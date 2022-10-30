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مقديشو.. 400 قتيل وجريح في انفجار مزدوج

أخبار العالم العربي

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الرئيس الصومالي: 100 قتيل وأكثر من 300 جريح جراء هجوم بسيارتين مفخختين.

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