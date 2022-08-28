الرد الإيراني بشأن الاتفاق النووي خلال أيام

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رد طهران على إجابات واشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي سيصدر على أكثر تقدير يوم الجمعة المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة التفصيلية لإجابات واشنطن على مسودة إحياء الاتفاق يجري بحثها من قبل خبراء، وأضافت أن الجواب الأمريكي تضمن الرد على المطالب الإيرانية في نص الوثيقة. وقالت الخارجية الإيرانية إن طهران ستسلتزم بأي اتفاق يضمن مصالحها الأساسية مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء.