 
مباشر
عاجل
بوتين يوقع مرسوم اعتراف باستقلال مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه

الحرس الثوري: سنواصل قصف مواقع المعارضة الإيرانية الإرهابية في إقليم كردستان العراق

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tw5t

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا