موسكو تفتح تحقيقا حول حادث السيل الشمالي

أعلن الادعاء العام في روسيا فتح تحقيق جنائي بخصوص التفجير الذي تعرضت له خطوط أنابيب السيل الشمالي، بوصفه عملا إرهابيا دوليا.

وأضاف الادعاء العام أن الأمن الفدرالي الروسي باشر التقصي في ملابسات الحادث. في موازاة ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الجمعة بدعوة من روسيا لبحث الحادث.. إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن نشوة البولنديين وشكرهم لواشنطن عقب الحادث يثير تساؤلات عدة، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد توعد مشروع "السيل الشمالي-اثنان" بالدمار.