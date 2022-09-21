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بوتين يعلن تعبئة جزئية بروسيا بدءا من اليوم

أخبار روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب موجه إلى الشعب، التعبئةَ الجزئيةَ في البلاد اعتبارا من اليوم.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواجه الكتائبَ النازية، المدعومة بآلة حلف الناتو العسكرية، على جبهة يزيد طولها على ألف كيلومتر.

وأكد بوتين أن لدى موسكو أصنافا مختلفة من الأسلحة، بعض أنواعها أكثر تطورا من تلك الموجودة في دول الناتو، مشيرا إلى أن روسيا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة حال وجود تهديد لوحدة أراضي البلاد..
من جانبه أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر قوات كييف تجاوزت مئة ألف شخص بينهم أكثر من واحد وستين ألف قتيل منذ بدء العملية الروسية الخاصة..

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بوتين يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال