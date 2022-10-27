بوتين: محاولة الغرب للهيمنة لعبة خطرة ودامية

قال الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين إن محاولات الغرب للسيطرة على العالم لعبة خطرة ودامية، وتنتهك سيادة الدول والشعوب.

وأضاف خلال كلمة أمام منتدى فالداي الدولي للحوار، أن روسيا لا تحتاج لتوجيه ضربة نووية لأوكرانيا، ولا ترى جدوى في ذلك سواء على الصعيد العسكري أو السياسي. كما أعلن بوتين دعم روسيا لانضمام السعودية لمجموعة بريكس، مشيرا إلى أن المملكة تتطور بسرعة بفضل خطط تنويع الاقتصاد التي ينفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية.