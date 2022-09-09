زاخاروفا: الغرب لا يدرك تداعيات قراراته

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية /ماريا زاخاروفا/ من تداعيات فرض سقف لأسعار الطاقة الروسية، وقالت إن الغرب لا يدرك أن هذه الخطوة المحتملة تخلق تحته أرضية غير ثابتة.

من جانبه اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي /فياتشيسلاف فولودين/ أن السقف الذي تريد دول مجموعة السبع تحديده سيصبح الحد الأدنى، مشيرا إلى أن السعر الحقيقي يحدده السوق والالتزامات التعاقدية. وقال /فولودين/ إن دول مجموعة السبع عبر قرار فرض سقف سعري على موارد الطاقة الروسية تقر بعدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا، وعدم قدرتها على الاستغناء عن روسيا، وأَضاف أن النموذج الغربي للاقتصاد العالمي القائم على المبادئ الاستعمارية قد تجاوز نفسه.