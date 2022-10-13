بوتين: نعمل لتشكيل نظام أمن غير قابل للتجزئة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا ،أكد أن روسيا تبذل قصارى الجهود لتشكيل نظام أمن متكامل وغيرِ قابل للتجزئة .

ودعا بوتين إلى إزالة جميع الحواجز أمام سلاسل التوريد العالمية.

وخلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكّد بوتين أن أنقرة أثبتت أنها شريك موثوق لتأمين إمداداتِ الغاز.

فيما أوعز الرئيسان ببدء دراسة إنشاء مركز ضخم بتركيا لتوزيع الغاز إلى أوروبا والدول الأخرى ..