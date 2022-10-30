صفقة تويتر.. إيلون ماسك وملف فتح حساب ترامب

تاريخ النشر:30.10.2022 | 15:28 GMT |
آخر تحديث:30.10.2022 | 15:47 GMT | أخبار العالم
صخب إعلامي متواصل عقب إنهاء إيلون ماسك صفقة تويتر وحديث عن احتمال فتح حساب ترامب.
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد توازنه بجدية، حيث توالت مؤخرا الحركات غير المتوقعة منه والمثيرة للدهشة، وآخرها ما حصل له خلال مناسبة للحزب الديمقراطي.
تتميز الحموضة المعوية بشعور حارق شديد في الصدر، وهي إحساس غير مريح ناتج عن انتقال حمض المعدة إلى الحلق.
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للسخرية بسبب خطاب ذكر فيه أن هناك "54 ولاية" في الولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من 50 ولاية موجودة بالفعل، وفقا لتقارير قناة "فوكس نيوز".
أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت فوق دولة الإمارات، نظامين إسرائيليين هناك من أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باراك" يستخدمان للدفاع ضد مجموعة من التهديدات الجوية.
نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تعقد بالجزائر.
ناقشت الإدارة الأمريكية إبطاء المساعدات العسكرية المقدمة للسعودية بما في ذلك تأخير تسليم شحنات من صواريخ باتريوت، كجزء من إجراءات عقابية ضد المملكة ردا على قرار خفض إنتاج النفط.
أفادت مصادر إسرائيلية مساء السبت، بأن منفذ هجوم كريات أربع يدعى محمد كمال الجعبري وهو شقيق الأسير المبعد إلى قطاع غزة وائل الجعبري.
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مساء الجمعة، في فعالية لحملة الديمقراطيين الانتخابية في مركز فيلادلفيا للمؤتمرات بولاية بنسلفانيا.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر.
أصدرت الخارجية التركية مساء يوم السبت بيانا حول القمة العربية في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.
عقد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، جلسات عمل مع نظرائه العرب لتعزيز التنسيق بين الوفود لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلين عن البحرية البريطانية شاركوا في التخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر الماضي لتخريب أنابيب السيل الشمالي 1 و2 لنقل الغاز.
مني فريق ليفربول بهزيمة مفاجئة ومؤثرة في عقر داره أمام ضيفه ليدز يونايتد (1-2) في اللقاء الذي جمهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رغبة واشنطن للإصغاء لمخاوف روسيا، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، قد تصبح أساسا للحوار بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.
دعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة المواطنين الأمريكيين لالتزام الحذر على خلفية توقعاتها بشأن الاحتجاجات في المدينة.
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا مستعدة للدخول في حوار مع روسيا والصين عبر منصات مختلفة، وإلا سوف تفقد الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية نفوذها في العالم.
نقلت صحيفة ديلي تلغراف عن المارشال البريطاني المتقاعد إدوارد سترينجر أن المملكة المتحدة معرضة لضربة صاروخية روسية بعيدة المدى.
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، عن قلق موسكو من رغبة وارسو في نشر قنابل نووية أمريكية على الأراضي البولندية.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال كالسابق مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا.
كتبت وكالة "بلومبرغ" أن سكان فنلندا مضطرون إلى الاختيار بين "الخيارات السيئة" قبل انقطاع التيار الكهربائي المخطط له في الشتاء القادم بسبب وقف إمدادات الطاقة الكهربائية من روسيا.
كشفت السلطات الكورية المحلية وشهود عيان، عن السبب الرئيسي لحادث التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".
عقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس "الشاباك"ّ، في وقت متأخر يوم السبت، اجتماعا عاجلا بعد هجوم كريات أربع في الخليل.
تميزت الحياة السياسية العربية في العقود الماضية بزعماء لافتين بعضهم دار الكثير من الجدل حوله، إلا أن تلك الشخصيات "المغامرة" لا يزال الكثيرون يذكرونها وبعضهم بحنين.
أعلن دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن في 31 أكتوبر على خلفية الهجوم الأوكراني على السفن المشاركة في "الصفقة الغذائية"
دفع الهجوم الإرهابي الأخير الذي حاولت كييف تنفيذه على الأسطول الروسي والسفن المدنية في البحر الأسود، موسكو إلى إعلان تعليق مشاركتها في صفقة نقل الحبوب الأوكرانية، إلى أجل غير مسمى.
قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل انتصار كبير للبنان والشعب والمقاومة، مؤكدا أنه لا شبهة تطبيع أو اعتراف بإسرائيل بعد الاتفاق.
أعلن الاقتصادي الأمريكي، نورييل روبيني، الذي تنبأ بأزمة عام 2008، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل.
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية، أن مدير جامعة الملك عبد العزيز الذي صدر أمر ملكي بإعفائه، اختلس نحو نصف مليار ريال.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المسلحة أحبطت عدة هجمات للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور، وتم القضاء على المئات من المسلحين والجنود الأوكرانيين.
كشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، تفاصيل هامة حول دخول 40 شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر.
دعا الرئيس السابق للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، بيير لولوش، لعدم الارتهان لأوكرانيا في تحديد موعد إنهاء الصراع، وبالتالي اتخاذ قرار نيابة عن العالم كله.
اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في قرية بني نعيم قرب الخليل.
أعلنت متحدثة باسم مطارات سلطنة عمان عن صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية دون تأشيرة مسبقة.
أعلن الأمن السعودي، أمس السبت، القبض على 3 أشخاص بتهمة التحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة.
اتخذت الحكومة الألمانية قرارا استثنائيا بسبب مواعيد مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن المختصين عثروا على شظايا المسيرات البحرية التي هاجمت سفن تابعة لأسطول البحر الأسود وسفن مدنية بالقرب من مدينة سيفاستوبول.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط بلوغه رقما قياسيا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.
لقي 146 شخصا مصرعهم في كوريا الجنوبية خلال الاحتفالات بعيد الهالوين.
وثقت كاميرا مراقبة عملية إطلاق النار التي وقعت في كريات أربع بالخليل مساء يوم السبت.
كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد" حول خطر لجوء روسيا، إذا ما اضطرت، إلى استهداف أقمار صناعية أمريكية في الفضاء.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.
تلقى المقاتل الروسي جيف مونسون الأمريكي الأصل، ضربة موجعة خلال نزاله أمام ألكسندر إلياسوف اليوم السبت، بمدينة خاباروفسك الروسية، ضمن بطولة "Draka" للفنون القتالية المختلطة (MMA).
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، فيديو يظهر لحظة تدمير منظومات صاروخية تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات روسية مسيرة انتحارية من نوع "لانتسيت".
يغادر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد منصبه، إيذانا بانتهاء ولايته التي امتدت 6 سنوات يوم غد، وسط أزمة اقتصادية خانقة تسببت بها سياسات ماضية متراكمة بالبلاد، على مدى سنوات.
أعلن مصدر في الأمم المتحدة عن عقد اجتماع لمجلس الأمن في الأيام المقبلة على خلفية تعليق مشاركة روسيا في صفقة حبوب البحر الأسود.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن استخدام ممر إنساني آمن مخصص لتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا لتمويه الهجوم على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية.
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اجتماعا طارئا اأعضاء حكومته لبحث الرد على عملية كريات أربع في الضفة الغربية والتي نفذها الشاب الفلسطيني محمد كمال الجعبري.
أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بإصابة جنود ومستوطنين إسرائيليين في عملية دهس قرب أريحا.
أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة على اتصال بالسلطات الروسية على خلفية قرار موسكو تعليق المشاركة في صفقة الحبوب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، بأن رجلا مجهولا ألقى عدة زجاجات حارقة على مبنى حرس الحدود البريطاني في مدينة دوفر.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب اعتبارا من اليوم لأجل غير مسمى بسبب عدم ضمان سلامة السفن.
أعلن مجلس التعاون الخليجي في بيان صادر عن نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، السبت، رفضه تصريحات ألمانية بشأن استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.
في آخر يوم له ضمن ولايته الرئاسية، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مخاوف من هجمات سيبرانية على إسرائيل تضر بانتخابات الكنيست التي ستجري بعد أيام قليلة.
أعلن الجيش الأمريكي عن عزمه إجراء صفقة شراء بنادق كلاشينكوف الروسية من طراز AK-74 عيار 5.45 ملم، أو النسخة غير الروسية المستحدثة منها.
اعتذرت قناة الجزائر الدولية "AL24 News" عن استخدام خريطة للوطن العربي بالخطأ غير تلك المعتمدة من الجامعة العربية و أكدت أنه خطأ فني من قسم الغرافيكس لا غير.
لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم وأصيب 82 آخرون في الحادث الذي وقع مساء أمس السبت في شارع حفلات الهالوين في منطقة "إيتايون" الشهيرة بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن العمليات الإرهابية التي بدأت تحل محل الاحتجاجات الجماهيرية في إيران.
أكد رئيس حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية، أن التوقعات ببقاء أوكرانيا دولة واحدة مستقلة "تزول أكثر وأكثر مع كل يوم".
قال مالك شركة "بريتش غاز" إنه تبقى أمام المملكة المتحدة 9 أيام فقط من إمدادات الغاز بعد إعادة فتح موقع تخزين ضخم قبل الشتاء، حسبما نقلت صحيفة ميرور.
خرج المصري محمد صلاح نجم ليفربول برقمين مميزين من مباراته أمام ضيفه ليدز يونايتد (1-2) التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
دعا وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.
أعلن الدكتور أندريه تيجيلنيكوف، كبير أخصائيي الرعاية الطبية الأولية بوزارة الصحة في موسكو، أن تقطير عصير الثوم أو البصل في الأنف يتلف الغشاء المخاطي.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه خلال لقاءاتها السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تولد لديها انطباع عنه بأنه "شخص واسع الاطلاع، لكنه الآن تغير كثيرا".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
اعتبرت واشنطن أن قرار موسكو تعليق المشاركة في "صفقة الحبوب" يمثل استخدام الغذاء "كسلاح".
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
ذكرت قناة ABC التلفزيونية الجمعة أن XBB متحور جديد مقاوم للمناعة وسريع الانتشار من كورونا وصل إلى أستراليا.
قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن القوات الأوكرانية قد تحاول قريبا شن هجوم واسع النطاق على منطقة خيرسون.
صرح المفوض الأوروبي للعدالة وسيادة القانون، ديديي ريندرس، أن 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية المجمدة يمكن الحفاظ عليها كضمان حتى بدء إعادة إعمار أوكرانيا بمشاركة روسيا.
أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإعادة النظر في قرارها بتعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب".
أعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية نفذها شاب فلسطيني بمستوطنة كريات أربع في الخليل، فيما قالت وسائل أعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ الهجوم.
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في السعودية، جيري إنزيريلو، عن مخطط فكرة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، لإنشاء بوليفارد يربط بين الدرعية وجامعة الملك سعود.
أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية نيرانها على جسر أنتونوفسكي في منطقة خيرسون من راجمات الصواريخ "هيمارس"، وسقطت ثلاثة صواريخ في منطقة الجسر.
أفادت قناة "ABC News" بأنه تم في الولايات المتحدة إطلاق سراح رجل بعد أن أمضى أكثر من 30 عاما في السجن بتهمتي الاغتصاب والقتل، اللتين لم يرتكبهما.
كشفت خبيرة التغذية الروسية إلفينا بيناتوفا، خطورة بعض المواد الغذائية التي تعتبر مفيدة للصحة.
فشل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في التعامل مع جهاز التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، واضطر إلى طلب المساعدة من أحد المتطوعين في المركز الانتخابي.
وجدت الزعيمة الجديدة لليمين في إيطاليا، جورجيا ميلوني، نفسها في موقف محرج إثر التصويت على الثقة بحكومتها في مجلس الشيوخ، حيث حصلت على قبلة بالخطأ على الشفاه في المباشر.
وجدت الأبحاث أن "الخلايا الزمنية" - الخلايا العصبية في الحُصين التي يُعتقد أنها تمثل المعلومات الزمنية - يمكن أن تكون الصمغ الذي يربط ذاكرتنا بالتسلسل الصحيح.
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا حادثة التدافع في سيئول ارتفع إلى 151 شخصا، وأصيب 82 شخصا آخر، بينهم 19 شخصا في حالة خطيرة.
شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، مساء أمس السبت، مأساة أليمة، حيث لقي151 شخصا على الأقل، بينهم 19 أجنبيا، مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون في حادث تدافع إثر الاحتفال بالهالويين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجوم إرهابي شنته مسيرات أوكرانية على سفن البحر الأسود في سيفاستوبول
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا.
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن واشنطن فقدت موقعها الرائد في مجال التكنولوجيا النووية التجارية.
أصيب زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي بجروح خطيرة في هجوم بمطرقة، حيث دخل المعتدي من باب خلفي لمنزلهما الفخم في حي باسيفيك هايتس الراقي في سان فرانسيسكو صارخا: "أين نانسي؟"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن النظام في كييف يتحمل المسؤولية عن تقويض تنفيذ صفقة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.
حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" نظيره التونسي من أن مشاركة البلاد في كأس العالم "قطر 2022" ربما تتعرض للتهديد، إذا تبين وجود أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد المحلي.
أفاد مجلس الوزراء الروسي، اليوم الأحد، بإدراج 11 أقليما بريطانيا، تقع ما وراء البحار، على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.
قالت كاميلا، وهي من سكان سيئول، إن حادث التدافع الذي أسفر عن مصرع أكثر من 150 شخصا، نشأ بسبب الدخول المدفوع الأجر مسبقا إلى الحانات في ذلك المساء.
مع بدء توافد ممثلي الدول العربية إلى الجزائر للمشاركة في القمة المقررة يومي الأول والثاني من الشهر القادم، بدأت تتضح خارطة المشاركين فيها.
قالت وسائل إعلام هندية مساء الأحد إن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي البلاد.
أمام القنصلية الفخرية لروسيا الاتحادية، رفع المشاركون في تظاهرة مدينة فيرونا الإيطالية لافتة تطالب برفع العقوبات المفروضة على روسيا، ودعما لانسحاب إيطاليا من حلف الناتو.
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه والوفد المغربي المشارك في القمة العربية بالجزائر لم يغادروا قاعة اجتماعات القمة، مضيفا أن هذه الادعاءات غير صحيحة نهائيا.
أعلنت شركة "Motorinvest" الروسية عن بدء مبيعات سياراتها الكهربائية الجديدة Evolute i-PRO.
أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيوف، استعداد بلاده لاستبدال الحبوب الأوكرانية بشكل كامل في السوق العالمية.
قال القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال، نيكولاي إيفمينوف، إن الغواصة النووية الاستراتيجية الجديدة "جنراليسيمو سوفوروف" يجري حاليا اختبارها في روسيا.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة.
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