الاستفتاء..إشادة من المراقبين وارتفاع بنسب الإقبال

تدخل عملية الاستفتاء في دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا على الانضمام إلى روسيا يومها الثالث أذ تجاوزت نسبة المشاركة 55% في جمهورية دونيتسك، ونحو 46% بجمهورية لوغانسك.

كما أعلنت اللجان الانتخابية أن نسبة الإقبال على التصويت في إقليم خيرسون وصلت إلى 32%، و46% في إقليم زابوروجيا. هذا وفي جمهورية دونيتسك يشارك العسكريون أيضا في هذا الاستحقاق لاسيما المنتشرون على خطوط النار. كاميرا /آر تي/ تواصل عمليات التصويت من كافة مناطق الجمهورية.