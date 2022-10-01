قتلى وجرحى في هجوم على مراكز أمنية بزاهدان

تاريخ النشر:01.10.2022 | 20:06 GMT | أخبار العالم
علق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق بشأن قبول انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، اليوم السبت، إن ألمانيا لا تستطيع أن تقرر بمفردها ما إذا كانت ستقبل انضمام أوكرانيا السريع إلى حلف الناتو.
أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها قرار انضمام 4 مناطق إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زاباروجيه وخيرسون.
علقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشكل منضبط على طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، قائلة إن برلين تحاول منع دول أخرى من الانجرار إلى الأزمة.
علق قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي ألقاها أمس الجمعة على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استعداد الناتو للدفاع عن كل شبر من أراضيه.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي على بسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
عبر البروفيسور في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، آلان ديرشوفيتس، عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يعتذر عن تأكيده أن الأوكرانيين لم تكن لهم علاقة بالهولوكوست.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة. أن روسيا لا تقبل فكرة إلغاء القيم العائلية التقليدية واستبدالها بالمفاهيم مثل الوالد رقم 1 ورقم 2 ورقم 3.
بسبب تكاليف الكهرباء الباهظة في بريطانيا باتت الحانات والمطاعم تستخدم بشكل متزايد الشموع بدلا من الإضاءة الكهربائية، كما شجعت حمامات السباحة العملاء على الاستحمام في المنزل.
قبل تحليل خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتعين ذكر الخلفية التي ألقي على أساسها هذا الخطاب.
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف اشتعال النيران بطائرة بعد انحرافها عن مدرج في مطار بيلبيك.
شهد الكرملين، أمس الجمعة، حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان دونيتسك، ولوغانسك، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع معاهدات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة لا تكترث بما ينتظر أوروبا من شتاء مظلم وبارد.
أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن محاولات واشنطن ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" غير حكيمة.
استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي، تضمن إدانة استفتاءات الانضمام إلى روسيا، التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
علقت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل يتضمن واقعة اعتداء مواطن كويتي بالضرب على مواطن مصري يعمل بإحدى الجمعيات التعاونية بالكويت.
وجه 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لتقديم طلب الانضمام السريع لبلاده إلى حلف الناتو كان مفاجئا بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
قالت خبيرة إن تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن لعدة أسباب.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر يوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية، باتجاه بحر اليابان.
أعلن المدير العام لشركة "المعدات الكهربائية الأوروبية"، إيليا كالينكوف، أن أوروبا عاجلا أم آجلا ستكون قادرة على الاستغناء عن الطاقة الروسية ولكن فقط على حساب جودة حياتها واقتصادها.
قالت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة إن 19 شخصا من بينهم قائد استخبارات الحرس الثوري، لقوا مصرعهم خلال هجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة في مدينة زاهدان.
حبس حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، دموعه وكاد أن يجهش بالبكاء خلال كلمة الرئيس فلاديمير بوتين، في مراسم انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون الى روسيا.
شهد الكرملين، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
قالت صحيفة "ذا هيل" إنه بينما تجتاح المشاكل الاقتصادية دول التحالف، وما يصحب ذلك من عدم استقرار سياسي، ستستمر الشقوق والتصدعات في الوحدة بين دول الناتو حول أوكرانيا في الاتساع.
قال نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، إن بحر آزوف، أصبح رسميا بحرا داخليا في روسيا، بعد انضمام جمهورية دونيتسك، ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا.
تعتبر الزيادة في الوزن مشكلة كبيرة يعاني منها الكثيرون في الوقت الحاضر، لأنها قد تؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب وغيرها.
أعلنت إسرائيل أنها لن تعترف باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان الجمعة أن الجيش الأميركي المنتشر في أوروبا مستعد لمواجهة "أي احتمال"، على وقع الأزمة في أوكرانيا.
أصدرت الشرطة الباكستانية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، بسبب تصريحات انتقد فيها قاضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.
دعا الجيش الإسرائيلي جنوده وضباطه من حملة الجنسية الروسية المتواجدين في روسيا إلى الخروج فورا من هناك.
أصدر فيلق "سلمان" بالحرس الثوري الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية بيانا، عقب مصرع 19 شخصا من بينهم قائد استخبارات بالحرس، بهجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة بمدينة زاهدان.
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" جاءت في وقت غير مناسب.
نددت وزارة الخارجية الهولندية بقرار نيكاراغوا قطع العلاقات الدبلوماسية، بعد أن قالت هولندا إنها لن تمول مستشفى في هذه الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره الاعتراف بسيادة دولتي جزر كوك ونييوي الواقعتين في المحيط الهادئ.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب الذي رفض طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو بشكل عاجل، أظهر استعداده لـ "استخدامها ورميها".
قالت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" إنها تلقت إشعارا من شركة "غازبروم" الروسية بأنها لن تتمكن من إمدادها بالغاز بالكميات المطلوبة في الأول من أكتوبر بسبب استحالة العبور عبر النمسا.
كشفت جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي دي إيطاليا" أنها لم تتواصل مع والدها منذ عقود بعد أن تبين أنه أدين بتهريب المخدرات وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات في سجن إسباني.
أثناء البث المباشر لخطاب الأمين العام لحلف "الناتو" على قناة "دويتشه فيله" الألمانية في "يوتيوب" حدث خطأ تقني ما، أدى إلى بث خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الحمراء.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مغادرة القوات المشتركة بلدة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر أمنا، لتجنب تطويقها..
اكتشفت مدفعية تابعة للقوات الروسية المحمولة جوا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مروحيات رباعية ودمرت القوة البشرية للعدو ومعداتها بما فيها دبابتان بضربة نيران مكثفة.
أفادت وكالة "أ ب" مساء يوم السبت بأن فنزويلا أطلقت سراح 7 سجناء أمريكيين في صفقة تبادل مع الولايات المتحدة، مقابل اثنين من أقارب الرئيس نيكولاس مادورو.
تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدمة مفاجئة قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زعيمة حزب "إخوان إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) جورجيا ميلوني، بفوز تحالف اليمين في الانتخابات البرلمانية الإيطالية.
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كل دولة حددت طريقها اليوم، معلّقة على طلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو".
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت، إن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية جديدة يجعل انتهاء الحرب في أوكرانيا "شبه مستحيل".
أعلنت الدكتورة لوبوف رومانوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين يشير إلى أمراض مختلفة بما فيها التسمم و ارتفاع مستوى الإجهاد.
كشفت شركة Aurus الروسية عن مركبتها الأحدث التي صممت لتكون رباعية دفع قوية وتتمتع بأفضل معايير الرفاهية والأناقة.
أعلنت عالمة النفس الروسية يكاتيرينا تسايوكوفا، أنه يمكن للمرأة بمساعدة اختيارها الصحيح للعطور جذب الرجل الذي يعجبها والتخلص ممن يزعجها.
أشعل لاعب فريق زفوله الهولندي، دافي فان دن بيرغ، مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو له وهو يرتل القرآن بصوت مميز في الملعب.
حذرت روزاريو موريو، نائبة رئيس نيكاراغوا وزوجته، السفير الجديد الذي عينته الولايات المتحدة من أنه "لن يدخل" نيكاراغوا.
انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، جماهير ناديه بسبب هجوم بعض الصفحات الجماهيرية على الإدارة فيما يخص الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق.
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن روسيا ستحرر جمهورية دونيتسك بشكل كامل في المستقبل القريب وكذلك جميع أراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مشددا أنها أراض روسية.
قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بالدبابات، لكنها ليست مستعدة بعد للإعلان عن مثل هذه المساعدة.
في حالة انتخابية نادرة، تمكن النائبان الكويتيان، حامد محري البذالي، ومرزوق الخليفة، من الفوز في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وهما في السجن.
أعلن عضو رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، ألكسندر لوسيف، أن الاستخبارات البريطانية قادرة على القيام باستفزازات ضد البنية التحتية الأوروبية من أجل اتهام روسيا بالتخريب.
يبدأ اليوم السبت في السعودية، العمل بترخيص "موثوق"، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.
أعلن وفد صنعاء المفاوض أنه خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم يلمسوا أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة.
تعرضت القنصلية الروسية في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن للتخريب ليلة يوم الجمعة، وفقا لإدارة شرطة نيويورك.
نشرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، اليوم الجمعة، تقريرا عن بعض الإحصائيات الخاصة بالنجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، للموسم الحالي.
أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء أدخلوا تعديلات على مروحيات Ka-52M، لتحسين قدراتها على العمل في المناطق الباردة.
اقتبس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمات الفيلسوف الروسي، إيفان إيلين، حينما تحدث عن عدم الفصل ما بين الحرية الخارجية والداخلية.
وصلت وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى منطقة جامبل الكازاخي للمشاركة في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ادعت سيدة أجنبية تعرضها لاعتداء جنسي من قبل رجل أمن في الأردن، وتقدمت بشكوى.
وصفت البعثة الإيرانية في نيويورك تصريحات وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي بشأن ثلاث جزر متنازع عليها بأنها "تجاوز على وحدة الأراضي الايرانية".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بسبب التهديدات بالتطويق، تم إبعاد القوات المتحالفة من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية وتراجعت إلى خطوط أكثر فائدة.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الأراضي المحررة ستصبح أراض تابعة لروسيا، وهو ما سيجعل قصف الجيش الأوكراني لها قصفا لأراض روسية.
وجد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه مرة أخرى في وضع غير مريح، حيث ضل طريق الخروج بعد إلقائه كلمة، وتوجه نحو الحاضرين، رغم أن من حوله حاولوا الإمساك به.
تحت عنوان "الولايات المتحدة تصف الهجوم الإيراني على الأكراد بالوقح" كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول آفاق التصعيد في إيران ومعها.
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن مبنى كبيرا في منطقة الكرادة وسط بغداد انهار بساكنيه.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه ردد النشيد الوطني الروسي في الاحتفالية التي أقيمت في الكرملين بمناسبة انضمام المناطق الأربع، لأن الشعور بالفخر غمره.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة استعرضا خلالها العلاقات الثنائية والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية.
دانت السفارة الروسية في واشنطن تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بشأن الهجمات التي تعرضت لها أنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي، واعتبرته مثالا على شيطنة روسيا.
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس، بنحو 3 قروش، ليسجل ارتفاعًا جديدا له في البنوك العاملة بمصر، حيث وصل إلى مستوى 19.59 جنيه للبيع.
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن سعي أوكرانيا للانضمام العاجل إلى "الناتو" هو طلب أوكرني "لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة".
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعليق على انضمام 4 مناطق إلى روسيا إن واشنطن تعتزم الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.
توفي موسى الدلح ابن قرية وادي العمر وعشيرة الدلوح من قبيلة الترابين العريقة بسيناء، عن عمر يناهز 55 عاما، أمس الخميس، وهو أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء والمتحدث باسم قبيلة الترابين.
ارتفع عدد ضحايا إعصار "إيان" في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 42 شخصا، وهو يواصل سيره نحو ساحل كارولينا، بعد تدميره جزءا كبيرا من سواحل فلوريدا خلال اليومين الماضيين.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
شهدت منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، حادثة انهيار مبنى كبير مكون من 4 طوابق، بساكنيه، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 13 شخصا وسط جهودها لإخراج الآخرين.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الجمعة، بأكثر من 10%، بعد أنباء عن إلغاء رخصة تصدير لـ"السيل التركي" بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يمكن إطعام أو تدفئة الناس في العالم بأوراق الدولار واليورو، إذ أن الإنسان بحاجة إلى غذاء وطاقة.
ظهرت صورة مسربة في الساعات القليلة الماضية، ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم.
تحدث خبراء اقتصاديون لـRT عن مصير قرض صندوق النقد الدولي لمصر وما سيحدث للجنيه بعد الحصول على القرض، خاصة بعد تأكيد وزير المالية أنه سيتم التوصل لاتفاق خلال شهر أو شهرين بالكثير.
كتبت الخبيرة، ليز بيك، في صحيفة "هيل" تقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل في مهمته كزعيم حقيقي للغرب ولم يتخذ أهم الخطوات لدعم الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
علقت السفارة الروسية على المعلومات التي ظهرت في وسائل إعلام أمريكية حول خطط يُزعم أن واشنطن أعدتها لضرب أهداف روسية، معربة عن أملها في أن يكون هذا هراء لشخص ما وليس موقف البنتاغون.
لقطات وزارة الدفاع الروسية توثق أعمالا قتالية لوحدات منظومة الصواريخ والمدافع ذاتية الدفع المضادة للطائرات "بانتسير إس 1" وهي تكتشف وتدمر هدفا جويا للعدو.
تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، رسالة خطية من الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
كتبت أليونا زادوروجنايا وداريا بولكوفا، في "فزغلياد"، حول ارتفاع مخاطر استخدام الأسلحة النووية.
مني نادي ألميريا لمالكه السعودي تركي آل الشيخ، بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه أتلتيك بيلباو (0-4) مساء يوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.
قررت فرنسا تزويد أوكرانيا بمنصات المدافع ذاتية الحركة "قيصر"، التي كان من المفترض أن تذهب إلى الدنمارك كجزء من طلبية دانماركية. وذلك بحسبما أعلنته السبت صحيفة لوموند.
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بتجدد الاحتجاجات بالعاصمة بغداد في الذكرى الثالثة لانطلاقها في أكتوبر 2019.
أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الناتو ليس طرفا في الأزمة أوكرانية ويبقى تحالفا دفاعيا.
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، إصابة مجموعة من عناصرها خلال الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بغداد صباح اليوم.
تقدمت غينيا الاستوائية بدعوى قضائية ضد فرنسا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها باريس بـ"اختلاس الأموال العامة" وتطالب باسترداد ممتلكات كانت فرنسا قد صادرتها، ومن بينها قصر فخم.
كتبت داريا لارينا، في "إكسبرت رو"، حول المنافسة بين مرشحي روسيا والولايات المتحدة على رئاسة الاتحاد الدولي للاتصالات.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات "أكثر قوة" على دول ثالثة لدعمها استفتاءات انضمام عدد من مناطق أوكرانيا لروسيا.
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