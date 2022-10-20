بوتين يتفقد مراكز إعداد الملتحقين بالتعبئة

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحد مواقع التدريب في منطقة ريازان، وتفقد الإعداد القتالي للجنود الملتحقين في إطار التعبئة الجزئية، واطلع على استعدادهم لتنفيذ المهام القتالية.

وتابع الرئيس الروسي تدريبات تكتيكية، وتدريباتٍ على إطلاق النار، وتدريبات هندسية وطبية، وتفقد سير تدريب الجنود على عمليات الهجوم، ووالتصدي للمدرعات خلال قتالٍ متلاحم ٍمع عدو وهمي. إلى ذلك أطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس بوتين على مسار التدريب القتالي للجنود الملتحقين في مختلف التخصصات العسكرية، وكذلك التنسيق القتالي. وكان الرئيس الروسي قد أعلن التعبئة الجزئية منذ شهر، وتم حشد نحو مئتين وعشرين ألفا من جنود الاحتياط.