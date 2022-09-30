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بوتين يجري اتصالا مع ملك البحرين ويبحث معه مستجدات إقليمية ودولية

تقارير تتحدث عن قرار للجيش الإسرائيلي يسمح بإدخال طائرات مسيرة ضمن العمليات في الضفة

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