الولايات المتحدة إطلاق سراح رجل بعد أن أمضى أكثر من 30 عاما في السجن بتهمتي الاغتصاب والقتل، اللتين لم يرتكبهما.
قال مالك شركة "بريتش غاز" إنه تبقى أمام المملكة المتحدة 9 أيام فقط من إمدادات الغاز بعد إعادة فتح موقع تخزين ضخم قبل الشتاء، حسبما نقلت صحيفة ميرور.
صرح المفوض الأوروبي للعدالة وسيادة القانون، ديديي ريندرس، أن 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية المجمدة يمكن الحفاظ عليها كضمان حتى بدء إعادة إعمار أوكرانيا بمشاركة روسيا.
كشفت خبيرة التغذية الروسية إلفينا بيناتوفا، خطورة بعض المواد الغذائية التي تعتبر مفيدة للصحة.
كشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، تفاصيل هامة حول دخول 40 شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر.
أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإعادة النظر في قرارها بتعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب".
اعتذرت قناة الجزائر الدولية "AL24 News" عن استخدام خريطة للوطن العربي بالخطأ غير تلك المعتمدة من الجامعة العربية و أكدت أنه خطأ فني من قسم الغرافيكس لا غير.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن استخدام ممر إنساني آمن مخصص لتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا لتمويه الهجوم على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية.
قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن القوات الأوكرانية قد تحاول قريبا شن هجوم واسع النطاق على منطقة خيرسون.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
صرح رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يمكن أن يمتثل إلى طاولة المفاوضات، لو أن الغرب أوقف إمداد نظامه بالأسلحة.
اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في قرية بني نعيم قرب الخليل.
أعلنت متحدثة باسم مطارات سلطنة عمان عن صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية دون تأشيرة مسبقة.
حذر مسؤولون عدة من أن التغير المناخي قد يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة، واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، كانت تدرس بجدية في الأيام الأخيرة لها في منصبها، إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية.
قالت كاميلا، وهي من سكان سيئول، إن حادث التدافع الذي أسفر عن مصرع أكثر من 150 شخصا، نشأ بسبب الدخول المدفوع الأجر مسبقا إلى الحانات في ذلك المساء.
وجدت الأبحاث أن "الخلايا الزمنية" - الخلايا العصبية في الحُصين التي يُعتقد أنها تمثل المعلومات الزمنية - يمكن أن تكون الصمغ الذي يربط ذاكرتنا بالتسلسل الصحيح.
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن حكومته ستواصل القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال.
أعلن الاقتصادي الأمريكي، نورييل روبيني، الذي تنبأ بأزمة عام 2008، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل.
أعلنت مؤسسة "YLE" للإذاعة والتلفزيون أنه توجد لدى الشرطة الجنائية المركزية في فنلندا بيانات تدل على أن الأسلحة الموردة إلى كييف وقعت في أيدي المجرمين داخل أراضي البلاد.
تلقى المقاتل الروسي جيف مونسون الأمريكي الأصل، ضربة موجعة خلال نزاله أمام ألكسندر إلياسوف اليوم السبت، بمدينة خاباروفسك الروسية، ضمن بطولة "Draka" للفنون القتالية المختلطة (MMA).
فاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاما) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، على منافسه جايير بولسونارو بفارق تجاوز مليوني صوت.
صرح مصدر روسي، بأن قرارات كييف وأنقرة والأمم المتحدة بشأن حركة السفن بموجب اتفاق الحبوب الاثنين 31 أكتوبر، لا تلزم موسكو بأي شيء، مؤكدا تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق.
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا.
خرج المصري محمد صلاح نجم ليفربول برقمين مميزين من مباراته أمام ضيفه ليدز يونايتد (1-2) التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن النظام في كييف يتحمل المسؤولية عن تقويض تنفيذ صفقة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا حادثة التدافع في سيئول ارتفع إلى 151 شخصا، وأصيب 82 شخصا آخر، بينهم 19 شخصا في حالة خطيرة.
أفادت مصادر إسرائيلية مساء السبت، بأن منفذ هجوم كريات أربع يدعى محمد كمال الجعبري وهو شقيق الأسير المبعد إلى قطاع غزة وائل الجعبري.
شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، مساء أمس السبت، مأساة أليمة، حيث لقي151 شخصا على الأقل، بينهم 19 أجنبيا، مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون في حادث تدافع إثر الاحتفال بالهالويين.
أفاد مجلس الوزراء الروسي، اليوم الأحد، بإدراج 11 أقليما بريطانيا، تقع ما وراء البحار، على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.
يعد تتبع القمم العربية بمثابة سرد تاريخي لما يجري إقليما ودوليا، وتتميز خمس قمم لرؤساء وملوك وزعماء الدول العربية بكونها أتت في ظروف يمكن وصفها بالمفصلية.
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه والوفد المغربي المشارك في القمة العربية بالجزائر لم يغادروا قاعة اجتماعات القمة، مضيفا أن هذه الادعاءات غير صحيحة نهائيا.
رد قراء صحيفة "ديلي ميل" من الولايات المتحدة بسخرية بسبب خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن أن أمريكا لديها 54 ولاية وقالوا إن بايدن فقد عقله بعد زلة غبية.
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن العمليات الإرهابية التي بدأت تحل محل الاحتجاجات الجماهيرية في إيران.
أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية نيرانها على جسر أنتونوفسكي في منطقة خيرسون من راجمات الصواريخ "هيمارس"، وسقطت ثلاثة صواريخ في منطقة الجسر.
نفت السلطات المصرية الأنباء المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
مقطع فيديو يظهر تصدي القوات الروسية لقوارب سريعة أوكرانية حاولت الوصول الى محطة زاباروجيه الكهروذرية، وأسفر الهجوم عن تدمير قارب سريع معاد، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
أعلن الجيش الأمريكي عن عزمه إجراء صفقة شراء بنادق كلاشينكوف الروسية من طراز AK-74 عيار 5.45 ملم، أو النسخة غير الروسية المستحدثة منها.
قال القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال، نيكولاي إيفمينوف، إن الغواصة النووية الاستراتيجية الجديدة "جنراليسيمو سوفوروف" يجري حاليا اختبارها في روسيا.
أعلن الدكتور أندريه تيجيلنيكوف، كبير أخصائيي الرعاية الطبية الأولية بوزارة الصحة في موسكو، أن تقطير عصير الثوم أو البصل في الأنف يتلف الغشاء المخاطي.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، فيديو يظهر لحظة تدمير منظومات صاروخية تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات روسية مسيرة انتحارية من نوع "لانتسيت".
لقي 146 شخصا مصرعهم في كوريا الجنوبية خلال الاحتفالات بعيد الهالوين.
دعت الحكومة البريطانية إلى إجراء تحقيق عاجل في أعقاب التقارير التي تفيد بأن الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، قد تم اختراقه.
تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، حقل كاريش البحري، عقب بدء إنتاج الغاز فيه.
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في السعودية، جيري إنزيريلو، عن مخطط فكرة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، لإنشاء بوليفارد يربط بين الدرعية وجامعة الملك سعود.
أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية عن حظر حركة 218 سفينة مشاركة في صفقة الحبوب.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه خلال لقاءاتها السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تولد لديها انطباع عنه بأنه "شخص واسع الاطلاع، لكنه الآن تغير كثيرا".
سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات الحاسب الجديد الذي ستطرحه Xiaomi ليكون منافسا لحواسب "Air" التي تطرحها آبل.
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