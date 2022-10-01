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القوات المسلحة التابعة للحوثيين بشأن الهدنة: نحن بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات

موسكو تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي يدين استفتاءات الانضمام إلى روسيا

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