الحرس الثوري: سنواصل قصف مواقع المعارضة الإيرانية الإرهابية في إقليم كردستان العراق

تاريخ النشر:29.09.2022 | 21:37 GMT | أخبار العالم
ردت نهلة الصعيدي أول سيدة مستشارة لشيخ الأزهر، رئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين على اتهامها بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
رأت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية الصينية أن روسيا والدول الأوروبية إذا تمكنتا من التعاون في التحقيق بحادث السيل الشمالي، فسيكون ذلك بمثابة "غصن زيتون" يساعد على وقف تفاقم التناقضات.
وجه الإعلامي المصري إبراهيم عيسى انتقادات حادة للراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلا: "متعجب كثيرا من حالة الاحتفاء الشديدة بالشيخ محمد متولي الشعراوي".
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حادثة استهداف خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2".
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا فلاديمير بوتين وتعليقا على خطط روسيا عقب نتائج الاستفتاءات في الأراضي المحررة، إنه إذا "نوى الرئيس الروسي أمرا، فإنه سيفعله".
سيتلقى كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، قفزة كبيرة في راتبيهما من نادييهما الإنجليزيين.
كتب تيخون سيسويف، في "إكسبرت رو"، كيف أن اعتراف موسكو بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة من أوكرانيا سيغير كليا منطق العملية العسكرية الخاصة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار، مشيرا إلى أن العالم الآن على عتبات تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
قامت القوات الروسية بقمع بطارية راجمات "هيمارس"، وإصابة بطارية "هاوتزر" M777، أمريكية الصنع، وإسقاط طائرتين "ميغ-24" و"ميغ-29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني.
أخطأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حفل حضره أعضاء من الكونغرس عام 2017، واعتبر بالخطأ بعضا من مساعديهم من الأقلية العرقية أنهم من طاقم الخدمات وطلب منهم إحضار شطيرة له.
ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة خلال إلقائه كلمة في مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء، بعد أن سأل عن عضوة الكونغرس جاكي والورسكي، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سير.
عبر رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، بافل زافالني، عن اعتقاده بأن إصلاح الدمار في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" قد يستغرق أكثر من نصف عام.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مراسم التوقيع على معاهدات انضمام الأراضي المحررة إلى كيان الاتحاد الروسي ستقام غدا الجمعىة في الكرملين وبحضور الرئيس بوتين.
قالت صحيفة Süddeutsche Zeitung، إن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل دعت إلى النظر بشكل جدي إلى كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الولايات المتحدة تلقت ضربة موجعة من حلفائها في بلدان جزر المحيط الهادئ، خلال محاولتها إيجاد موطئ قدم لها في الجزر على حساب الصين.
أفادت وكالة "رويترز" بأن الدول الأوروبية قد تواجه انقطاع الاتصالات المتنقلة في الشتاء القادم بسبب أزمة الطاقة.
ذكرت وسائل إعلام سويدية أن خفر السواحل السويدي رصد نقطة تسرب غاز رابعة من أنابيب "السيل الشمالي"، الممتدة من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب إعطاء فرصة أخرى للمفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط.
أوصت السفارة الأمريكية لدى موسكو المواطنين الأمريكيين الموجودين في الأراضي الروسية بمغادرة موسكو بسرعة، محذرة من احتمال احتجازهم في حالة مشاركتهم في الاحتجاجات.
كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، حول الأسباب التي لا تسمح لأردوغان بالاعتراف بعودة أراضي روسيا التاريخية إلى سلطة موسكو.
انتشر فيديو جديد للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يظهر فيه مرة جديدة وهو في حالة من "الضياع".
خضع رجل الأعمال المصري أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، لتحقيقات موسعة بمحكمة القاهرة الجديدة، بعد القبض عليه.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن فرقة من قوات الشيشان الخاصة بقيادة سلطان رشاييف، شنت هجوما ناجحا على طول جبهة مقاطعة خيرسون.
لقي حوالي 30 شخصا مصرعهم أثناء قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية، بالقرب من خاركوف.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بالشكل المناسب على طرد وزارة خارجية الجبل الأسود لستة دبلوماسيين من السفارة الروسية.
أعلن حلف "الناتو" أنه يعتبر التسريبات التي حدثت في خط أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي" ناجم عن عمليات تخريبية، ويدعو للتحقيق في ذلك للوقوف على أسباب الضرر.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن على واشنطن أن تشرح السبب وراء حوادث تسرب الغاز في خط أنابيب "السيل الشمالي" والاعتراف بالتورط.
كشفت إحدى الصحف الفرنسية عن تورط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية الحالي، في فضيحة خطف وابتزاز لأحد رجال الأعمال بسبب تنظيم قطر لكأس العالم.
كتب إدوارد تشيسنوكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول عدم براءة تزامن الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية مع استخدام موسكو للطائرات الإيرانية المسيرة في أوكرانيا.
يشتهر دواء السيلدينافيل - المعروف باسم العلامة التجارية الفياغرا - بعلاجه ضعف الانتصاب عند الذكور، إلا أن له، في الواقع، أغراضا طبية أخرى.
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الوضع المتعلق بالسيل الشمالي خطير للغاية، ويتطلب تحقيقا عاجلا، وبأن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن أن يحدث بدون "تورط بعض الدول"
وصلت وفود جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث ستشارك في مراسم توقيع اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف على عدم جواز تكرار أزمة صواريخ البحر الكاريبي عام 1962 بين موسكو وواشنطن.
هبط الجنيه المصري أمام الدولار بنحو قرشين مساء الأربعاء ليسجل 19.57 جنيه للبيع، في أدنى سعر يسجله أمام الدولار.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية أن تخريب خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" عمل من أعمال الإرهاب الدولي.
أطلق الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية بمدينة عدرا الصناعية، الذي يهدف لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية عند اكتماله.
ذكر مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تاكر كارلسون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متورطة في تفجير خط أنابيب نورد ستريم.
شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي (جاسر - 132) الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي.
أفادت وسائل الإعلام بإصابة 3 أشخاص على الأقل بإطلاق للنار في مدرسة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن حادثة تسرب الغاز من خطوط "السيل الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية
صرّحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بأن دولة ما قد تكون وراء حادثة تسرب الغاز في خط السيل الشمالي.
تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.
شككت اللجنة المنظمة لمونديال قطر في مزاعم شركة هامل المصنعة لألبسة منتخب الدنمارك بحدوث انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن كشفت الشركة عن الأطقم التي سيرتديها المنتخب في البطولة.
نفت وزارة الخارجية الروسية وقوفها وراء ما تعرضت له أنابيب "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" وأكدت أن موسكو ورغم العقوبات، لم تقل أبدا إنها لا تريد إمداد أوروبا بموارد الطاقة.
كشفت رئيسة قسم الحيوان بكلية الزراعة في جامعة القاهرة منى شلبي، حقيقة خطورة انتشار البرص المصري داخل إسرائيل، وتهديده للنظام البيئي.
طالبت ألمانيا بفرض عقوبات أوروبية على إيران وذلك على خلفية قمع المظاهرات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها بسبب "ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة".
أوقف حكم مواجهة منتخبي كولومبيا والمكسيك المباراة في الدقائق الأخيرة، بسبب موقف الجماهير المكسيكية من المثليين، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم.
برر المدير الفني السابق لنادي الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لأهلي جدة السعودي، الأسباب التي دفعته لقبول العرض وخوض هذه المغامرة.
التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سفير قطر في مصر، سالم بن مبارك آل شافي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
قررت شركة "هوميل" الراعية الرياضية لمنتخب الدنمارك طمس شعارها على القميص الرسمي خلال مشاركته بمونديال 2022، احتجاجا على "سجل قطر في بحقوق الإنسان".
يترقب عشاق النسخة الجديدة من لعبة الفيديو الإلكترونية الشهيرة "FIFA 23" لكرة القدم، التي يهواها الملايين حول العالم، طرحها في الأسواق بشكل رسمي يوم غد الجمعة.
نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية صورة عبر صفحتها الرئيسية تطلب فيها البحث عن رئيسة الوزراء ليز تراس "المفقودة".
أكدت دار الإفتاء في مصر أن "إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية".
قال القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، اليعازر ماروم، إنه كان لدى إسرائيل عدد من الفرص لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، على مر السنين، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.
قالت قناة CNBC التلفزيونية، إن القوات الأوكرانية، تستهلك بسرعة فائقة مخزونات الأسلحة والذخيرة في الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، مما يخلق صعوبة في تجديدها.
فقدت وزيرة الداخلية الفنلندية كريستا ميكونن وعيها، خلال مؤتمر عقدته للوقوف على حادث تسرب غاز "السيل الشمالي" الروسي في مياه السويد والدنمارك.
أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث حادث تسرب الغاز من أنابيب "السيل الشمالي" مع عدد من نظرائه الأوروبيين.
أكد النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين سيرغي كيريينكو أن حلف الناتو يستخدم أوكرانيا رأس جسر في الحرب التي يخوضها ضد روسيا.
صرّح ميخائيل فالييف، النائب السابق لوزير حالات الطوارئ الروسية بأن دول الناتو، بما في ذلك السويد والنرويج والولايات المتحدة، لديها روبوتات تحت الماء قادرة على تخريب السيل الشمالي.
تلقى اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، صدمة جديدة بعد رحيله عن نادي بريست الفرنسي لكرة القدم، بفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بسرعة إنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر.
أفادت صحيفة "Tagesspiegel" بأن السلطات الألمانية خائفة من أن 3 أنابيب من خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2" ستبقى غير صالحة للاستخدام إلى الأبد.
غرد سياسيون وصحفيون أمريكيون عبر حساباتهم في "تويتر" على بحث الرئيس الأمريكي جو بادين عن عضو الكونغرس المتوفاة جاكي فالورسكي خلال مؤتمر في واشنطن.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم تعترف بمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كأقاليم مستقلة. ونشرت الوثائق على موقع الكرملين.
قالت شركة التجزئة السويدية للأزياء "H&M"، اليوم الخميس، إنها سجلت انخفاضا كبيرا في أرباحها بعد قرارها مغادرة السوق الروسية.
ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن المؤسسات السياحية في تركيا تعمل على تطوير "بطاقة تذاكر" للسياح الروس كبديل لنظام "مير" الروسي لبطاقات الدفع.
أثار وزير بولندي سابق جدلا واسعا بعدما نشر عبر "تويتر" صورا لمكان تسرب الغاز من خط الأنابيب "السيل الشمالي" في مياه البلطيق مرفقا بالتعبير عن الشكر للولايات المتحدة.
اعترف المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، لويس كامبوس، بارتكاب خطأ في الماضي بالتعاقد مع لاعبين في نفس المركز، وعدم رضاه عن فترة الانتقالات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انضمام غواصتين نوويتين "الأمير أوليغ" و"نوفوسيبيرسك" إلى أسطول المحيط الهادئ بعد وصولهما إلى كامتشاتكا.
أفادت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "السيل الشمالي"، بأنه من المتوقع أن يتوقف تسرب الغاز في بحر البلطيق من خط الأنابيب "السيل الشمالي" بحلول يوم الاثنين المقبل.
وصل قادة ورؤوساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاستكمال الإجراءات القانونية لتصبح تلك المناطق جزءا لا يتجزأ من روسيا.
طلب سرحان سرحان، "منفذ" عملية اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي عام 1968، إطلاق سراحه من السجن من خلال الطعن على رفض حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، الإفراج المشروط عنه.
أثارت حالة نادرة تتعلق بالشعر العلماء لعقود، إلا أن دراسة جديدة كشف أن الجينات هي المسؤولة عن متلازمة الشعر غير قابل للتمشيط.
قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطرة بحديثها عن جواز استخدام كييف للسلاح الغربي في قصف دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
انضم اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع فريق روما السابق، إلى نادي الشارقة الإماراتي، بعد أن لعب خلال الأشهر الثمانية الماضية في موطنه اليونان مع نادي أولمبياكوس.
تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا شيشكوفا، في "فزغلياد"، حول اضطرار روسيا إلى الاعتماد على نفسها فقط وعدم توقع أن يعترف أحد بحدودها الجديدة.
طالب المغرب شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة للألبسة الرياضية، سحب قمصان لمنتخب الجزائر لكرة القدم، بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عده "سرقة ثقافية".
أعرب المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، زعيم حزب Reconquête "الاستعادة" اليميني المتطرف، إريك زيمور، عن قناعته بأن الحوار مع روسيا يخدم المصالح الجيوستراتيجية لفرنسا.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من موجة شديدة الحرارة ستضرب أغلب الأنحاء في البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل.
كشف تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" أن الدول الغربية القريبة من روسيا تصطدم بصعوبة تعويض أسلحتها التي أرسلتها إلى أوكرانيا، وأكدت أنها لن تتمكن من تعويضها بالسرعة الكافية.
قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام إنه من الصعب الآن إقناع المصريين بدعوة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لإنشاء بنك للذهب يودع فيه المواطنون ذهبهم مقابل عائد سنوي تكفله الدولة.
أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أن قصفا إيرانيا بطائرة مسيرة في شمال العراق، اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 32 آخرين بجروح.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجميع يجب أن يعلم أن رفع واشنطن حظر الأسلحة عن قبرص لن تبقى دون رد، وسنتخذ كل التدابير لأمن القبارصة الأتراك.
أعلنت الدكتورة إيرينا أيسترينا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية، أن عسل النحل قد يشكل خطورة على حياة المرضى الذين يعانون من اضطراب عملية التمثيل الغذائي ومرض السكري.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أعاد شخصين إلى لبنان، كانا قد عبرا الحدود فجرا، مبينا أنه تم التحقيق معهما.
أعرب قراء صحيفة "ديلي ميل" عن اعتقادهم بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالذات تقف وراء الحادث الذي وقع على خطوط نقل أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن واشنطن تريد أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات ضد روسيا، بما في ذلك اعتماد قرار بشأن أوكرانيا دون مشاركة مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع روسيا بحق الفيتو.
اصطدمت طائرتا ركاب على مدرج مطار هيثرو في لندن مساء الأربعاء دون أن يسفر الحادث عن إصابات، حسب إدارة المطار.
أعلن وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف أن بلاده لن تزوّد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، على الرغم من طلب أوكرانيا.
كشف قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا الجنرال جميس هيكر أن الجيش الأميركي كان يبلغ الأوكرانيين منذ بداية الحرب باقتراب الصواريخ الروسية.
يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في حماية العظام والمفاصل، وهو أمر حيوي عندما يتعلق الأمر بعلاج أعراض التهاب المفاصل.
صرح وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو بأن رد الناتو على استخدام روسيا المحتمل للأسلحة النووية في أوكرانيا يجب أن يكون غير نووي لكنه "مدمر".
أقيم في مدينة فارونيج الروسية حفل زواج لمجموعة من الرجال والشبان قرروا الزواج قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية وفق قرار التعبئة الجزئي الأخير في روسيا.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع ممثلي أجهزة أمن واستخبارات رابطة الدول المستقلة، بأن الدول الغربية تحاول إثارة الصراعات في دول الرابطة.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء بيانا رسميا على خلفية واقعة "العنصرية" خلال المباراة الودية لمنتخب "نسور قرطاج"، أمام نظيره البرازيلي (1-5) مساء أمس الثلاثاء.
فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفا للرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل.
تحت العنوان أعلاه، كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تصنيف الفائزة في الانتخابات البرلمانية الإيطالية، عدا عن كونها سياسية محافظة.
أقدم رجل لبناني، فجر اليوم الخميس، على قتل ابنه عبر إطلاق النار عليه ومن ثم انتحر في ظروف لا تزال مجهولة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا