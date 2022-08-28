 
مباشر

الرد الإيراني بشأن الاتفاق النووي خلال أيام

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tp09

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رد طهران على إجابات واشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي سيصدر على أكثر تقدير يوم الجمعة المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة التفصيلية لإجابات واشنطن على مسودة إحياء الاتفاق يجري بحثها من قبل خبراء، وأضافت أن الجواب الأمريكي تضمن الرد على المطالب الإيرانية في نص الوثيقة. وقالت الخارجية الإيرانية إن طهران ستسلتزم بأي اتفاق يضمن مصالحها الأساسية مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا