بوتين: سكان دونيتسك ولوغانسـك وزابوروجيا وخيرسون قرروا أن يكونوا ضمن وطنهم التاريخي

تاريخ النشر:30.09.2022 | 21:17 GMT |
آخر تحديث:30.09.2022 | 22:07 GMT | أخبار العالم
شهد الكرملين، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الأراضي المحررة ستصبح أراض تابعة لروسيا، وهو ما سيجعل قصف الجيش الأوكراني لها قصفا لأراض روسية.
علقت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل يتضمن واقعة اعتداء مواطن كويتي بالضرب على مواطن مصري يعمل بإحدى الجمعيات التعاونية بالكويت.
وصفت البعثة الإيرانية في نيويورك تصريحات وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي بشأن ثلاث جزر متنازع عليها بأنها "تجاوز على وحدة الأراضي الايرانية".
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره الاعتراف بسيادة دولتي جزر كوك ونييوي الواقعتين في المحيط الهادئ.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن من يتصرفون بلا مسؤولية هم من يتحدثون عن التصعيد النووي.
أعلنت إسرائيل أنها لن تعترف باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
وجه الإعلامي المصري إبراهيم عيسى انتقادات حادة للراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلا: "متعجب كثيرا من حالة الاحتفاء الشديدة بالشيخ محمد متولي الشعراوي".
استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي، تضمن إدانة استفتاءات الانضمام إلى روسيا، التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
تحدث خبراء اقتصاديون لـRT عن مصير قرض صندوق النقد الدولي لمصر وما سيحدث للجنيه بعد الحصول على القرض، خاصة بعد تأكيد وزير المالية أنه سيتم التوصل لاتفاق خلال شهر أو شهرين بالكثير.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تفتح أبوابها فحسب للأراضي الجديدة بل تفتح قلبها أيضا. وأضاف "أهلا بكم في وطنكم".
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعليق على انضمام 4 مناطق إلى روسيا إن واشنطن تعتزم الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.
أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الناتو ليس طرفا في الأزمة أوكرانية ويبقى تحالفا دفاعيا.
في موقف جديد يدعو إلى العجب، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفة لا تخطر على بال "لمواجهة الأعاصير" الطبيعية.
علقت السفارة الروسية على المعلومات التي ظهرت في وسائل إعلام أمريكية حول خطط يُزعم أن واشنطن أعدتها لضرب أهداف روسية، معربة عن أملها في أن يكون هذا هراء لشخص ما وليس موقف البنتاغون.
رأت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية الصينية أن روسيا والدول الأوروبية إذا تمكنتا من التعاون في التحقيق بحادث السيل الشمالي، فسيكون ذلك بمثابة "غصن زيتون" يساعد على وقف تفاقم التناقضات.
تستأنف شركة "غازبروم" اليوم شحنات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" إلى الصين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية الدورية.
اقتبس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمات الفيلسوف الروسي، إيفان إيلين، حينما تحدث عن عدم الفصل ما بين الحرية الخارجية والداخلية.
أعلنت الدكتورة لوبوف رومانوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين يشير إلى أمراض مختلفة بما فيها التسمم و ارتفاع مستوى الإجهاد.
قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لايمكنه الإدلاء ببيانات نيابة عن المنظمة العالمية، وذلك تعليقا على تصريحات بشأن الاستفتاءات.
قالت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة إن 19 شخصا من بينهم قائد استخبارات الحرس الثوري، لقوا مصرعهم خلال هجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة في مدينة زاهدان.
طور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كبسولة روبوتية لتوصيل الدواء، يمكن أن تحل محل الحقن المؤلم المتعدد لمرضى السكري، وتوصل الإنسولين مباشرة إلى الأمعاء.
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حادثة استهداف خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2".
أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان الجمعة أن الجيش الأميركي المنتشر في أوروبا مستعد لمواجهة "أي احتمال"، على وقع الأزمة في أوكرانيا.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة. أن روسيا لا تقبل فكرة إلغاء القيم العائلية التقليدية واستبدالها بالمفاهيم مثل الوالد رقم 1 ورقم 2 ورقم 3.
وجدت دراسة جديدة أن تناول الفاكهة بشكل متكرر يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن، في حين أن الوجبات الخفيفة "الأقل صحة"، مثل رقائق البطاطس، قد تؤدي إلى أضرار نفسية ومشاكل في الذاكرة.
كتبت داريا لارينا، في "إكسبرت رو"، حول المنافسة بين مرشحي روسيا والولايات المتحدة على رئاسة الاتحاد الدولي للاتصالات.
أعلنت مجلة دير شبيغل الألمانية، أنه لتفجير أنبوب غاز "السيل الشمالي" استخدمت كمية كبيرة لا تقل عن نصف طن من مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار.
أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن الخبراء الدنماركيين توصلوا إلى استنتاج مفاده بأن انفجارين بقوة تزيد عن 1000 كغ من مادة "تي إن تي" وقعا على خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
خضع رجل الأعمال المصري أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، لتحقيقات موسعة بمحكمة القاهرة الجديدة، بعد القبض عليه.
توفي موسى الدلح ابن قرية وادي العمر وعشيرة الدلوح من قبيلة الترابين العريقة بسيناء، عن عمر يناهز 55 عاما، أمس الخميس، وهو أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء والمتحدث باسم قبيلة الترابين.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، تقدم القوات الروسية وقوات التحالف على محور أوغليدار، مؤكدا تحقيق نتائج جيدة في بيسكي.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير دبابة أوكرانية بأطقم دبابة روسية في معركة وجها لوجه بينهما.
كشف قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا الجنرال جميس هيكر أن الجيش الأميركي كان يبلغ الأوكرانيين منذ بداية الحرب باقتراب الصواريخ الروسية.
وجد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه مرة أخرى في وضع غير مريح، حيث ضل طريق الخروج بعد إلقائه كلمة، وتوجه نحو الحاضرين، رغم أن من حوله حاولوا الإمساك به.
كشفت تقنيات الذكاء الاصطناعي عن هوية بطل النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم تعترف بمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كأقاليم مستقلة. ونشرت الوثائق على موقع الكرملين.
توصلت دول الاتحاد الأوروبي مبدئيا إلى اتفاق أولي بشأن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن الأسبوع المقبل.
كتب تيخون سيسويف، في "إكسبرت رو"، كيف أن اعتراف موسكو بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة من أوكرانيا سيغير كليا منطق العملية العسكرية الخاصة.
علق الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى عبد السلام، على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، قائلا إن "القارة الأوروبية شهدت عدة تطورات دراماتيكية، لكن الأسوأ لم يأت بعد".
أفادت السلطات في منطقة زابوروجيه بمقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين على الأقل بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية كانت تحاول الانتقال من مدينة زابوروجيه إلى المناطق المحررة من المقاطعة.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الجمعة، بأكثر من 10%، بعد أنباء عن إلغاء رخصة تصدير لـ"السيل التركي" بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
دعا الجيش الإسرائيلي جنوده وضباطه من حملة الجنسية الروسية المتواجدين في روسيا إلى الخروج فورا من هناك.
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن سعي أوكرانيا للانضمام العاجل إلى "الناتو" هو طلب أوكرني "لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة".
تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدمة مفاجئة قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كل دولة حددت طريقها اليوم، معلّقة على طلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو".
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفيات في العالم، و يلاحظ ارتفاع نسبة الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بين الرجال الذين هم دون 40 عاما.
نشر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، لقطات تظهر إطلاق صواريخ على أهداف في إقليم كردستان العراق.
أخطأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حفل حضره أعضاء من الكونغرس عام 2017، واعتبر بالخطأ بعضا من مساعديهم من الأقلية العرقية أنهم من طاقم الخدمات وطلب منهم إحضار شطيرة له.
أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي، أبدى اهتماما بأحد النجوم الواعدين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وينوي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
قال مصدر إن مجلس الأمن يصوت اليوم الجمعة على مشروع قرار من قبل الولايات المتحدة وألبانيا يدين استفتاءات الانضمام لروسيا والتي جرت في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.
تُقام مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين في قاعة غيورغيفسكى بالكرملين وبحضور نواب البرلمان.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ كل شيء بوقاحة وابتزاز، وتكذب بفجاجة مثل غوبلز.
قال المتحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة لا تنوي التكهن بأسباب حادث تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي" حتى انتهاء الاتحاد الأوروبي من التحقيق الرسمي.
ظهرت صورة مسربة في الساعات القليلة الماضية، ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم.
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن روسيا ستحرر جمهورية دونيتسك بشكل كامل في المستقبل القريب وكذلك جميع أراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مشددا أنها أراض روسية.
حبس حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، دموعه وكاد أن يجهش بالبكاء خلال كلمة الرئيس فلاديمير بوتين، في مراسم انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون الى روسيا.
قال نائب مجلس "الدوما" الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، إن التخريب في خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي مفيد فقط لواشنطن.
أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا والصين وقعتا عقودا لنشر محطات تابعة لمنظومتي GLONASS و Beidou الملاحيتين على أراضيهما.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستتقدم بطلب الحصول على عضوية "الناتو" بشكل عاجل.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يمكن إطعام أو تدفئة الناس في العالم بأوراق الدولار واليورو، إذ أن الإنسان بحاجة إلى غذاء وطاقة.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا ينوي التنازل عن سياسة الهيمنة على العالم.
منعت الشرطة في كيشيناو (عاصمة مولدوفا) المتظاهرين من أنصار وممثلي حزب "شور" المعارض من الوصول إلى مبنى رئاسة البلاد.
أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشي الكوليرا في 10محافظات سورية وانتشارها في جميع أنحاء البلاد، محذرة من خطورة الوضع، وسط تسجيل 33 حالة وفاة و426 إصابة.
قال القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، اليعازر ماروم، إنه كان لدى إسرائيل عدد من الفرص لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، على مر السنين، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.
كتبت أليونا زادوروجنايا وداريا بولكوفا، في "فزغلياد"، حول ارتفاع مخاطر استخدام الأسلحة النووية.
كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، حول الأسباب التي لا تسمح لأردوغان بالاعتراف بعودة أراضي روسيا التاريخية إلى سلطة موسكو.
أثناء البث المباشر لخطاب الأمين العام لحلف "الناتو" على قناة "دويتشه فيله" الألمانية في "يوتيوب" حدث خطأ تقني ما، أدى إلى بث خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الحمراء.
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول عضوية "الناتو" يبدو كدعوة الحلف للدخول في نزاع عسكري مع روسيا.
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس، بنحو 3 قروش، ليسجل ارتفاعًا جديدا له في البنوك العاملة بمصر، حيث وصل إلى مستوى 19.59 جنيه للبيع.
وصلت وفود جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث ستشارك في مراسم توقيع اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
انتشر فيديو جديد للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يظهر فيه مرة جديدة وهو في حالة من "الضياع".
كتب إدوارد تشيسنوكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول عدم براءة تزامن الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية مع استخدام موسكو للطائرات الإيرانية المسيرة في أوكرانيا.
ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، وجرى تداول اليورو في بورصة موسكو دون مستوى 52 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.
عبر رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، بافل زافالني، عن اعتقاده بأن إصلاح الدمار في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" قد يستغرق أكثر من نصف عام.
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن السلام في أوكرانيا يمكن تحقيقه خلال عدة أيام، إذا رغبت أوروبا في ذلك.
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" جاءت في وقت غير مناسب.
برر المدير الفني السابق لنادي الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لأهلي جدة السعودي، الأسباب التي دفعته لقبول العرض وخوض هذه المغامرة.
أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن محاولات واشنطن ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" غير حكيمة.
ذكر موقع هسبريس نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب وإسرائيل وقعتا اتفاقا لإيجاد حل لمشكلة تخزين الطاقة في المغرب.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وتصفية نحو 200 متطرف في منطقة كراماتورسك، كما تم تدمير مستودعات وأسلحة تابعة للقوات الأوكرانية.
نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية صورة عبر صفحتها الرئيسية تطلب فيها البحث عن رئيسة الوزراء ليز تراس "المفقودة".
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أفادت وسائل إعلام سويدية نقلا عن الخبراء بأن الكابل الكهربائي بين السويد وبولندا في قاع بحر البلطيق قد يكون تضرر جراء الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من يقبلون العيش وفق المبادئ الأميركية بالماسوشيين.
سيتلقى كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، قفزة كبيرة في راتبيهما من نادييهما الإنجليزيين.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار، مشيرا إلى أن العالم الآن على عتبات تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا.
كشفت إحدى الصحف الفرنسية عن تورط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية الحالي، في فضيحة خطف وابتزاز لأحد رجال الأعمال بسبب تنظيم قطر لكأس العالم.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة استعرضا خلالها العلاقات الثنائية والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية.
كتب الخبير، دان إيبرهارت، في مجلة فوربس، قائلا إن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي من قبل الدول الغربية قد يكون "الضربة القاضية النهائية" بالنسبة لتلك الدول.
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أهمية تنسيق الجهود لتحديد أولئك الذين أمروا ونفذوا التفجيرات في خط أنابيب الغاز السيل الشمالي - 1 والسيل الشمالي - 2.
ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة خلال إلقائه كلمة في مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء، بعد أن سأل عن عضوة الكونغرس جاكي والورسكي، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سير.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب إعطاء فرصة أخرى للمفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمجموعة من الأمريكيين الفلسطينيين الأسبوع الماضي إنه وبخ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لفشله في الضغط على إسرائيل لصنع السلام.
أفاد مركز المراقبة الدولي لانبعاثات غاز الميثان التابع للأمم المتحدة بأن مجموعة من الباحثين بمن فيهم الخبراء الأمميون، سجلوا تسربا كبيرا لغاز الميثان في موقع حادث "السيل الشمالي".
خلف إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية دمارا هائلا ومنازل مغمورة وقطع التيار الكهربائي عن 2.5 مليون شخص.
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف على عدم جواز تكرار أزمة صواريخ البحر الكاريبي عام 1962 بين موسكو وواشنطن.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا