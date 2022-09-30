القوات الأوكرانية تواصل قصـف خيرسون عقب تصويت الأهالي على الانضمام إلى الاتحاد الروسي

تاريخ النشر:30.09.2022 | 17:06 GMT | أخبار العالم
شهد الكرملين، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
وجه الإعلامي المصري إبراهيم عيسى انتقادات حادة للراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلا: "متعجب كثيرا من حالة الاحتفاء الشديدة بالشيخ محمد متولي الشعراوي".
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الأراضي المحررة ستصبح أراض تابعة لروسيا، وهو ما سيجعل قصف الجيش الأوكراني لها قصفا لأراض روسية.
وصفت البعثة الإيرانية في نيويورك تصريحات وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي بشأن ثلاث جزر متنازع عليها بأنها "تجاوز على وحدة الأراضي الايرانية".
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره الاعتراف بسيادة دولتي جزر كوك ونييوي الواقعتين في المحيط الهادئ.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن من يتصرفون بلا مسؤولية هم من يتحدثون عن التصعيد النووي.
رأت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية الصينية أن روسيا والدول الأوروبية إذا تمكنتا من التعاون في التحقيق بحادث السيل الشمالي، فسيكون ذلك بمثابة "غصن زيتون" يساعد على وقف تفاقم التناقضات.
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حادثة استهداف خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2".
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب إعطاء فرصة أخرى للمفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق.
علقت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل يتضمن واقعة اعتداء مواطن كويتي بالضرب على مواطن مصري يعمل بإحدى الجمعيات التعاونية بالكويت.
خضع رجل الأعمال المصري أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، لتحقيقات موسعة بمحكمة القاهرة الجديدة، بعد القبض عليه.
تحدث خبراء اقتصاديون لـRT عن مصير قرض صندوق النقد الدولي لمصر وما سيحدث للجنيه بعد الحصول على القرض، خاصة بعد تأكيد وزير المالية أنه سيتم التوصل لاتفاق خلال شهر أو شهرين بالكثير.
وصلت وفود جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث ستشارك في مراسم توقيع اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
علقت السفارة الروسية على المعلومات التي ظهرت في وسائل إعلام أمريكية حول خطط يُزعم أن واشنطن أعدتها لضرب أهداف روسية، معربة عن أملها في أن يكون هذا هراء لشخص ما وليس موقف البنتاغون.
تستأنف شركة "غازبروم" اليوم شحنات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" إلى الصين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية الدورية.
قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لايمكنه الإدلاء ببيانات نيابة عن المنظمة العالمية، وذلك تعليقا على تصريحات بشأن الاستفتاءات.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم تعترف بمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كأقاليم مستقلة. ونشرت الوثائق على موقع الكرملين.
في موقف جديد يدعو إلى العجب، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفة لا تخطر على بال "لمواجهة الأعاصير" الطبيعية.
أعلنت الدكتورة لوبوف رومانوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين يشير إلى أمراض مختلفة بما فيها التسمم و ارتفاع مستوى الإجهاد.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية أن تخريب خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" عمل من أعمال الإرهاب الدولي.
طور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كبسولة روبوتية لتوصيل الدواء، يمكن أن تحل محل الحقن المؤلم المتعدد لمرضى السكري، وتوصل الإنسولين مباشرة إلى الأمعاء.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بالشكل المناسب على طرد وزارة خارجية الجبل الأسود لستة دبلوماسيين من السفارة الروسية.
وجدت دراسة جديدة أن تناول الفاكهة بشكل متكرر يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن، في حين أن الوجبات الخفيفة "الأقل صحة"، مثل رقائق البطاطس، قد تؤدي إلى أضرار نفسية ومشاكل في الذاكرة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير دبابة أوكرانية بأطقم دبابة روسية في معركة وجها لوجه بينهما.
أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن الخبراء الدنماركيين توصلوا إلى استنتاج مفاده بأن انفجارين بقوة تزيد عن 1000 كغ من مادة "تي إن تي" وقعا على خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
أخطأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حفل حضره أعضاء من الكونغرس عام 2017، واعتبر بالخطأ بعضا من مساعديهم من الأقلية العرقية أنهم من طاقم الخدمات وطلب منهم إحضار شطيرة له.
كشفت تقنيات الذكاء الاصطناعي عن هوية بطل النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.
اقتبس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمات الفيلسوف الروسي، إيفان إيلين، حينما تحدث عن عدم الفصل ما بين الحرية الخارجية والداخلية.
كتبت داريا لارينا، في "إكسبرت رو"، حول المنافسة بين مرشحي روسيا والولايات المتحدة على رئاسة الاتحاد الدولي للاتصالات.
أعلنت مجلة دير شبيغل الألمانية، أنه لتفجير أنبوب غاز "السيل الشمالي" استخدمت كمية كبيرة لا تقل عن نصف طن من مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار.
كتب تيخون سيسويف، في "إكسبرت رو"، كيف أن اعتراف موسكو بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة من أوكرانيا سيغير كليا منطق العملية العسكرية الخاصة.
أعلنت إسرائيل أنها لن تعترف باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، تقدم القوات الروسية وقوات التحالف على محور أوغليدار، مؤكدا تحقيق نتائج جيدة في بيسكي.
كشف قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا الجنرال جميس هيكر أن الجيش الأميركي كان يبلغ الأوكرانيين منذ بداية الحرب باقتراب الصواريخ الروسية.
أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي، أبدى اهتماما بأحد النجوم الواعدين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وينوي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعليق على انضمام 4 مناطق إلى روسيا إن واشنطن تعتزم الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار، مشيرا إلى أن العالم الآن على عتبات تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا.
توفي موسى الدلح ابن قرية وادي العمر وعشيرة الدلوح من قبيلة الترابين العريقة بسيناء، عن عمر يناهز 55 عاما، أمس الخميس، وهو أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء والمتحدث باسم قبيلة الترابين.
برر المدير الفني السابق لنادي الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لأهلي جدة السعودي، الأسباب التي دفعته لقبول العرض وخوض هذه المغامرة.
توصلت دول الاتحاد الأوروبي مبدئيا إلى اتفاق أولي بشأن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن الأسبوع المقبل.
سيتلقى كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، قفزة كبيرة في راتبيهما من نادييهما الإنجليزيين.
أفادت السلطات في منطقة زابوروجيه بمقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين على الأقل بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية كانت تحاول الانتقال من مدينة زابوروجيه إلى المناطق المحررة من المقاطعة.
علق الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى عبد السلام، على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، قائلا إن "القارة الأوروبية شهدت عدة تطورات دراماتيكية، لكن الأسوأ لم يأت بعد".
وجد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه مرة أخرى في وضع غير مريح، حيث ضل طريق الخروج بعد إلقائه كلمة، وتوجه نحو الحاضرين، رغم أن من حوله حاولوا الإمساك به.
قال المتحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة لا تنوي التكهن بأسباب حادث تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي" حتى انتهاء الاتحاد الأوروبي من التحقيق الرسمي.
تُقام مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين في قاعة غيورغيفسكى بالكرملين وبحضور نواب البرلمان.
عبر رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، بافل زافالني، عن اعتقاده بأن إصلاح الدمار في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" قد يستغرق أكثر من نصف عام.
قال مصدر إن مجلس الأمن يصوت اليوم الجمعة على مشروع قرار من قبل الولايات المتحدة وألبانيا يدين استفتاءات الانضمام لروسيا والتي جرت في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.
طالب المغرب شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة للألبسة الرياضية، سحب قمصان لمنتخب الجزائر لكرة القدم، بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عده "سرقة ثقافية".
نشر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، لقطات تظهر إطلاق صواريخ على أهداف في إقليم كردستان العراق.
كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، حول الأسباب التي لا تسمح لأردوغان بالاعتراف بعودة أراضي روسيا التاريخية إلى سلطة موسكو.
ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة خلال إلقائه كلمة في مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء، بعد أن سأل عن عضوة الكونغرس جاكي والورسكي، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سير.
كتب إدوارد تشيسنوكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول عدم براءة تزامن الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية مع استخدام موسكو للطائرات الإيرانية المسيرة في أوكرانيا.
ردت نهلة الصعيدي أول سيدة مستشارة لشيخ الأزهر، رئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين على اتهامها بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
قامت القوات الروسية بقمع بطارية راجمات "هيمارس"، وإصابة بطارية "هاوتزر" M777، أمريكية الصنع، وإسقاط طائرتين "ميغ-24" و"ميغ-29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني.
قال نائب مجلس "الدوما" الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، إن التخريب في خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي مفيد فقط لواشنطن.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا فلاديمير بوتين وتعليقا على خطط روسيا عقب نتائج الاستفتاءات في الأراضي المحررة، إنه إذا "نوى الرئيس الروسي أمرا، فإنه سيفعله".
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفيات في العالم، و يلاحظ ارتفاع نسبة الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بين الرجال الذين هم دون 40 عاما.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الجمعة، بأكثر من 10%، بعد أنباء عن إلغاء رخصة تصدير لـ"السيل التركي" بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا ينوي التنازل عن سياسة الهيمنة على العالم.
اتهمت المحكمة الجزائية الأمريكية طبيبا وزوجته في الجيش الأمريكي، بمؤامرة إجرامية بتقديمهما معلومات طبية سرية تتعلق بجنود من الجيش الأمريكي إلى الحكومة الروسية.
أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا والصين وقعتا عقودا لنشر محطات تابعة لمنظومتي GLONASS و Beidou الملاحيتين على أراضيهما.
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في قيادة عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما نقله موقع WION عن شبكته الاجتماعية Truth Social.
قال القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، اليعازر ماروم، إنه كان لدى إسرائيل عدد من الفرص لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، على مر السنين، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.
كشفت إحدى الصحف الفرنسية عن تورط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية الحالي، في فضيحة خطف وابتزاز لأحد رجال الأعمال بسبب تنظيم قطر لكأس العالم.
منعت الشرطة في كيشيناو (عاصمة مولدوفا) المتظاهرين من أنصار وممثلي حزب "شور" المعارض من الوصول إلى مبنى رئاسة البلاد.
انتشر فيديو جديد للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يظهر فيه مرة جديدة وهو في حالة من "الضياع".
أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشي الكوليرا في 10محافظات سورية وانتشارها في جميع أنحاء البلاد، محذرة من خطورة الوضع، وسط تسجيل 33 حالة وفاة و426 إصابة.
ظهرت صورة مسربة في الساعات القليلة الماضية، ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم.
يشتهر دواء السيلدينافيل - المعروف باسم العلامة التجارية الفياغرا - بعلاجه ضعف الانتصاب عند الذكور، إلا أن له، في الواقع، أغراضا طبية أخرى.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن على واشنطن أن تشرح السبب وراء حوادث تسرب الغاز في خط أنابيب "السيل الشمالي" والاعتراف بالتورط.
نشرت السفارة الإيطالية لدى موسكو على موقعها على الإنترنت بيانا الخميس تضمن توصية للمواطنين الإيطاليين بمغادرة روسيا الاتحادية ما لم تكن الاقامة لدواعي الضرورة.
تفوق ناديا الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي المصري على أندية أوروبية عريقة، في استفتاء جماهيري، لأجمل 10 شعارات للأندية على مستوى العالم.
تلقى اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، صدمة جديدة بعد رحيله عن نادي بريست الفرنسي لكرة القدم، بفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.
أفادت وكالة "رويترز" بأن الدول الأوروبية قد تواجه انقطاع الاتصالات المتنقلة في الشتاء القادم بسبب أزمة الطاقة.
أعرب المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، زعيم حزب Reconquête "الاستعادة" اليميني المتطرف، إريك زيمور، عن قناعته بأن الحوار مع روسيا يخدم المصالح الجيوستراتيجية لفرنسا.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع ممثلي أجهزة أمن واستخبارات رابطة الدول المستقلة، بأن الدول الغربية تحاول إثارة الصراعات في دول الرابطة.
يترقب عشاق النسخة الجديدة من لعبة الفيديو الإلكترونية الشهيرة "FIFA 23" لكرة القدم، التي يهواها الملايين حول العالم، طرحها في الأسواق بشكل رسمي يوم غد الجمعة.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
طالبت ألمانيا بفرض عقوبات أوروبية على إيران وذلك على خلفية قمع المظاهرات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها بسبب "ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة".
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن حادثة تسرب الغاز من خطوط "السيل الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية
نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية صورة عبر صفحتها الرئيسية تطلب فيها البحث عن رئيسة الوزراء ليز تراس "المفقودة".
كتبت أليونا زادوروجنايا وداريا بولكوفا، في "فزغلياد"، حول ارتفاع مخاطر استخدام الأسلحة النووية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بسرعة إنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر.
تمكنت شركة إيرانية من إنتاج منظّمات لتحويل التيار الكهربائي المباشر إلى متردد، بالتردد والجهد المطلوبين، وبكلفة أقل بكثير من مثيلاتها الأوروبية.
التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سفير قطر في مصر، سالم بن مبارك آل شافي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
أفادت وسائل إعلام سويدية نقلا عن الخبراء بأن الكابل الكهربائي بين السويد وبولندا في قاع بحر البلطيق قد يكون تضرر جراء الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
ذكر موقع هسبريس نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب وإسرائيل وقعتا اتفاقا لإيجاد حل لمشكلة تخزين الطاقة في المغرب.
أطلق الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية بمدينة عدرا الصناعية، الذي يهدف لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية عند اكتماله.
شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي (جاسر - 132) الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي.
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أهمية تنسيق الجهود لتحديد أولئك الذين أمروا ونفذوا التفجيرات في خط أنابيب الغاز السيل الشمالي - 1 والسيل الشمالي - 2.
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن السلام في أوكرانيا يمكن تحقيقه خلال عدة أيام، إذا رغبت أوروبا في ذلك.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مراسم التوقيع على معاهدات انضمام الأراضي المحررة إلى كيان الاتحاد الروسي ستقام غدا الجمعىة في الكرملين وبحضور الرئيس بوتين.
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس، بنحو 3 قروش، ليسجل ارتفاعًا جديدا له في البنوك العاملة بمصر، حيث وصل إلى مستوى 19.59 جنيه للبيع.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ كل شيء بوقاحة وابتزاز، وتكذب بفجاجة مثل غوبلز.
ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، وجرى تداول اليورو في بورصة موسكو دون مستوى 52 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن روسيا ستحرر جمهورية دونيتسك بشكل كامل في المستقبل القريب وكذلك جميع أراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مشددا أنها أراض روسية.
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