الحكومة العراقية الجديدة تباشر مهماتها

تاريخ النشر:29.10.2022 | 21:54 GMT | أخبار العالم العربي
الحكومة العراقية الجديدة تباشر أعمالها وسط تحديات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية..
دعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة المواطنين الأمريكيين لالتزام الحذر على خلفية توقعاتها بشأن الاحتجاجات في المدينة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلين عن البحرية البريطانية شاركوا في التخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر الماضي لتخريب أنابيب السيل الشمالي 1 و2 لنقل الغاز.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة.
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مساء الجمعة، في فعالية لحملة الديمقراطيين الانتخابية في مركز فيلادلفيا للمؤتمرات بولاية بنسلفانيا.
ذكرت قناة ABC التلفزيونية الجمعة أن XBB متحور جديد مقاوم للمناعة وسريع الانتشار من كورونا وصل إلى أستراليا.
أعلن الاقتصادي الأمريكي، نورييل روبيني، الذي تنبأ بأزمة عام 2008، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل.
أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت فوق دولة الإمارات، نظامين إسرائيليين هناك من أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باراك" يستخدمان للدفاع ضد مجموعة من التهديدات الجوية.
وجدت الزعيمة الجديدة لليمين في إيطاليا، جورجيا ميلوني، نفسها في موقف محرج إثر التصويت على الثقة بحكومتها في مجلس الشيوخ، حيث حصلت على قبلة بالخطأ على الشفاه في المباشر.
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد توازنه بجدية، حيث توالت مؤخرا الحركات غير المتوقعة منه والمثيرة للدهشة، وآخرها ما حصل له خلال مناسبة للحزب الديمقراطي.
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية، أن مدير جامعة الملك عبد العزيز الذي صدر أمر ملكي بإعفائه، اختلس نحو نصف مليار ريال.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجوم إرهابي شنته مسيرات أوكرانية على سفن البحر الأسود في سيفاستوبول
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.
أصيب زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي بجروح خطيرة في هجوم بمطرقة، حيث دخل المعتدي من باب خلفي لمنزلهما الفخم في حي باسيفيك هايتس الراقي في سان فرانسيسكو صارخا: "أين نانسي؟"
نقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر أمني مصري قوله إن الفيديوهات والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تجمعات في المحافظات قديمة.
أعلنت طهران مقتل منفذ الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب البلاد، "رغم كل الجهود" لإبقائه على قيد الحياة حيث كان في المشفى بعد إصابته برصاص القوات الإيرانية.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور كلا من مصر وكمبوديا وإندونيسيا خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر المقبل.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط بلوغه رقما قياسيا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.
وجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، اتهامات لأربع دول، في الوقوف وراء الأحداث الأخيرة في إيران.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه خلال لقاءاتها السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تولد لديها انطباع عنه بأنه "شخص واسع الاطلاع، لكنه الآن تغير كثيرا".
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في السعودية، جيري إنزيريلو، عن مخطط فكرة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، لإنشاء بوليفارد يربط بين الدرعية وجامعة الملك سعود.
في أول يوم كامل لإيلون ماسك بصفته مالك "تويتر" الجديد، بدأت الشركة على الفور تشعر ببصمته.
أفادت مصادر إسرائيلية مساء السبت، بأن منفذ هجوم كريات أربع يدعى محمد كمال الجعبري وهو شقيق الأسير المبعد إلى قطاع غزة وائل الجعبري.
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
كشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، تفاصيل هامة حول دخول 40 شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب اعتبارا من اليوم لأجل غير مسمى بسبب عدم ضمان سلامة السفن.
أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة على اتصال بالسلطات الروسية على خلفية قرار موسكو تعليق المشاركة في صفقة الحبوب.
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن واشنطن فقدت موقعها الرائد في مجال التكنولوجيا النووية التجارية.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، القضاء على أكثر من 650 مقاتلا أوكرانيا وجرح أكثر من 300 آخرين على محور نيكولاييف - كريفوي روغ في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.
تتراكم العديد من الديون على الدولة المصرية، خاصة بعد حصولها على عدة قروض في سنوات قليلة بدأت منذ عام 2016 ثم عام 2020 وانتهت بقرض هذا العام.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، فيديو يظهر لحظة تدمير منظومات صاروخية تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات روسية مسيرة انتحارية من نوع "لانتسيت".
تتميز الحموضة المعوية بشعور حارق شديد في الصدر، وهي إحساس غير مريح ناتج عن انتقال حمض المعدة إلى الحلق.
قال رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، إنه يتعين على الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل في تورط الولايات المتحدة في ظهور فيروس كورونا.
قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل انتصار كبير للبنان والشعب والمقاومة، مؤكدا أنه لا شبهة تطبيع أو اعتراف بإسرائيل بعد الاتفاق.
ذكرت قناة Ren TV أن الألاف خرجوا إلى الشوارع في براغ، للمطالبة باستقالة الحكومة، ورفع العقوبات عن روسيا.
تعتبر الجامعة العربية أقدم منظمة إقليمية في العالم تنشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وتم عقد عشرات الدوارت في عدة دول عربية منذ 1945، أفرزت عن مئات القرارات بقي بعضها حبرا على ورق.
أعلن دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن في 31 أكتوبر على خلفية الهجوم الأوكراني على السفن المشاركة في "الصفقة الغذائية"
عقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس "الشاباك"ّ، في وقت متأخر يوم السبت، اجتماعا عاجلا بعد هجوم كريات أربع في الخليل.
هبطت طائرة تابعة لشركة "IndiGo إنديغو" في مطار دلهي بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها ليل الجمعة، بعد ثوان من إقلاعها متوجهة إلى بنغالورو.
غطس بول هنري نارجوليه حتى حطام سفينة تايتانيك أكثر من غيره، في الواقع، أكثر من 30 مرة في المجموع.
أثارت التقارير الإعلامية، التي أكدت أن الجيش البريطاني معرض لفقدان نصف مخزونه من الأسلحة المضادة للدبابات، غضب قراء ومتابعي صحيفة "الديلي ميل".
مع بدء توافد ممثلي الدول العربية إلى الجزائر للمشاركة في القمة المقررة يومي الأول والثاني من الشهر القادم، بدأت تتضح خارطة المشاركين فيها.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "تويتر"، تفاعلا كبيرا مع إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بيرتون، أخبر إيلون ماسك بأن "تويتر" سيعمل في أوروبا وفق القواعد المحلية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن خمسين من الجنود الروس الأسرى، كانوا في خطر مميت، عادوا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف عقب عمليات تفاوض بين الطرفين.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر.
لم تعجب كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي فسر العملية الخاصة في أوكرانيا على أنها معركة ضد الهيمنة الغربية، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر.
أعلن إيلون ماسك أن إدارة "تويتر" ستعيد الحسابات التي تم حجبها في وقت سابق لأسباب مشكوك فيها وغامضة.
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن العمليات الإرهابية التي بدأت تحل محل الاحتجاجات الجماهيرية في إيران.
قالت مجلة "فورين أفيرز" (Foreign Affairs) الأمريكية إن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيضر بالولايات المتحدة وحلفاءها، ويهدد بتدمير الاقتصاد العالمي وتعقيد عملية الحد من التسلح.
أعلن ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان صرف انتباه المجتمع الدولي عن الصراعات الإقليمية بما فيها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
كشفت Kaiyi التابعة لشركة Chery الصينية عن مركبتها الجديدة التي حصلت على شكل ومواصفات تجعلها من بين أفضل مركبات الكروس أوفر التي طرحت هذا العام.
أعلن المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رفع القطاع الخاص للحد الأدنى لأجور العاملين فيه.
أعلن مصدر في الأمم المتحدة عن عقد اجتماع لمجلس الأمن في الأيام المقبلة على خلفية تعليق مشاركة روسيا في صفقة حبوب البحر الأسود.
صرح المفوض الأوروبي للعدالة وسيادة القانون، ديديي ريندرس، أن 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية المجمدة يمكن الحفاظ عليها كضمان حتى بدء إعادة إعمار أوكرانيا بمشاركة روسيا.
أعلن الجيش الأمريكي عن عزمه إجراء صفقة شراء بنادق كلاشينكوف الروسية من طراز AK-74 عيار 5.45 ملم، أو النسخة غير الروسية المستحدثة منها.
أعلن الملياردير السعودي الوليد بن طلال إنهاء تحويل حصته وحصة شركة "المملكة القابضة" في أسهم "تويتر" الحالية إلى شركة "تويتر" الخاصة الجديدة ليكونا بذلك ثاني أكبر المساهمين بالشركة.
دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف إلى رفض مطالب بولندا بالتعويضات مقابل خسائرها أثناء الحرب العالمية الثانية، أو طرح مطالب مماثلة في المقابل.
أعرب محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، عن توقعاته لسعر صرف الدولار يوم غد الأحد في البلاد، وسط ارتفاعه القياسي أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.
قال مالك شركة "بريتش غاز" إنه تبقى أمام المملكة المتحدة 9 أيام فقط من إمدادات الغاز بعد إعادة فتح موقع تخزين ضخم قبل الشتاء، حسبما نقلت صحيفة ميرور.
أصدرت الخارجية التركية مساء يوم السبت بيانا حول القمة العربية في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.
أعلنت متحدثة باسم مطارات سلطنة عمان عن صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية دون تأشيرة مسبقة.
استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج، بشأن تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية حول استضافة قطر لكأس العالم.
ستمثل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الولايات المتحدة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع عودة جو بايدن إلى البيت الأبيض لحضور زفاف حفيدته.
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الروسية بأن عدد القذائف التي تم إطلاقها على المدن والقرى من قبل قوات كييف انخفض من 400 إلى 180 يوميا مقارنة بالصيف.
كتب جوشوا هومينسكي، مدير مركز مايك روجرز للاستخبارات والشؤون العالمية، في مقال رأي بصحيفة هيل، أن الغرب لديه معرفة ضعيفة عن أهداف أوكرانيا وخسائرها وكيفية سير العمليات القتالية.
انقلب قراء صحيفة "فيلت" الألمانية ضد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي قارن روسيا بالنظام النازي.
استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تعقد بالجزائر.
يتيح مقطع فيديو جديد سماع ما شهدته مركبة الفضاء جونو، التابعة لناسا، في أثناء تحليقها فوق قمر المشتري الجليدي، أوروبا، الشهر الماضي.
أعلن مجلس التعاون الخليجي في بيان صادر عن نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، السبت، رفضه تصريحات ألمانية بشأن استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
يجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.
توقع جهاز حاسوب أن يجمع نهائي النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بين منتخبي الأرجنتين والبرتغال، يوم 18 ديسمبر المقبل، على استاد "لوسيل" في قطر.
أعلنت مؤسسة "ريشينيوف" الروسية أن الخبراء سيشغلون قمر Skif-D الذي طور محليا لتأمين خدمات الإنترنت للأرض.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عمل الجيش الروسي على إبقاء منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية في حالة استنفار دائمة.
سخر الرئيس فلاديمير بوتين من العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، بطرفة رواها للمشاركين في منتدى "فالدي"، أخبره بها أحد أصدقائه الألمان.
نشرت وكالة IRNA الإيرانية، فيديو يوثق لحظة استهداف عنصرين اثنين من "قوات التعبئة الشعبية" (البسيج) في هجوم بمدينة آمل بشمال البلاد، مما أدى إلى مقتلهما.
كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أو الوافدين إلى الجزائر، لحضور القمة العربية.
استدعت وزارة الخارجية القطرية السفير ألالماني، كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، بخصوص التصريحات التي أدلت بها وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بشأن مونديال قطر.
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن القوات الروسية تحتفظ بمواقعها، وتم إيقاف جميع محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات.
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا مستعدة للدخول في حوار مع روسيا والصين عبر منصات مختلفة، وإلا سوف تفقد الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية نفوذها في العالم.
وقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية التعبئة الجزئية لـ 300 ألف شخص، فيما تستمر مراكز التجنيد باستقبال الطلبات المتعلقة بتجنيد المتطوعين فقط.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول استعداد الجمهوريين للانقضاض على بايدن وإدارته وابنه.
لقي 146 شخصا مصرعهم في كوريا الجنوبية خلال الاحتفالات بعيد الهالوين.
أعلنت صحيفة "نيويورك بوست" الخميس أنه "تمّت قرصنتها" من قبل أحد موظّفيها، وذلك بعد نشر نصوص وتغريدات تدعو خصوصاً إلى اغتيال شخصيات سياسية، من بينها الرئيس الأميركي جو بايدن.
رفض مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تصريحات مندوب إسرائيل جلعاد إردان حول أدلة مزعومة على استخدام مسيرات إيرانية في أوكرانيا، ووصفها بأنها محاولة للضغط على مجلس الأمن
قال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي إن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطية.
أعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية نفذها شاب فلسطيني بمستوطنة كريات أربع في الخليل، فيما قالت وسائل أعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ الهجوم.
أعلن الأمن السعودي القبض على شخص "وثق ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية (الريال)".
قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزيف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مدينة سيفاستوبول صدت هجمات لطائرات مسيرة أوكرانية و دمرتها بالكامل.
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بأن بعض زعماء الاتحاد الأوروبي ربما يسمحون بإنهاء الصراع بهزيمة أوكرانيا.
صرح محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، إن جميع عمليات البث من كاميرات المراقبة في سيفاستوبول والتي كانت متاحة سابقا للمدنيين ستكون مغلقة.
أثارت التطورات الأخيرة بعلاقات واشنطن والرياض جدلا في طبيعة النتائج والأبعاد، خاصة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده "ستراجع" علاقاتها بالسعودية، فهل هناك تحول فعلا؟
قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنه تم الاعتداء بعنف على زوج نانسي بيلوسي على يد شخص اقتحم منزلهما في سان فرانسيسكو.
أحبطت القوات الروسية ليلة أمس محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
كتب لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عدم قدرة واشنطن على إغلاق سماء أوكرانيا أمام الضربات الروسية.
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