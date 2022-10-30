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روسيا تعلن تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب

أخبار روسيا

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الدفاع الروسية: استهداف اسطول البحرالأسود جرى بإشراف مختصين بريطانيين.

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