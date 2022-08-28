الجامعة العربية تدعو الأطراف في ليبيا إلى الحوار

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأطراف الليبية إلى الحوار وتجنب استخدام السلاح،، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم.

كما دعت كل من مصر والإمارات وقطر وإيران وتركيا إلى تجنب التصعيد واعتماد الحوار والمضي في المسار السياسي.. من جانبه، حث الأمين العام للأمم المتحدة /أنطونيو غوتيريش/ الأطراف الليبية على الحوار والامتناع عن العنف وحماية المدنيين لتجنب التوتر والتصعيد. فيما شددت البعثة الأممية في ليبيا على ضرورة احترام حقوق المدنيين وضمان الالتزام بالقانون الدولي. في موازاة ذلك، أبدى سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا قلقا من التطورات الأخيرة وطالبوا بوقف العنف واعتماد لغة الحوار لحل الأزمة.



