دعوات في الكونغرس الأمريكي لمراجعة العلاقات مع السعودية على خلفية قرارها خفض إنتاج النفط

تاريخ النشر:13.10.2022 | 11:10 GMT |
آخر تحديث:13.10.2022 | 11:12 GMT | أخبار العالم
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير إن بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية تخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
أعلنت وزارة الخارجية السعودية فجر الخميس، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير مساعيها لحماية الاقتصاد العالمي.
من مجموعة الدول العربية صوتت سوريا ضد قرار أممي بعدم الاعتراف بالاستفتاءات في دونباس وخيرسون وزابوروجيه، فيما امتنعت من هذه المجموعة عن التصويت الجزائر والسودان.
علقت السفارة الروسية في القاهرة على تصريحات الممثل الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية في صحيفة "الأهرام" المصرية حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
سلمت الخارجية الروسية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للسفارة اليابانية في موسكو، على اختبار طوكيو صواريخ "هيمارس" الأمريكية خلال مناورات عسكرية في هوكايدو قرب الحدود الروسية.
في زلة لسان جديدة خانته فيها الذاكرة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه إن نجله، الذي توفي بمرض السرطان في عام 2015 ، "فارق الحياة في العراق".
انطلقت أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" في العاصمة الكازاخية.
أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد معطفه للوقاية من برد بطرسبورغ.
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته بأن التوصل إلى حل تفاوضي في أوكرانيا، يصب في مصلحة موسكو وكييف، لافتا إلى أن "التفاوض لا يعني تنازل أوكرانيا عن أراضيها".
نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي صورة للمتفجرات التي استخدمت في الهجوم على جسر القرم، كما ظهرت في الأشعة السينية لدى التفتيش.
نشر متحدث الخارجية الصينية تشاو لي جيان، عبر "تويتر" مقتطفات من تصريح الجنرال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك حول خطط البنتاغون قبل عشرين عاما للسيطرة على 7 دول في العالم.
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن مخاطر انخراط الولايات المتحدة وحلف الناتو، في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت مرتفعة في الوقت الحالي.
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين قدم معطفه لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان كإشارة اهتمام.
أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تعليق على تهديد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إلى أن واشنطن تعلم الأهداف الانتقامية في بنك قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني على عدة محاور، مشيرة إلى تكبيد الوحدات الأوكرانية خسائر في الأرواح والمعدات.
أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان السعودية إتاحة العمرة للمصريين بمبلغ 4 آلاف جنيه للفرد.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في حوار مع شبكة "سي إن إن" الثلاثاء أنه "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف "أوبك+" النفطي الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.
أثار بيان وزارة الخارجية السعودية تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما وصفوه بـ"الرد شديد اللهجة" للمملكة على من هاجمها بسبب قرار منظمة "أوبك+" بتقليص إنتاج النفط.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في مؤتمر "التفاعل وبناء الثقة في آسيا"، إن العالم بات يصبح متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد.
قد يكون للفشل في معالجة أعراض جلطة الدم عند ظهورها آثار مغيرة للحياة، ولذلك، يعتمد المرضى مضادات التخثر للمساعدة في إذابة الجلطات.
قال مصدر في "مصنع أورال فاغون"، إن هذه المؤسسة المختصة في صناعات الدفاع، قامت بشكل مبكر بتسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من المدافع فائقة القوة من طراز 2 إس 7 إم "مالكا".
كشفت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يبحث إمكانية فرض حظر كامل على استيراد الألمنيوم الروسي.
أفاد سلاح الجو الأوكراني بتحطم مقاتلة أوكرانية مساء أمس الأربعاء في ضواحي مدينة فينيتسا وسط البلاد.
عن عمر ناهز 101 توفي يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، الخبير الاقتصادي الكويتي فخري شهاب، مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى عملتها الخاصة الدينار.
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أنه سيصعب عليه توفير المال لسلطات كييف، إذا استمر الأخير في التحدث علانية عن عدم كفاية المساعدات الأمريكية.
نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي صور مواطنين من روسيا وأوكرانيا وأرمينيا متورطين في تفجير جسر القرم في 8 أكتوبر الجاري.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بموارد الطاقة، بما في ذلك في الخريف والشتاء القادمين.
لفت ترحيب الملك تشارلز الثالث برئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الانتباه، في أول لقاء أسبوعي لهما.
فوجئ سكان مدينة خاركوف في شرق أوكرانيا ببث من إذاعة غريبة تدعوهم إلى الانتقال إلى جانب الخير.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن الأخير يرى أن العالم يقتصر فقط على الغرب ودول حلف شمال الأطلسي.
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية عن السبب الذي جعله يزور المملكة العربية السعودية، في يوليو الفائت.
نفى نائب وزير الداخلية الجورجي، الكسندر داراخفيليدزه، تورط بلاده في انفجار جسر القرم، مؤكدا أن الشبهات التي أحاطت بالجمارك الجورجية لم تثبت.
تطرقت كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى أسبوع الطاقة الروسي إلى التحديات التي تواجه سوق الطاقة العالمية، وعن أسباب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.
حذر وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، من أن إرسال مراقبين غربيين إلى الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس سيزج بدول ثالثة في النزاع الأوكراني.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب سيطبع النقود، كما فعل في السنوات الماضية، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات إقدام المملكة المتحدة على نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس.
تسبب رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا في إثارة فضيحة في بلاده عندما قارن الجيش الألماني (بوندسفير) بالفتاة المحتاجة لعقد زواج.
كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أسباب عدم قصف الجيش الروسي لبعض المناطق في أوكرانيا.
نشرت أجهزة الأمن الروسية فيديو للشاحنة التي انفجرت على جسر القرم أثناء تفتيشها.
علق البرلماني المصري مصطفى بكري على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيها أنه سيعيد النظر فى العلاقات مع السعودية.
كشفت صحيفة "واشنطن تايمز" نقلا عن تقرير للكونغرس أن الولايات المتحدة متخلفة عن روسيا والصين في الأسلحة فرط الصوتية، وعاجزة حصرا عن تعقّب الأسلحة الروسية فرط الصوتية.
وافقت أغلبية دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، على التحول إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، ولا تزال كازاخستان تدرس هذه المسألة.
صوت الكابينت الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعلن عن التوصل إليها يوم أمس.
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل".
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا، التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
صرحت زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي المعارض مارين لوبان أن عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا تضرب أوروبا أكثر، معبرة أيضا عن معارضتها لتسليم أسلحة هجومية إلى أوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت رو"، حول أخطاء زيلينسكي أو خطواته الاستفزازية.
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي الأمن الإقليمي في المنطقة.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر فخري الفقي، إن مصر حصلت على 3 مليارات دولار خلال أزمة كورونا.
كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي معلومات مفصلة عن الشركة المتورطة في الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتظهر البيانات أنها سجلت في يناير الماضي.
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي عن لقاء مقرر بين الرئيس فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الكازاخية أستانا.
نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو في صفحتها على شبكة تويتر تشكر فيه فرنسا على تسليم مدافع "قيصر" وتطلب منها تسليم المزيد من المدفعية.
حطم المصري محمد صلاح رقما قياسيا مشتركا في دوري أبطال أوروبا، بين أربعة لاعبين، ديديه دروغبا، سيرجيو أغويرو، تيري هنري، ورود فان نيستروي، وذلك بعد تسجيله "هاتريك" في شباك رينجرز.
أعلنت الدكتورة ناديجدا فيتيسوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن الطعام لا يوفر للجسم دائما الكمية اللازمة من الفيتامينات والمعادن. لذلك يجب تناولها على شكل مكملات إضافية.
أفادت مراسلتنا بمقتل 18 عسكريا سوريا وجرح آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة نقل عسكرية في ريف دمشق.
أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن سرطان الرئة يبقى أكثر أنواع السرطان انتشارا في العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.
تحت العنوان أعلاه، نشر تيخون سيسوييف، في "إكسبرت رو"، نص لقاء مع خبير أمريكي حول احتمالات تطور الصراع في أوكرانيا.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الاعتداء على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2" دبره الساعون لقطع العلاقات بين أوروبا وروسيا والسيطرة على السوق.
فقدت طائرة شحن أحد إطاراتها خلال الإقلاع في إيطاليا، لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في الولايات المتحدة بعد عبور المحيط الأطلسي.
توعد دونالد ترامب مع انتهاء فترة رئاسته، بالكشف عن معلومات سرية حول المسؤولين المشاركين في التحقيق مع السلطات الفيدرالية حول مزاعم "تدخل" روسيا بالانتخابات الأمريكية الرئاسية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن الاعتماد على واردات الغاز من الولايات المتحدة، لأن هذه الواردات يمكن أن "تبحر" إلى مناطق أخرى من العالم في حال ظهر عرض سعر أفضل.
علق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضخ فاقد الغاز عبر "السيل الشمالي" إلى أوروبا من خلال الأراضي التركية.
صرح متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا تراقب الوضع في خط أنابيب "دروجبا" وهي على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية.
أعلن السفير الروسي لدى كازاخستان أليكسي بورودافكين، أن السفير الأوكراني بيوتر فروبلوفسكي شخصية غير مرغوب فيها بكازاخستان، وتقرر طرده من البلد المذكور.
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف.
حقق المصري محمد صلاح، رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه غلاسكو رينجرز بنتيجة 7-1، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.
تحدثت "بلومبرغ" عن تحول تشهده سوق الذهب وقالت إن السوق تعيش عملية هجرة، إذ يتخلص المستثمرون الغربيون من السبائك بينما يستفيد المشترون الآسيويون من انخفاض الأسعار لشرائها.
نشر موقع "أوراس" الجزائري مقالا عن أسباب غلق سلسلة مطاعم بوهران بعد أن تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العشاء في واحد منها.
فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الثانية، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الحالي.
أعلن فلاديسلاف شابشا، حاكم مقاطعة كالوغا الروسية غربي البلاد رصد طائرة بدون طيار مجهولة الهوية وإسقاطها، وأن الحادث لم يسفر عن أضرار أو إصابات.
أمرت السلطات في ولاية المدية الجزائرية بتنفيذ عدد من الإجراءات منها منع بيع الطيور، بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور في بلدية القلب الكبير.
عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مليون دولار على ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، لإثبات ملف جمعه حول العلاقات المحتملة للرئيس السابق دونالد ترامب بروسيا.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا ينوي لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة G20 المقررة بأندونيسيا في نوفمبر، دون أن يستبعد تماما هذه الإمكانية وقال إن الأمر مرهون بالظروف.
استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين، يلينا كارابيت، ابنة أولغا كاتشورا، الملقبة بـ "كورسا"، والتي حصلت على لقب بطلة روسيا بعد وفاتها.
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ذكر الأخصائي في التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ المواد الغذائية التي تسبب حتما الشيخوخة المبكرة للجلد والشعر.
أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توريد شحنات جديدة من المدافع الذاتية من طراز Caesar إلى نظام كييف، ردود فعل قوية ونقاشا واسعا بين قراء صحيفة " لوفيغارو".
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وجود تهديد حقيقي بحدوث مجاعة واضطرابات واسعة النطاق على خلفية تقلب أسعار الطاقة والغذاء في العالم.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق معركة لأطقم الدبابات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
عممت وسائل إعلامية لبنانية وإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نص مضمون اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانيين، والذي أعلن عن التوصل إليه يوم أمس الثلاثاء.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بحث قمة مجموعة السبع إمكانية تسليم الأصول الروسية إلى أوكرانيا، هو "تصرف قطاع الطرق" و "محاولة مكشوفة لجعل السرقة مشروعة".
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء يائير لابيد بعد الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية، وقال إنه استسلام تاريخي لنصر الله.
شبه مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا "المتميزة" بـ"حديقة"، والعالم من حولها بـ"أدغال" التي يمكن أن تغزو الحديقة.
احتفظ برشلونة بأمل ضئيل لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادله المثير مع ضيفه إنتر 3-3، اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.
أسقط الادعاء العام في ولاية ميريلاند الأمريكية التهم الموجهة إلى عدنان سيد، بعد قضائه 23 عاما في السجن بتهمة قتل صديقته هاي مين لي، عام 1999.
أطلقت القناة التلفزنية العراقية "صابرين" (sabereen) أغنية مصورة تعبر عن الدعم للعملية الروسية الخاصة في دونباس.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لا تستطيع أن تقدم لأوكرانيا كل الأسلحة التي تطلبها، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى إضعاف الجيش الفرنسي.
انضمت الممثلة جنيفر سيبيل نيوسوم مخرجة الأفلام الوثائقية زوجة حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، إلى قائمة المدعين على قطب السينما هارفي واينستين المدان بجرائم جنسية.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
في ظل التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة لدى العديد من اقتصادات العالم، قدم الخبير الاقتصادي، ألكسندر نازاروف، تحليلا قارن فيه أسعار الفائدة مع معدلات التضخم في بلدان العالم.
أعلن حوض Vyborg الروسي لبناء السفن أنه أنزل إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة ستعمل لصالح سلاح البحرية.
فرض النجم المصري محمد صلاح نفسه نجما في مواجهة فريقه ليفربول أمام مضيفه غلاسكو رينجرز، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.
كشف باسل السيسي، نائب غرفة شركات السياحة السابق، عن تفاصيل عمرة تطبيق "نسك"، التي أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن أنها تكلف 4400 جنيه.
وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أمس الثلاثاء في سان بطرسبورغ بالموضوعية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تناول فيها أهمية السعودية بالنسبة لأمريكا، الأمر الذي أثار تفاعلا.
أكد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن مشروع القرار الغربي الذي يطالب الجمعية العامة بعدم الاعتراف بانضمام مناطق جنوب وشرق أوكرانيا إلى روسيا، لن يسهم في وقف التصعيد.
أعرب يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول عن سعادته بفوز فريقه الساحق على مضيفه رينجرز 7-1 اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
اعتبر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، أن المملكة العربية السعودية ليست حليفا مثاليا لبلاده.
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