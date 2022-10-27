تاريخ النشر:27.10.2022 | 14:14 GMT | أخبار العالم العربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء لقطات لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز"يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية، وذلك في إطار تدريبات لقوات الردع الاستراتيجية الروسية.
أوقفت الشرطة القطرية مظاهرة نظمها الناشط البريطاني في مجال حقوق مجتمع الميم "المثليين" بيتر تاتشيل.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل صفقة سرية أبرمت بين واشنطن والرياض في مايو الماضي، لزيادة الرياض إنتاج النفط حتى نهاية العام، وباءت بالفشل.
قفزت أسعار الدولار في مصر أمام الجنيه بشكل غير مسبوق في البلاد، بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2%.
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، يوم الأربعاء: "أكدت مرارا سيدي الرئيس أنه لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان علينا اختراعها".
أعلنت نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية، أن الأقمار الاصطناعية الأمريكية قد تصبح أهدافا مشروعة لضربها إن استخدمت بالنزاع في أوكرانيا.
أبدى البيت الأبيض غضبه من تصريحات وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، بأن بلاده قررت أن تتعامل بـ"نضج" تجاه توتر العلاقات بين البلدين، بعد الخلاف حول قرار خفض إنتاج النفط.
نشرت الكاتبة الفرنسية، كارولين غالاكتيروس، مقالا كشفت فيه عن الوقت الذي سوف تتخلص فيه الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه على الولايات المتحدة والصين التحلي بالمسؤولية والعمل على ضمان عدم تحول المنافسة بينهما إلى صراع مباشر.
قالت صحيفة "ريبيليون" الإسبانية في مقال إنه بسبب خطأ فادح ارتكبته سلطات كييف، ستضطر أجيال عديدة من الأوكرانيين إلى سداد القروض التي حصلت عليها تلك السلطات من الغرب.
قتل 15شخصا وأصيب العشرات، يوم الأربعاء، في هجوم إرهابي استهدف مرقد شاهجراغ في
مقاطعة شيراز بمحافظة فارس، جنوب إيران.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد ليصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا.
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إنه يجب على مشجعي كرة القدم من مجتمع الميم الذين سيحضرون كأس العالم في قطر، أن يظهروا القليل من المرونة والحلول الوسط.
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة مايعادل 2% في اجتماع استثنائي.
تعد الجلطات الدموية بوادر للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث تؤدي إلى انسداد الأوردة أو الشرايين.
ذكر مسؤول أمريكي سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجح في منع الخطة الأمريكية لحرمان روسيا من الوصول إلى البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن الاحتمال الوحيد للدفع نحو المفاوضات في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، هو "تحقيق توازن الطرفين في ساحة المعركة".
وثقت كاميرات المراقبة الهجوم على مزار "شاهجراغ" في مدينة شيراز بإيران، والذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي. وانتقدت طهران الصمت الدولي تجاه هذا العمل الإرهابي، متوعدة برد "ساحق".
واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2022، ليكسر حاجز 23 جنيها للبيع، وفقا لمؤشر بلومبرج.
كتب فيكتور سوكيركو، في "غازيتا رو"، حول تنامي الوجود العسكري الروسي والأمريكي في المنطقة القطبية.
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مساء الأربعاء، تبنّيه الهجوم على مزار "شاهجراغ" الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.
رفع المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة (MMA)، علم فلسطين خلال وجوده في الإمارات.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام منتدى "فالداي" اليوم، على أن الأزمة الحالية تطال الجميع وأن البشرية أمام طريقان، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب.
هبطت استثمارات دول العالم في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنحو 70 مليار دولار في فترة 12 شهرا، وبلغت بحلول شهر أغسطس 2022 مستوى 7509 مليار دولار.
صرح قائد حاملة الطائرات الأمريكية CVN-77، الأدميرال دينيس فيليس، بأن طاقمه مستعد للاشتباك مع الجيش الروسي إن لزم الأمر، وذلك تزامنا مع مناورات تجريها قوات الردع النووي الروسية.
علق الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة، في تصريحات لـRT ، على التوقعات التي تنتظر الجنيه المصري بعد رفع سعر الفائدة 2% في البنك المركزي.
كشف مصدر مطلع أن نظام كييف استكمل استعداداته التقنية لاستفزاز آخر بتفجير مواد مشعة فوق محطة "تشيرنوبيل" الذرية بواسطة صاروخ يشبه صاروخ "إسكندر" الروسي، واتهام القوات الروسية.
أطلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على نفسه لقب صاحب الرقم القياسي في التواصل مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.
أعلن أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، أن الوضع على محور خيرسون يتغير باتجاه غير سار لكييف، بعد وصول تعزيزات عسكرية روسية إضافية إلى هناك.
أعلن مسؤول بوزارة الداخلية السعودية عن صدور أمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالعفو وإطلاق سراح 6 باكستانيين، استجابة لطلب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وجد العلماء أن هناك طريقة لحرق الدهون وفقدان الوزن دون نهوضك من مكتبك، بالقيام بتمرين قليل الجهد في أثناء الجلوس خلال ساعات العمل الطويلة.
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن توقعاته الاقتصادية للسنوات الست المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.
نشرت "موسكوفسكي كومسوموليتس" نص لقاء مع العضو السابق في البرلمان الأوكراني أوليغ تساريوف، حول خطورة الفترة بين 8 و15 نوفمبر القادم.
نفى البيت الأبيض صحة تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" عن صفقة سرية مزعومة بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن النفط.
أعلن عقيد شرطة جمهورية لوغانسك، فيتالي كيسيليوف، أن مرتزقة بولنديين محاربين إلى جانب كييف قضوا على عدة مقاتلين من منظمة "القطاع الأيمن" حاولوا إجبارهم على شن هجوم بدونباس.
كشفت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، أن واشنطن تسعى جاهدة للاستقلال في تأمين احتياجات البلاد من اليورانيوم الروسي المخصب اللازم لتشغيل المفاعلات الأمريكية.
انخفضت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا إلى أقل من 500 دولار لكل ألف متر مكعب، على الرغم من حقيقة أن السعر كان قد تجاوز الصيف الماضي حاجز الـ 2000 دولار.
تعتزم المفوضية الأوروبية إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر غسل الأموال، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".
اضطر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للاعتذار لمدربه الألماني يورغن كلوب، قبل ساعات من المباراة أمام أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.
صرح رئيس كتلة حزب "الرابطة" بمجلس الشيوخ الإيطالي، ماسيميليانو روميو، أنه يجب ألا تتخذ كييف جميع القرارات المتعلقة بمستقبلها بوحدها، بل ويجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورا في ذلك.
أدت الحكومة الصربية الجديدة برئاسة رئيسة الوزراء آنا برنابيتش، اليمين الدستورية بعد منح البرلمان ثقته لها، وتعهدت بإبقاء كوسوفو وميتوخيا جزءا من البلاد.
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، أن حزبها سيدخل في مواجهة مباشرة مع ''مهندس ثورات الخراب".
نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين حمل رئيس غينيا بيساو أي "رسالة خاصة" إلى زيلينسكي للتفاوض.
انتقدت النائبة في مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال، زارا سلطانة، رئيس الوزراء الجديد، ريشي سوناك، واصفه إياه بـ"المخادع الذي يعمل على تنفيذ أجندات ومصالح الأثرياء".
كشف وكالة "تسنيم" الإيرانية أن منفذي الهجوم الدامي على المرقد الديني في مدينة شيراز اليوم، ليسوا مواطنين إيرانيين.
في تحرك عاجل بعد رفع أسعار الفائدة 2%، قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، ويصرف العائد سنويا.
يمكن أن يحدث الالتهاب المزمن مع بعض الأمراض، مثل الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي والسكري من النوع الثاني والصدفية والسمنة.
كشف تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولي الاتحادين الرائدين في كمال الأجسام بالولايات المتحدة "يستغلون جنسيا" النساء في هذه الرياضة، ويضغطون عليهن لالتقاط صور عارية.
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يرسل برقية تهنئة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، لأن هذه الدولة مصنفة على أنها غير صديقة.
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقرير وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن سير تدريب قوات الردع الاستراتيجي، التي أثارت قلق الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات عن نجاح اختبار التحليق الأول لمقاتلة Su-57" المطوّرة.
أعلن التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء محيط دمشق.
صرّح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن مطالبات تركيا الترابية من اليونان وتهديداتها غير مقبولة، ودعا إلى حل المشكلات من خلال الحوار.
حذرت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود من أن انخفاض مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى بلادها يمكن أن يعرض الأمريكيين الذين يعيشون في المملكة للخطر.
غالبا ما يكشف الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف الفوائد الصحية للمواد الغذائية، التي ينتشر استخدامها في روسيا ودول العالم الأخرى، واليوم يكشف الفوائد الصحية لسمك الرنجة.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان.
ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة الاعتداء بأسلحة بيضاء على أجنبيين آخرين وقتلهما في محافظة القاهرة.
أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية تضطر لمراجعة خططها لفرض سقف لأسعار النفط الروسي، وزيادة هذا السقف لعدم حصولها على تأييد كاف من الدول الأخرى.
قال البيت الأبيض، إنه لاحظ الخطوات التي اتخذتها السعودية في الأيام الأخيرة لدعم أوكرانيا، وتصويتها ضد روسيا في الأمم المتحدة، بينما يبحث الرئيس جو بايدن مراجعة العلاقات.
"هناك دلائل على مزيد من التماسك التكتيكي لوحظ بين القوات في منطقة العمليات الخاصة بأوكرانيا بعد تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للمجموعة المشتركة للقوات".
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت وأن المنافسة قائمة لتحديد نظام عالمي جديد.
خرج النجم المصري محمد صلاح بعدة أرقام مميزة خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي مساء يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
انتزع ليفربول بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء في الجولة الخامسة.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هو "إنجاز سياسي لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل".
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن علاقة صناعة اليخوت في تركيا بالأثرياء الروس ووضعها تحت عدسة العقوبات الأمريكية.
أثارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موجة من التعليقات الساخرة لدى رواد "تويتر" بعدما أطلقت تصريحا يفترض جزما باستخدام الدبابات في حروب القرن التاسع عشر.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط"، إيغور سيتشين، بأن شركة "بريتيش بتروليوم" (BP) تظل مساهما "في الخفاء" بالشركة الروسية، إذ تحافظ على جميع الحقوق والأرباح المقابلة لحصتها.
ردت وزارة الخارجية الأمريكية، على سؤال بشأن انتقاد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، استخدام احتياطات النفط الاستراتيجية "للتلاعب بالأسواق"، بالقول: "لا تعليق على ذلك".
ألحق بايرن ميونخ هزيمة مذلة بمضيفه برشلونة في عقر داره (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
قال القائد السابق للقوات الأمريكية في أوروبا بن هودجز إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لتغطي أوكرانيا.
توصل الجيش الإسرائيلي لقادة مجموعة "عرين الأسود" في مدينة نابلس، بعد اختراق استخباراتي للبنية التحتية للمجموعة باستخدام عدة طرق منها أدوات الكترونية متقدمة مثل برنامج "بيغاسوس".
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه "تحدث أكثر من مرة عن مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين ورأس الحكمة، والأربعين مدينة الجديدة".
أعلنت شعبة المحمول في مصر تصنيع أول هاتف من إنتاج شركة سامسونج العالمية "صنع في مصر"، بعد مفاوضات كبيرة نتج عنها إنشاء مصنع للشركة في محافظة بني سويف.
ادعت صحيفة "فورين بوليسي" أنه "مع اشتداد العدوان الروسي على أوكرانيا، تقوم قوتان شرق أوسطيتان على طرفي نقيض في معظم النزاعات بمساعدة موسكو".
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن والرياض ناقشتا قضايا العرض والطلب في أسواق الطاقة، رافضا التعليق على "صفقة نفط" سرية بين البلدين.
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حصول بلاده رسميا على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
أظهر عقار تجريبي لأول مرة أنه يثبط جينا أساسيا يسهم في ظهور العديد من السرطانات، في ما قد يمثل اختراقا كبيرا على صعيد مكافحة السرطان.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام غواصة "تولا" النووية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سينيفا"، وذلك في إطار تدريبات لقوات الردع الاستراتيجية الروسية.
أدى هطول الأمطار الغزيرة أمس الثلاثاء في القاهرة والجيزة إلى غرق أحد فروع البريد المصرى بشرق القاهرة.
ترى النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، سفيتلانا زوروفا، أنه لا حرج في مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في الألعاب الأولمبية، لكن ضمن فئة مستقلة خاصة بهم.
صدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المراسلين، أمس الأربعاء، بمحاكاة محاولاتهم لطرح الأسئلة خلال حضور إعلامي في المكتب البيضاوي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ.
تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن "توجه إيجابي" في العلاقات مع إسرائيل، بعد تزويدها نظامه بمعلومات استخباراتية حول "400 مسيرة إيرانية استخدمها الجيش الروسي".
أثار فيديو متداول لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عندما كان وزيرا للمال في حكومة بوريس جونسون، تساؤلات كبيرة، ظهر فيه بملف أحمر سرعان ما تغير إلى اللون الأخضر.
نعلم جميعا أن الجري يمكن أن يكون له فوائد صحية هائلة، ولكن هل تساءلت يوما ما تأثير 30 دقيقة من الجري على جسمك؟.
لحق برشلونة الإسباني خسارة مذلة على أرضه ووسط جماهيره، على يد بايرن ميونخ الألماني 0-3 لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أرووبا.
كتبت صحيفة "Politico" أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيهين المستشار الألماني، أولاف شولتس، إذا رفض عقد مؤتمر صحفي مشترك معه بعد محادثات اليوم في باريس.
تظهر لقطات لوزارة الدفاع الروسية تنفيذ راجمات الصواريخ "إعصار" إمكانياتها القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا توثق إطلاق صاروخ "سينيفا" الباليستي العابر للقارات من غواصة تولا النووية أثناء تدريبات القوات الإستراتيجية الروسية.
أعلن الدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن المشروبات الساخنة تساعد على التكيف مع البرد. ولكن تناولها يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيودوروف، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول الزخم الذي تكتسبه سياسة مواجهة الولايات المتحدة بإعادة انتخاب الرئيس الصيني لولاية جديدة.
حذرت السعودية من أنها قد تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية، التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، إذا أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا ضد منظمة "أوبك".
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول إعلان خطير من واشنطن عن استعداد قوة أمريكية لدخول المعارك في أوكرانيا.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولار الأمريكي سيظل على عرش العملات، مشيرا إلى أن حساب قدرة اقتصاد مصر وفقا لسعر الدولار فكرة غير صائبة.
قامت وحدات المدفعية الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية "نوفوترويتسكويه" بمقاطعة زابوروجيه.
خطف مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي، رافا سيلفا، الأضواء بهدف عالمي سجله في شباك ضيفه يوفنتوس الإيطالي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
يتصدر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.
تواصل أطقم المروحيات الروسية تنفيذ الغطاء الناري في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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