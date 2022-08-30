الكاظمي: يجب وضع السلاح تحت سلطة الدولة

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أهمية أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة، مؤكدا أن حكومته تتبنى هذه السياسة منذ تشكيلها رغم الانتقادات.

وأضاف الكاظمي أن السلاح يجب يستخدم لحماية البلاد وليس للصراع على السلطة بحسب وصفه، مؤكدا أن الحوار يحتاج من الجميع تقديم تنازلات، وكشف عن عزمة إعلان خلو منصبه في حال استمرار الفوضى والصراع.. إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتعديلات دستورية لإخراج البلاد من أزمتها،، وطالب صالح الإطار التنسيقي بالحوار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأكد رفضه أن تكون البلاد ساحةَ صراعٍ للآخرين.