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إقبال متزايد على الاستفتاء رغم محاولات كييف عرقلته

أخبار روسيا

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تدخل عملية الاستفتاء في دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا على الانضمام إلى روسيا يومها الرابع بعد أن شَهدت الأيام الثلاثة السابقة إقبالا كبيرا.

وأعلنت اللجان الانتخابية أن نسبة الإقبال على التصويت في مقاطعة خيرسون تجاوزت خمسين في المئة، واثنين وخمسين بمقاطعة زابوروجيا. في حين تجاوزت نسبة المشاركة ستة وسبعين في المئة بجمهورية لوغانسك بينما بلغت سبعة وسبعين بالمئة في جمهورية دونيتسك. ويدلي مواطنو مدينة ماريوبول بأصواتهم وسط حضور مراقبين من أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا أشاروا إلى الإقبال الكبير للمواطنين على الاقتراع الذي أكدوا مطابقته لمعايير النزاهة والشفافية.

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