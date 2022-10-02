القاهرة تحتضن المنتدى العربي الأول للمناخ

تاريخ النشر:02.10.2022 | 19:16 GMT |
آخر تحديث:02.10.2022 | 20:07 GMT | أخبار العالم العربي
أعلن الأدميرال السير توني راداكين، رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، أن فلاديمير بوتين يمكن أن يضرب المملكة المتحدة من الفضاء، ويعطل أنظمة اتصالاتها ويعزلها عن العالم.
رجحت مجلة "nationalreview" أن تقوم روسيا بالرد في حال كانت الولايات المتحدة متورطة فعلا في حادثة التفجيرات التي طالت خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
أمر الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الأحد، بمراجعة سلامة مباريات كرة القدم في البلاد، بعد مقتل 174 شخصا في تدافع نجم عن اشتباكات بين المشجعين والشرطة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مئات العسكريين الأوكرانيين تم القضاء عليهم، بالإضافة إلى تدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية، خلال اليوم الماضي.
وجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رسالة إلى الشباب الإيرانيين الذين يخرجون إلى الشوارع في البلاد للاحتجاج.
علق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق بشأن قبول انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
علق قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي ألقاها أمس الجمعة على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استعداد الناتو للدفاع عن كل شبر من أراضيه.
أفادت وسائل إعلام إندونسية فجر السبت، بمقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين جراء أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم.
أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية نيكولاي كورشونوف، أن تصرفات حلف الناتو تزيد من خطر اندلاع صراع في منطقة القطب الشمالي، وقد تؤدي إلى صدام عسكري.
التقت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيني لامبريخت السبت بوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في أوديسا في إطار زيارة غير معلنة. وفق ما أعلنته قناة دي فيلت التلفزيونية.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
كتب إدوارد تشيسنوكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول السهولة التي يكسب فيها أردوغان أصدقاء والسهولة التي يتخلى بها عنهم.
قالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن أنها ستمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة للمغادرة وذلك بعد ساعات من انتهاء الهدنة بين الحوثيين والتحالف العربي.
وقع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إلى جانب رؤساء 7 آخرين من الدول الأعضاء في الناتو من وسط وشرق أوروبا، بيانا مشتركا، أعربوا فيه عن دعمهم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
أعلن ناصر عوض القرني نجل الداعية السعودي الشهير المسجون في السعودية السبت، فراره خارج المملكة والوصول إلى "مكان آمن" لـ"الدفاع عن والده والمعتقلين" في بلاده، حسبما جاء على لسانه.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مغادرة القوات المشتركة بلدة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر أمنا، لتجنب تطويقها..
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب ألقاه في الساحة الحمراء احتفالا بانضمام المناطق الأربع لقوام روسيا، حذر الغرب من الاستعداد للقتال حتى النهاية.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني كورينيف، في "أوراسيا إكسبرت"، حول خطورة المخابر البيولوجية الأمريكية في كازاخستان على روسيا.
كتبت صحيفة "Global Times" الصينية أن بيان حلف الناتو بشأن حادثة "السيل الشمالي" يظهر نية الناتو للتنصل من المسؤولية عن الانفجارات ومواصلة العمل على ردع روسيا.
قال الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، إننا نعيش في ظروف تحتم علينا الاهتمام بالجهاز العصبي والتعامل ذاتيا مع التوتر.
صادقت المحكمة الدستورية في روسيا، على وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى قوام البلاد، تضمنت عدة بنود.
قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، اليوم السبت، إن ألمانيا لا تستطيع أن تقرر بمفردها ما إذا كانت ستقبل انضمام أوكرانيا السريع إلى حلف الناتو.
احتجزت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية امرأة قامت بمساعدة القوات الأوكرانية وإعطائهم الإحداثيات لضرب أهداف مدنية وبنى تحتية في مدينة نوفويدار في لوغانسك، أسفر عن قتلى وجرحى.
قالت الفنانة الإسرائيلية، ريتا، إن "بعض المحتجين على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني في إيران طلبوا من الإسرائيليين دعمهم ومساعدتهم في احتجاجاتهم".
أبلغ وزيرا خارجية العراق وسلطنة عمان، فؤاد حسين، وبدر البوسعيدي، وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، بنبأ الإفراج عن الحاج الإيراني الذي كان معتقلا في السعودية.
وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما يفرض حظرا على نقل البضائع البرية على أراضي البلاد للشركات من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية.
في الحقيقة ، كل شيء بسيط. فحجم الجيش الصغير يفسر الانسحاب من كييف وكذلك النكسات الأخيرة بالقرب من إيزيوم وليمان.
أصبح نظام الفايكنج الغذائي شائعا، وأشارت بعض النتائج إلى تراجع الإصابة بالنوبات القلبية والخرف لدى متبعيه.
بسبب تكاليف الكهرباء الباهظة في بريطانيا باتت الحانات والمطاعم تستخدم بشكل متزايد الشموع بدلا من الإضاءة الكهربائية، كما شجعت حمامات السباحة العملاء على الاستحمام في المنزل.
أقرت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، بأنه كان عليها أن تعد بشكل أفضل خطة التخفيض الضريبي التي أعلنت عليها سابقا.
أفادت وكالة "تسنيم" بأن قوات الأمن الايرانية قضت على قاتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان.
توصلت دراسة حديثة إلى أن "الأوكسيتوسين"، المعروف بـ"هرمون الحب"، والذي تنتجه أجسامنا عند العناق والوقوع في الحب، يمكن أن يعالج "القلب المكسور".
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "نصيحة" إلى أثينا بشأن تسليح جزر في بحر إيجه، محذرا من الاستفزازات التي ستؤدي، برأيه، إلى كارثة لليونان ولشعبها.
أفاد الإعلام العبري بأن اقتراح واشنطن النهائي الذي قدمته لممثلي لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، يعتبر حلا وسطا بشأن الخلاف البحري الممتد منذ سنوات بين بيروت وتل أبيب.
أعلن قصر باكنغهام الملكي في بريطانيا مساء يوم السبت، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في مصر، في شهر نوفمبر المقبل.
عبر البروفيسور في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، آلان ديرشوفيتس، عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يعتذر عن تأكيده أن الأوكرانيين لم تكن لهم علاقة بالهولوكوست.
لقيت لاجئة أوكرانيا في برلين حتفها على يد زوجها بعد شجار نشب بينهما في مأوى مخصص للاجئين.
وجه 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.
أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تحضّر لعملية إطلاق أول قمر Skif-D مخصص لتغطية مناطق الأرض بخدمات الإنترنت.
أنجز فريق برشلونة مهمته أمام ضيفه ريال مايوركا، بفوزه عليه بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".
تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي من القضاء على مسلحين اثنين بجمهورية قباردينو - بلقاريا (القفقاس)، كانا يحاولان زرع متفجرات في السكك الحديدية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بسبب التهديدات بالتطويق، تم إبعاد القوات المتحالفة من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية وتراجعت إلى خطوط أكثر فائدة.
سرعت ألمانيا عملية بناء أول محطة في البلاد لاستقبال واردات الغاز المسال (LNG)، في محاولة منها لسد فجوة النقص الحاصل بسبب انقطاع إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي.
انتقد قراء صحيفة "Le Figaro" الفرنسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد قراره التقدم بطلب للحصول على عضوية بشكل مستعجل في حلف الناتو.
أوقفت السلطات السعودية مواطنا استقبل فرقة عالمية من كوريا الجنوبية عند وصولها العاصمة الرياض بـ"الشتائم".
بعد 6 أشهر من دخولها حيز التنفيذ، تنتهي اليوم الأحد الهدنة بين التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والحوثيين، وسط مخاوف أممية وعربية من تداعيات عدم تمديدها.
خرج فريق باريس سان جيرمان من عنق الزجاجة أمام ضيفه نيس (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
أشعل المعلق الجزائري حفيظ دراجي مواقع التواصل، بتوقفه عن التعليق على المباراة التي جمعت فريقي إشبيلية وأتلتيكو مدريد مساء أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي على بسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
اكتشفت مدفعية تابعة للقوات الروسية المحمولة جوا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مروحيات رباعية ودمرت القوة البشرية للعدو ومعداتها بما فيها دبابتان بضربة نيران مكثفة.
قررت فرنسا تزويد أوكرانيا بمنصات المدافع ذاتية الحركة "قيصر"، التي كان من المفترض أن تذهب إلى الدنمارك كجزء من طلبية دانماركية. وذلك بحسبما أعلنته السبت صحيفة لوموند.
وجهت الإدارة الأمريكية تحذيرا لزعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، بشأن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.
شهد الكرملين، أمس الجمعة، حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان دونيتسك، ولوغانسك، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع معاهدات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
أفادت السفارة الروسية في إيطاليا، اليوم الأحد، باستدعاء السفير سيرغي رازوف إلى وزارة الخارجية الإيطالية غدا الاثنين.
قال الصحفي الأمريكي برادلي ديفلن إنه في حال استسلام الغرب لمطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالانضمام إلى الناتو فإن الشتاء هذا العام سيتحول إلى شتاء نووي.
سارع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى توقيع طلب انضمام لحلف الناتو بعد خطوات روسيا الأخيرة بضم المناطق الأربع،
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها اليوم الأحد (2 أكتوبر 2022).
عثرت قوات الأمن التركية على طائرة شراعية (باراموتور) استخدمتها منفذتا هجوم مرسين لدخول الأراضي التركية من سوريا.
انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، جماهير ناديه بسبب هجوم بعض الصفحات الجماهيرية على الإدارة فيما يخص الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
أفادت وكالة "أ ب" مساء يوم السبت بأن فنزويلا أطلقت سراح 7 سجناء أمريكيين في صفقة تبادل مع الولايات المتحدة، مقابل اثنين من أقارب الرئيس نيكولاس مادورو.
أعلن عضو رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، ألكسندر لوسيف، أن الاستخبارات البريطانية قادرة على القيام باستفزازات ضد البنية التحتية الأوروبية من أجل اتهام روسيا بالتخريب.
أفادت مراسلة RT مساء الأحد بأن دوي إطلاق نار كثيف سمع قرب كريات أربع في الخليل جنوب الضفة الغربية.
قبل تحليل خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتعين ذكر الخلفية التي ألقي على أساسها هذا الخطاب.
تشير بيانات مشغلي البنية التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي على أن سحب الغاز من مرافق التخزين بالاتحاد الأوروبي تجاوز لأول مرة منذ نهاية موسم التدفئة الماضي، ضخه إليها.
حذرت روزاريو موريو، نائبة رئيس نيكاراغوا وزوجته، السفير الجديد الذي عينته الولايات المتحدة من أنه "لن يدخل" نيكاراغوا.
قالت وسائل إعلام مغربية إن حفلة نظمت ضمن مهرجان "البولفار" يوم الجمعة بالدار البيضاء، انتهت بشكل كارثي وسط عشرات الإصابات إضافة إلى اتهامات بالاعتداء والتحرش والاغتصاب والسرقة.
قالت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" إنها تلقت إشعارا من شركة "غازبروم" الروسية بأنها لن تتمكن من إمدادها بالغاز بالكميات المطلوبة في الأول من أكتوبر بسبب استحالة العبور عبر النمسا.
أشعل لاعب فريق زفوله الهولندي، دافي فان دن بيرغ، مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو له وهو يرتل القرآن بصوت مميز في الملعب.
قال نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، إن بحر آزوف، أصبح رسميا بحرا داخليا في روسيا، بعد انضمام جمهورية دونيتسك، ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا.
أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها قرار انضمام 4 مناطق إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زاباروجيه وخيرسون.
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أربعة مشاريع قوانين دستورية اتحادية إلى مجلس الدوماـ بشأن انضمام المناطق الجديدة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس النواب بالبرلمان.
خاضت إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة عبر وساطة دولة ثالثة خلال الأسابيع الأخيرة، للتفاوض بشأن تبادل سجناء مقابل رفع التجميد عن موارد مالية إيرانية بالنقد الأجنبي.
حقق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، خلال لقاء "الديربي" ضد مضيفه مانشستر يونايتد.
أصيب أكثر من 150 شخصا في بغداد ومحافظة البصرة، أمس السبت، خلال تظاهرات إحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين.
حذرت النائبة في البوندستاغ (البرلمان الألماني) سارة واجنكنخت من خطر وقوع كارثة نووية بسبب أوكرانيا، منوهة بضرورة حل الأزمة دبلوماسيا.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروند برغ أنه يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة.
هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء.
تحت عنوان "الولايات المتحدة تصف الهجوم الإيراني على الأكراد بالوقح" كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول آفاق التصعيد في إيران ومعها.
كشفت صحيفة "غلوبال تايمز" أن الاعتماد المطلق للدول الأوروبية على واشنطن في قضية سياستها تجاه روسيا يمكن أن يتسبب في كارثة حقيقية ليس فقط لأوروبا، ولكن للمجتمع العالمي بأسره.
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن نشر التفاصيل الشخصية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، بالإضافة إلى 25 من أعضاء حكومتها على شبكة الإنترنت.
طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريرا شاملا للحادث الأليم الذي وقع في أحد ملاعب كرة القدم الإندونيسية خلال الساعات الماضية، وأدى إلى وفاة 174 مشجعا.
أصدرت الشرطة الباكستانية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، بسبب تصريحات انتقد فيها قاضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.
أشفى النجم النرويجي إيرلينغ هالاند غليل والده لأبفي، بعد أن قاد فريقه مانشستر سيتي إلى فوز ساحق على جاره مانشستر يونايتد (6-3) في لقاء "الديربي" الذي جمعهما اليوم الأحد.
يعد فيتامين C أحد العناصر الأساسية اللازمة للحفاظ على نظام مناعي صحي، ويؤكد الخبراء على أهميته في النظام الغذائي لمقاومة الأمراض.
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف اشتعال النيران بطائرة بعد انحرافها عن مدرج في مطار بيلبيك.
رد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، بقوة على سخرية القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الفريق الملكي، على خلفية الجدل حول بطولة "السوبر ليغ".
أعلنت الخارجية الأمريكية مساء السبت، أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود لبحث الانتهاء الوشيك للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.
تمكنت قوات أمن المنوفية في مصر من ضبط طالب بالصف الثاني الإعدادي عقب تعديه جنسيا على طفلة عمرها 9 سنوات وفض غشاء بكارتها وضربها بقالب طوب علي رأسها وتركها وحاول الهرب.
قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بإمكان روسيا وألمانيا والدنمارك والسويد إجراء تحقيق في التخريب الذي طال خطوط نورد ستريم لنقل الغاز.
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان (حزب الله)، النائب محمد رعد، بأن الحزب "يواجه عدوا لا يعترف بأحد غيره في هذا العالم، لكن أمسكناه من عنقه حين لاحظنا حاجته لاستثمار الغاز".
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الحقيقة التاريخية حول تورط القوميين الأوكرانيين في الهولوكوست لا تنسجم مع الدعاية الغربية الموالية لأوكرانيا.
أعلن مهدي شمس آبادي رئيس النيابة العامة المركزية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي إيران)، يوم السبت، ضبط شحنة كبيرة من السلاح والعتاد العسكري قبل تهريبها إلى داخل البلاد.
يبدأ اليوم السبت في السعودية، العمل بترخيص "موثوق"، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.
شدد جهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران في بيان يوم الأحد، على جريمة الجمعة السوداء الإرهابية التي قتل فيها عشرات الأشخاص في مدينة زاهدان، أنها لن تبقى من دون رد.
غادرت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى نيكاراغوا بيتينا موشايدت البلاد يوم السبت، بعد ثلاثة أيام من إعلان حكومة الرئيس دانيال أورتيغا أنها "شخص غير مرغوب فيه".
وجه الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي، رسالة قوية لمدربه الإسباني بيب غوارديولا، وذلك قبل لقاء "الديربي" أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد.
أعلن مجلس الدوما الروسي، أن جمهوريات دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، ستصبح جزءا من روسيا، داخل الحدود التي كانت موجودة في يوم إنشائها، وفقا للمعاهدات المقدمة للمجلس.
أرسلت الرئاسة التركية يوم السبت، مذكرة إلى رئاسة البرلمان بشأن تكليف القوات المسلحة بمهام في إطار عملية درع كأس العالم بدولة قطر.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق أعمالا قتالية لراجمات الصواريخ "إعصار" تدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
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