عرين الأسود: مستمرون بالعمل ضد إسرائيل

تاريخ النشر:29.10.2022 | 17:33 GMT |
آخر تحديث:29.10.2022 | 18:04 GMT | أخبار العالم العربي
دعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة المواطنين الأمريكيين لالتزام الحذر على خلفية توقعاتها بشأن الاحتجاجات في المدينة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلين عن البحرية البريطانية شاركوا في التخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر الماضي لتخريب أنابيب السيل الشمالي 1 و2 لنقل الغاز.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة.
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مساء الجمعة، في فعالية لحملة الديمقراطيين الانتخابية في مركز فيلادلفيا للمؤتمرات بولاية بنسلفانيا.
ذكرت قناة ABC التلفزيونية الجمعة أن XBB متحور جديد مقاوم للمناعة وسريع الانتشار من كورونا وصل إلى أستراليا.
وجدت الزعيمة الجديدة لليمين في إيطاليا، جورجيا ميلوني، نفسها في موقف محرج إثر التصويت على الثقة بحكومتها في مجلس الشيوخ، حيث حصلت على قبلة بالخطأ على الشفاه في المباشر.
أعلن الاقتصادي الأمريكي، نورييل روبيني، الذي تنبأ بأزمة عام 2008، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل.
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية، أن مدير جامعة الملك عبد العزيز الذي صدر أمر ملكي بإعفائه، اختلس نحو نصف مليار ريال.
أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت فوق دولة الإمارات، نظامين إسرائيليين هناك من أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باراك" يستخدمان للدفاع ضد مجموعة من التهديدات الجوية.
أصيب زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي بجروح خطيرة في هجوم بمطرقة، حيث دخل المعتدي من باب خلفي لمنزلهما الفخم في حي باسيفيك هايتس الراقي في سان فرانسيسكو صارخا: "أين نانسي؟"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجوم إرهابي شنته مسيرات أوكرانية على سفن البحر الأسود في سيفاستوبول
نقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر أمني مصري قوله إن الفيديوهات والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تجمعات في المحافظات قديمة.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.
أعلنت طهران مقتل منفذ الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب البلاد، "رغم كل الجهود" لإبقائه على قيد الحياة حيث كان في المشفى بعد إصابته برصاص القوات الإيرانية.
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد توازنه بجدية، حيث توالت مؤخرا الحركات غير المتوقعة منه والمثيرة للدهشة، وآخرها ما حصل له خلال مناسبة للحزب الديمقراطي.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور كلا من مصر وكمبوديا وإندونيسيا خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر المقبل.
وجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، اتهامات لأربع دول، في الوقوف وراء الأحداث الأخيرة في إيران.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط بلوغه رقما قياسيا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه خلال لقاءاتها السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تولد لديها انطباع عنه بأنه "شخص واسع الاطلاع، لكنه الآن تغير كثيرا".
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في السعودية، جيري إنزيريلو، عن مخطط فكرة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، لإنشاء بوليفارد يربط بين الدرعية وجامعة الملك سعود.
تتراكم العديد من الديون على الدولة المصرية، خاصة بعد حصولها على عدة قروض في سنوات قليلة بدأت منذ عام 2016 ثم عام 2020 وانتهت بقرض هذا العام.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.
في أول يوم كامل لإيلون ماسك بصفته مالك "تويتر" الجديد، بدأت الشركة على الفور تشعر ببصمته.
أعلن ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان صرف انتباه المجتمع الدولي عن الصراعات الإقليمية بما فيها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
مع بدء توافد ممثلي الدول العربية إلى الجزائر للمشاركة في القمة المقررة يومي الأول والثاني من الشهر القادم، بدأت تتضح خارطة المشاركين فيها.
دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف إلى رفض مطالب بولندا بالتعويضات مقابل خسائرها أثناء الحرب العالمية الثانية، أو طرح مطالب مماثلة في المقابل.
كشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، تفاصيل هامة حول دخول 40 شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر.
ذكرت قناة Ren TV أن الألاف خرجوا إلى الشوارع في براغ، للمطالبة باستقالة الحكومة، ورفع العقوبات عن روسيا.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، القضاء على أكثر من 650 مقاتلا أوكرانيا وجرح أكثر من 300 آخرين على محور نيكولاييف - كريفوي روغ في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "تويتر"، تفاعلا كبيرا مع إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن واشنطن فقدت موقعها الرائد في مجال التكنولوجيا النووية التجارية.
قال رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، إنه يتعين على الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل في تورط الولايات المتحدة في ظهور فيروس كورونا.
تعتبر الجامعة العربية أقدم منظمة إقليمية في العالم تنشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وتم عقد عشرات الدوارت في عدة دول عربية منذ 1945، أفرزت عن مئات القرارات بقي بعضها حبرا على ورق.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب اعتبارا من اليوم لأجل غير مسمى بسبب عدم ضمان سلامة السفن.
أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة على اتصال بالسلطات الروسية على خلفية قرار موسكو تعليق المشاركة في صفقة الحبوب.
استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج، بشأن تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية حول استضافة قطر لكأس العالم.
هبطت طائرة تابعة لشركة "IndiGo إنديغو" في مطار دلهي بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها ليل الجمعة، بعد ثوان من إقلاعها متوجهة إلى بنغالورو.
غطس بول هنري نارجوليه حتى حطام سفينة تايتانيك أكثر من غيره، في الواقع، أكثر من 30 مرة في المجموع.
أثارت التقارير الإعلامية، التي أكدت أن الجيش البريطاني معرض لفقدان نصف مخزونه من الأسلحة المضادة للدبابات، غضب قراء ومتابعي صحيفة "الديلي ميل".
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، فيديو يظهر لحظة تدمير منظومات صاروخية تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات روسية مسيرة انتحارية من نوع "لانتسيت".
رفض مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تصريحات مندوب إسرائيل جلعاد إردان حول أدلة مزعومة على استخدام مسيرات إيرانية في أوكرانيا، ووصفها بأنها محاولة للضغط على مجلس الأمن
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بيرتون، أخبر إيلون ماسك بأن "تويتر" سيعمل في أوروبا وفق القواعد المحلية.
أعلن إيلون ماسك أن إدارة "تويتر" ستعيد الحسابات التي تم حجبها في وقت سابق لأسباب مشكوك فيها وغامضة.
أعلن الملياردير السعودي الوليد بن طلال إنهاء تحويل حصته وحصة شركة "المملكة القابضة" في أسهم "تويتر" الحالية إلى شركة "تويتر" الخاصة الجديدة ليكونا بذلك ثاني أكبر المساهمين بالشركة.
لم تعجب كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي فسر العملية الخاصة في أوكرانيا على أنها معركة ضد الهيمنة الغربية، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر.
قالت مجلة "فورين أفيرز" (Foreign Affairs) الأمريكية إن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيضر بالولايات المتحدة وحلفاءها، ويهدد بتدمير الاقتصاد العالمي وتعقيد عملية الحد من التسلح.
كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أو الوافدين إلى الجزائر، لحضور القمة العربية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن خمسين من الجنود الروس الأسرى، كانوا في خطر مميت، عادوا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف عقب عمليات تفاوض بين الطرفين.
كشفت Kaiyi التابعة لشركة Chery الصينية عن مركبتها الجديدة التي حصلت على شكل ومواصفات تجعلها من بين أفضل مركبات الكروس أوفر التي طرحت هذا العام.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر.
صرح المفوض الأوروبي للعدالة وسيادة القانون، ديديي ريندرس، أن 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية المجمدة يمكن الحفاظ عليها كضمان حتى بدء إعادة إعمار أوكرانيا بمشاركة روسيا.
أعلنت مؤسسة "ريشينيوف" الروسية أن الخبراء سيشغلون قمر Skif-D الذي طور محليا لتأمين خدمات الإنترنت للأرض.
"قد لا تكون هناك أوجه تشابه تاريخية مباشرة مع أزمة الكاريبي، إلا أنه يتعين على القادة الحاليين في واشنطن وبروكسل فهم أن مزيدا من الضغوط محفوف بمخاطر كارثة عالمية".
انقلب قراء صحيفة "فيلت" الألمانية ضد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي قارن روسيا بالنظام النازي.
توقع جهاز حاسوب أن يجمع نهائي النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بين منتخبي الأرجنتين والبرتغال، يوم 18 ديسمبر المقبل، على استاد "لوسيل" في قطر.
أعلن السفير الروسي لدى إيطاليا سيرغي رازوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ جورجا ميلوني على تعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا.
أعلن المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رفع القطاع الخاص للحد الأدنى لأجور العاملين فيه.
سخر الرئيس فلاديمير بوتين من العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، بطرفة رواها للمشاركين في منتدى "فالدي"، أخبره بها أحد أصدقائه الألمان.
كتب جوشوا هومينسكي، مدير مركز مايك روجرز للاستخبارات والشؤون العالمية، في مقال رأي بصحيفة هيل، أن الغرب لديه معرفة ضعيفة عن أهداف أوكرانيا وخسائرها وكيفية سير العمليات القتالية.
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن العمليات الإرهابية التي بدأت تحل محل الاحتجاجات الجماهيرية في إيران.
أعلن دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن في 31 أكتوبر على خلفية الهجوم الأوكراني على السفن المشاركة في "الصفقة الغذائية"
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عمل الجيش الروسي على إبقاء منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية في حالة استنفار دائمة.
قال مالك شركة "بريتش غاز" إنه تبقى أمام المملكة المتحدة 9 أيام فقط من إمدادات الغاز بعد إعادة فتح موقع تخزين ضخم قبل الشتاء، حسبما نقلت صحيفة ميرور.
ستمثل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الولايات المتحدة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع عودة جو بايدن إلى البيت الأبيض لحضور زفاف حفيدته.
أعرب محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، عن توقعاته لسعر صرف الدولار يوم غد الأحد في البلاد، وسط ارتفاعه القياسي أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الروسية بأن عدد القذائف التي تم إطلاقها على المدن والقرى من قبل قوات كييف انخفض من 400 إلى 180 يوميا مقارنة بالصيف.
هنأ رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني على توليه منصبه، ووعده بالدعم في تنفيذ الإصلاحات المعلنة، في مكافحة الفساد.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
وقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بأن بعض زعماء الاتحاد الأوروبي ربما يسمحون بإنهاء الصراع بهزيمة أوكرانيا.
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية التعبئة الجزئية لـ 300 ألف شخص، فيما تستمر مراكز التجنيد باستقبال الطلبات المتعلقة بتجنيد المتطوعين فقط.
استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.
يتيح مقطع فيديو جديد سماع ما شهدته مركبة الفضاء جونو، التابعة لناسا، في أثناء تحليقها فوق قمر المشتري الجليدي، أوروبا، الشهر الماضي.
قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إنه يجب على الغرب أن يستخدم نفوذه على نظام كييف لمنع استفزازات "القنبلة القذرة".
قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنه تم الاعتداء بعنف على زوج نانسي بيلوسي على يد شخص اقتحم منزلهما في سان فرانسيسكو.
يجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.
أعلن الجيش الأمريكي عن عزمه إجراء صفقة شراء بنادق كلاشينكوف الروسية من طراز AK-74 عيار 5.45 ملم، أو النسخة غير الروسية المستحدثة منها.
نشرت وكالة IRNA الإيرانية، فيديو يوثق لحظة استهداف عنصرين اثنين من "قوات التعبئة الشعبية" (البسيج) في هجوم بمدينة آمل بشمال البلاد، مما أدى إلى مقتلهما.
أعلن مصدر في الأمم المتحدة عن عقد اجتماع لمجلس الأمن في الأيام المقبلة على خلفية تعليق مشاركة روسيا في صفقة حبوب البحر الأسود.
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن القوات الروسية تحتفظ بمواقعها، وتم إيقاف جميع محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات.
كشفت الأمينة العامة المساعدة، ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة، أن الجامعة تبنت مشروع قرار حول رفع القدرات الإنتاجية للقمح عربيا وتحسين نوعيته.
استدعت وزارة الخارجية القطرية السفير ألالماني، كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، بخصوص التصريحات التي أدلت بها وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بشأن مونديال قطر.
كشف بنك "كريدي سويس" السويسري عن خطة تحول جذرية، بدعم سعودي، حيث قال إنه سيجمع 4 مليارات دولار للتغلب على المصاعب التي واجهها، وسيضاعف جهوده في إدارة الشؤون المالية لأثرياء العالم.
أعلنت صحيفة "نيويورك بوست" الخميس أنه "تمّت قرصنتها" من قبل أحد موظّفيها، وذلك بعد نشر نصوص وتغريدات تدعو خصوصاً إلى اغتيال شخصيات سياسية، من بينها الرئيس الأميركي جو بايدن.
أشارت بيانات موقع Downdetector إلى أعطال في عمل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الإجتماعي، التابعين لشركة "ميتا"، في عدد من الدول يوم الجمعة.
قال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي إن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطية.
كتب لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عدم قدرة واشنطن على إغلاق سماء أوكرانيا أمام الضربات الروسية.
سجل سعر الذهب أمس الخميس قفزة تاريخية بقيمة 55 جنيها لعيار 21 الذي يقيس متوسط تحركات أسعار السوق، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.
فنّد رئيس الدورة ممثل الجزائر في الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي، مشاركة ممثل عن "الصحراء" في أعمال قمة الجزائر.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول استعداد الجمهوريين للانقضاض على بايدن وإدارته وابنه.
تظهر لقطات وزارة الدفاع الروسية دوريات طائرة مسيرة تابعة للقوات المحمولة جوا وهي تكشف وتدمر هدفا عسكريا أوكرانيا.
أعلنت متحدثة باسم مطارات سلطنة عمان عن صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية دون تأشيرة مسبقة.
تتميز الحموضة المعوية بشعور حارق شديد في الصدر، وهي إحساس غير مريح ناتج عن انتقال حمض المعدة إلى الحلق.
توج نادي الأهلي بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم للموسم 2021، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، في الإمارات.
قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزيف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مدينة سيفاستوبول صدت هجمات لطائرات مسيرة أوكرانية و دمرتها بالكامل.
أثارت التطورات الأخيرة بعلاقات واشنطن والرياض جدلا في طبيعة النتائج والأبعاد، خاصة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده "ستراجع" علاقاتها بالسعودية، فهل هناك تحول فعلا؟
كشف نادي أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم، عن حلمه بالتعاقد مع نجم فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بعد التكهنات المنتشرة حول مستقبل الأخير مع مانشستر يونايتد.
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