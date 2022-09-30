غزة.. حراك لدعم الأسرى بالسجون الإسرائيلية

تاريخ النشر:30.09.2022 | 17:09 GMT | أخبار العالم العربي
شهد الكرملين، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
وجه الإعلامي المصري إبراهيم عيسى انتقادات حادة للراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلا: "متعجب كثيرا من حالة الاحتفاء الشديدة بالشيخ محمد متولي الشعراوي".
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الأراضي المحررة ستصبح أراض تابعة لروسيا، وهو ما سيجعل قصف الجيش الأوكراني لها قصفا لأراض روسية.
وصفت البعثة الإيرانية في نيويورك تصريحات وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي بشأن ثلاث جزر متنازع عليها بأنها "تجاوز على وحدة الأراضي الايرانية".
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره الاعتراف بسيادة دولتي جزر كوك ونييوي الواقعتين في المحيط الهادئ.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن من يتصرفون بلا مسؤولية هم من يتحدثون عن التصعيد النووي.
علقت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل يتضمن واقعة اعتداء مواطن كويتي بالضرب على مواطن مصري يعمل بإحدى الجمعيات التعاونية بالكويت.
رأت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية الصينية أن روسيا والدول الأوروبية إذا تمكنتا من التعاون في التحقيق بحادث السيل الشمالي، فسيكون ذلك بمثابة "غصن زيتون" يساعد على وقف تفاقم التناقضات.
تحدث خبراء اقتصاديون لـRT عن مصير قرض صندوق النقد الدولي لمصر وما سيحدث للجنيه بعد الحصول على القرض، خاصة بعد تأكيد وزير المالية أنه سيتم التوصل لاتفاق خلال شهر أو شهرين بالكثير.
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حادثة استهداف خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2".
أعلنت إسرائيل أنها لن تعترف باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
علقت السفارة الروسية على المعلومات التي ظهرت في وسائل إعلام أمريكية حول خطط يُزعم أن واشنطن أعدتها لضرب أهداف روسية، معربة عن أملها في أن يكون هذا هراء لشخص ما وليس موقف البنتاغون.
وصلت وفود جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث ستشارك في مراسم توقيع اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
تستأنف شركة "غازبروم" اليوم شحنات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" إلى الصين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية الدورية.
في موقف جديد يدعو إلى العجب، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفة لا تخطر على بال "لمواجهة الأعاصير" الطبيعية.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لايمكنه الإدلاء ببيانات نيابة عن المنظمة العالمية، وذلك تعليقا على تصريحات بشأن الاستفتاءات.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تفتح أبوابها فحسب للأراضي الجديدة بل تفتح قلبها أيضا. وأضاف "أهلا بكم في وطنكم".
خضع رجل الأعمال المصري أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، لتحقيقات موسعة بمحكمة القاهرة الجديدة، بعد القبض عليه.
أعلنت الدكتورة لوبوف رومانوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين يشير إلى أمراض مختلفة بما فيها التسمم و ارتفاع مستوى الإجهاد.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعليق على انضمام 4 مناطق إلى روسيا إن واشنطن تعتزم الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم تعترف بمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كأقاليم مستقلة. ونشرت الوثائق على موقع الكرملين.
طور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كبسولة روبوتية لتوصيل الدواء، يمكن أن تحل محل الحقن المؤلم المتعدد لمرضى السكري، وتوصل الإنسولين مباشرة إلى الأمعاء.
أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الناتو ليس طرفا في الأزمة أوكرانية ويبقى تحالفا دفاعيا.
اقتبس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمات الفيلسوف الروسي، إيفان إيلين، حينما تحدث عن عدم الفصل ما بين الحرية الخارجية والداخلية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير دبابة أوكرانية بأطقم دبابة روسية في معركة وجها لوجه بينهما.
وجدت دراسة جديدة أن تناول الفاكهة بشكل متكرر يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن، في حين أن الوجبات الخفيفة "الأقل صحة"، مثل رقائق البطاطس، قد تؤدي إلى أضرار نفسية ومشاكل في الذاكرة.
أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن الخبراء الدنماركيين توصلوا إلى استنتاج مفاده بأن انفجارين بقوة تزيد عن 1000 كغ من مادة "تي إن تي" وقعا على خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
أعلنت مجلة دير شبيغل الألمانية، أنه لتفجير أنبوب غاز "السيل الشمالي" استخدمت كمية كبيرة لا تقل عن نصف طن من مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار.
كتبت داريا لارينا، في "إكسبرت رو"، حول المنافسة بين مرشحي روسيا والولايات المتحدة على رئاسة الاتحاد الدولي للاتصالات.
كشفت تقنيات الذكاء الاصطناعي عن هوية بطل النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، تقدم القوات الروسية وقوات التحالف على محور أوغليدار، مؤكدا تحقيق نتائج جيدة في بيسكي.
توفي موسى الدلح ابن قرية وادي العمر وعشيرة الدلوح من قبيلة الترابين العريقة بسيناء، عن عمر يناهز 55 عاما، أمس الخميس، وهو أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء والمتحدث باسم قبيلة الترابين.
أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي، أبدى اهتماما بأحد النجوم الواعدين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وينوي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
كشف قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا الجنرال جميس هيكر أن الجيش الأميركي كان يبلغ الأوكرانيين منذ بداية الحرب باقتراب الصواريخ الروسية.
كتب تيخون سيسويف، في "إكسبرت رو"، كيف أن اعتراف موسكو بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة من أوكرانيا سيغير كليا منطق العملية العسكرية الخاصة.
أخطأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حفل حضره أعضاء من الكونغرس عام 2017، واعتبر بالخطأ بعضا من مساعديهم من الأقلية العرقية أنهم من طاقم الخدمات وطلب منهم إحضار شطيرة له.
وجد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه مرة أخرى في وضع غير مريح، حيث ضل طريق الخروج بعد إلقائه كلمة، وتوجه نحو الحاضرين، رغم أن من حوله حاولوا الإمساك به.
توصلت دول الاتحاد الأوروبي مبدئيا إلى اتفاق أولي بشأن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن الأسبوع المقبل.
علق الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى عبد السلام، على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، قائلا إن "القارة الأوروبية شهدت عدة تطورات دراماتيكية، لكن الأسوأ لم يأت بعد".
أفادت السلطات في منطقة زابوروجيه بمقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين على الأقل بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية كانت تحاول الانتقال من مدينة زابوروجيه إلى المناطق المحررة من المقاطعة.
قال المتحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة لا تنوي التكهن بأسباب حادث تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي" حتى انتهاء الاتحاد الأوروبي من التحقيق الرسمي.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب إعطاء فرصة أخرى للمفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط.
تُقام مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين في قاعة غيورغيفسكى بالكرملين وبحضور نواب البرلمان.
قال مصدر إن مجلس الأمن يصوت اليوم الجمعة على مشروع قرار من قبل الولايات المتحدة وألبانيا يدين استفتاءات الانضمام لروسيا والتي جرت في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية أن تخريب خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" عمل من أعمال الإرهاب الدولي.
نشر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، لقطات تظهر إطلاق صواريخ على أهداف في إقليم كردستان العراق.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الجمعة، بأكثر من 10%، بعد أنباء عن إلغاء رخصة تصدير لـ"السيل التركي" بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة. أن روسيا لا تقبل فكرة إلغاء القيم العائلية التقليدية واستبدالها بالمفاهيم مثل الوالد رقم 1 ورقم 2 ورقم 3.
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفيات في العالم، و يلاحظ ارتفاع نسبة الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بين الرجال الذين هم دون 40 عاما.
برر المدير الفني السابق لنادي الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لأهلي جدة السعودي، الأسباب التي دفعته لقبول العرض وخوض هذه المغامرة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار، مشيرا إلى أن العالم الآن على عتبات تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا.
كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، حول الأسباب التي لا تسمح لأردوغان بالاعتراف بعودة أراضي روسيا التاريخية إلى سلطة موسكو.
قال نائب مجلس "الدوما" الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، إن التخريب في خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي مفيد فقط لواشنطن.
عبر رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، بافل زافالني، عن اعتقاده بأن إصلاح الدمار في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" قد يستغرق أكثر من نصف عام.
سيتلقى كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، قفزة كبيرة في راتبيهما من نادييهما الإنجليزيين.
ظهرت صورة مسربة في الساعات القليلة الماضية، ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا ينوي التنازل عن سياسة الهيمنة على العالم.
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن روسيا ستحرر جمهورية دونيتسك بشكل كامل في المستقبل القريب وكذلك جميع أراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مشددا أنها أراض روسية.
أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا والصين وقعتا عقودا لنشر محطات تابعة لمنظومتي GLONASS و Beidou الملاحيتين على أراضيهما.
قال القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، اليعازر ماروم، إنه كان لدى إسرائيل عدد من الفرص لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، على مر السنين، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.
كتب إدوارد تشيسنوكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول عدم براءة تزامن الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية مع استخدام موسكو للطائرات الإيرانية المسيرة في أوكرانيا.
منعت الشرطة في كيشيناو (عاصمة مولدوفا) المتظاهرين من أنصار وممثلي حزب "شور" المعارض من الوصول إلى مبنى رئاسة البلاد.
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في قيادة عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما نقله موقع WION عن شبكته الاجتماعية Truth Social.
أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشي الكوليرا في 10محافظات سورية وانتشارها في جميع أنحاء البلاد، محذرة من خطورة الوضع، وسط تسجيل 33 حالة وفاة و426 إصابة.
تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدمة مفاجئة قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
انتشر فيديو جديد للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يظهر فيه مرة جديدة وهو في حالة من "الضياع".
طالب المغرب شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة للألبسة الرياضية، سحب قمصان لمنتخب الجزائر لكرة القدم، بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عده "سرقة ثقافية".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بالشكل المناسب على طرد وزارة خارجية الجبل الأسود لستة دبلوماسيين من السفارة الروسية.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ كل شيء بوقاحة وابتزاز، وتكذب بفجاجة مثل غوبلز.
دعا الجيش الإسرائيلي جنوده وضباطه من حملة الجنسية الروسية المتواجدين في روسيا إلى الخروج فورا من هناك.
ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة خلال إلقائه كلمة في مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء، بعد أن سأل عن عضوة الكونغرس جاكي والورسكي، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سير.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستتقدم بطلب الحصول على عضوية "الناتو" بشكل عاجل.
كشفت إحدى الصحف الفرنسية عن تورط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية الحالي، في فضيحة خطف وابتزاز لأحد رجال الأعمال بسبب تنظيم قطر لكأس العالم.
تفوق ناديا الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي المصري على أندية أوروبية عريقة، في استفتاء جماهيري، لأجمل 10 شعارات للأندية على مستوى العالم.
كتبت أليونا زادوروجنايا وداريا بولكوفا، في "فزغلياد"، حول ارتفاع مخاطر استخدام الأسلحة النووية.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا فلاديمير بوتين وتعليقا على خطط روسيا عقب نتائج الاستفتاءات في الأراضي المحررة، إنه إذا "نوى الرئيس الروسي أمرا، فإنه سيفعله".
قامت القوات الروسية بقمع بطارية راجمات "هيمارس"، وإصابة بطارية "هاوتزر" M777، أمريكية الصنع، وإسقاط طائرتين "ميغ-24" و"ميغ-29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
ردت نهلة الصعيدي أول سيدة مستشارة لشيخ الأزهر، رئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين على اتهامها بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس، بنحو 3 قروش، ليسجل ارتفاعًا جديدا له في البنوك العاملة بمصر، حيث وصل إلى مستوى 19.59 جنيه للبيع.
نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية صورة عبر صفحتها الرئيسية تطلب فيها البحث عن رئيسة الوزراء ليز تراس "المفقودة".
يشتهر دواء السيلدينافيل - المعروف باسم العلامة التجارية الفياغرا - بعلاجه ضعف الانتصاب عند الذكور، إلا أن له، في الواقع، أغراضا طبية أخرى.
ذكر موقع هسبريس نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب وإسرائيل وقعتا اتفاقا لإيجاد حل لمشكلة تخزين الطاقة في المغرب.
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن السلام في أوكرانيا يمكن تحقيقه خلال عدة أيام، إذا رغبت أوروبا في ذلك.
اتهمت المحكمة الجزائية الأمريكية طبيبا وزوجته في الجيش الأمريكي، بمؤامرة إجرامية بتقديمهما معلومات طبية سرية تتعلق بجنود من الجيش الأمريكي إلى الحكومة الروسية.
أفادت وسائل إعلام سويدية نقلا عن الخبراء بأن الكابل الكهربائي بين السويد وبولندا في قاع بحر البلطيق قد يكون تضرر جراء الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، وجرى تداول اليورو في بورصة موسكو دون مستوى 52 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.
أعرب المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، زعيم حزب Reconquête "الاستعادة" اليميني المتطرف، إريك زيمور، عن قناعته بأن الحوار مع روسيا يخدم المصالح الجيوستراتيجية لفرنسا.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن على واشنطن أن تشرح السبب وراء حوادث تسرب الغاز في خط أنابيب "السيل الشمالي" والاعتراف بالتورط.
أفادت وكالة "رويترز" بأن الدول الأوروبية قد تواجه انقطاع الاتصالات المتنقلة في الشتاء القادم بسبب أزمة الطاقة.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بسرعة إنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وتصفية نحو 200 متطرف في منطقة كراماتورسك، كما تم تدمير مستودعات وأسلحة تابعة للقوات الأوكرانية.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يمكن إطعام أو تدفئة الناس في العالم بأوراق الدولار واليورو، إذ أن الإنسان بحاجة إلى غذاء وطاقة.
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أهمية تنسيق الجهود لتحديد أولئك الذين أمروا ونفذوا التفجيرات في خط أنابيب الغاز السيل الشمالي - 1 والسيل الشمالي - 2.
يترقب عشاق النسخة الجديدة من لعبة الفيديو الإلكترونية الشهيرة "FIFA 23" لكرة القدم، التي يهواها الملايين حول العالم، طرحها في الأسواق بشكل رسمي يوم غد الجمعة.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن حادثة تسرب الغاز من خطوط "السيل الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية
التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سفير قطر في مصر، سالم بن مبارك آل شافي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
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