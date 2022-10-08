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بوتين يأمر بضمان أمن شبكات النقل في القرم

أخبار روسيا

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز إجراءات حماية شبكات النقل في شبه جزيرة القرم، وكلف جهاز الأمن الفدرالي بضمان أمن النقل عبر جسر كيرتش في شبه الجزيرة.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في حادث جسر القرم. من جهتها، أعلنت وزارة النقل استئناف حركة القطارات والسياراتِ والحافلات عبر جسر القرم. وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص في حصيلة أولية جراء حادثِ تفجيرِ شاحنةِ نقلٍ على جسر القرم الرابط بين شبه الجزيرة ومقاطعة كراسنودار. فيما تواصل فرق التحقيق الروسية عملها لكشف ملابسات الهجوم التخريبي، عدسة ار تي قامت بجولة في الموقع للاطلاع على حيثياته

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