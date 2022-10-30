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لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

آمال في الشارع الجزائري بنجاح القمة العربية

أخبار العالم العربي

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آمال في الشارع الجزائري بنجاح القمة العربية وخروجها بمواقف على مستوى التحديات

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