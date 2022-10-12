ابن فرحان: قرار أوبك + اقتصادي بحت

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن قرار أوبك بلس بشأن تقليص الإنتاج، اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء في المجموعة.

وأشار الوزير السعودي إلى أن دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب من أجل استقرار السوق. مؤكدا أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين. وكان الرئيس الأمريكي /جو بايدن/ أعلن نيته إعادة تقييم العلاقات الاستراتيجية مع المملكة بسبب قرارها خفض إنتاج النفط. فيما أعلن السيناتور الديمقراطي /ريتشارد بلومنتال/ طرح مشروع قانون على مجلس الشيوخ لتعليق بيع الأسلحة للسعودية. هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرياض رفضت طلبا لواشنطن بتأجيل قرار خفض إنتاج النفط لمدة شهر واحد.